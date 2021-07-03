ما هي صفات مصمم الديكور الناجح؟

تصميم الديكور هو عبارة عن فن تزيين الأماكن الداخلية بما يناسب التصميم المعماري بشكل جذاب ومميز يلائم المساحات الموجودة ويلامس ذوق صاحب المكان...

ويشمل تصميم الديكور أصباغ الجدران، الأرضيات، ورق الجدران، الأثاث، الأسقف، الاضاءات، السجاد، اللوحات، والمنحوتات، وهذا يلزم وجود موهبه فنية لدى مهندس الديكور وقدرة علي إبداع لوحات فنية تحمل أفكار إبداعية. وغالبا ما يظهر إبداع مصمم الديكور عندما يكون لدية حرية مطلقة في التصرف دون تدخل من الأخرين وهذه أكبر مشكلة تواجه مصمم الديكور حيث أنه يتعامل مع الكثير من الأشخاص وكل واحد منهم له ذوقه الخاص والمختلف عن الآخر. وفي هذه المقالة سوف نوضح لك عزيزي القارئ الصفات الواجب توافرها في مصمم الديكور ليكون مميز وناجح في مجاله.

مواصفات مصمم الديكور الناجح:

الذوق العالي . من أهم المواصفات التي يجب أن تتوفر في المصمم الناجح وهذا يظهر في اهتمامه بكل التفاصيل الكبيرة والصغيرة وطريقة تنسيقه للألوان والابداع دون تقليد لتصميم آخر.

. من أهم المواصفات التي يجب أن تتوفر في المصمم الناجح وهذا يظهر في اهتمامه بكل التفاصيل الكبيرة والصغيرة وطريقة تنسيقه للألوان والابداع دون تقليد لتصميم آخر. الذكاء الإبداعي في تحديد معالم المكان ومتابعة التطورات الحديثة في مجال الديكور أول بأول.

في تحديد معالم المكان ومتابعة التطورات الحديثة في مجال الديكور أول بأول. المرونة في التعامل مع العملاء من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في مصمم الديكور لأنه يتعامل مع الكثير من الأشخاص وقد يكون ذوق المصمم مختلف عن ذوق العميل وهنا لابد أن يبتعد المصمم عن ذوقه الشخصي ويتفهم ذوق العميل ويقوم بإعطاء النصائح له في كل ما يخص العمل ليكون الناتج تصميم مميز يرضي ذوق العميل.

من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في مصمم الديكور لأنه يتعامل مع الكثير من الأشخاص وقد يكون ذوق المصمم مختلف عن ذوق العميل وهنا لابد أن يبتعد المصمم عن ذوقه الشخصي ويتفهم ذوق العميل ويقوم بإعطاء النصائح له في كل ما يخص العمل ليكون الناتج تصميم مميز يرضي ذوق العميل. الخبرة من الأشياء المهمة أيضا التي تميز مصمم عن غيره والخبرة تأتي بالعمل بشكل مستمر والاطلاع علي أحدث ما توصل له العلم الحديث في عالم تصميم الديكورات.

من الأشياء المهمة أيضا التي تميز مصمم عن غيره والخبرة تأتي بالعمل بشكل مستمر والاطلاع علي أحدث ما توصل له العلم الحديث في عالم تصميم الديكورات. تحديد السعر المناسب والذي يتناسب مع ما تقدمه للعميل وفي نفس الوقت يجذب الكثير من العملاء إليك من أهم الامور التي يجب أخذها في عين الاعتبار.



هذه الصفات واجب توافرها في مصمم الديكور هذا بالإضافة إلي التعاون بين أفراد العمل والعمل بروح الفريق مع مراعاه أن يكون فريق العمل بالكامل هدفه هو إنتاج عمل مميز ومرضي للعميل.

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