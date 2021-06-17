لا شك أن تخطيط وتصميم المنزل أمر ممتع، ولكن هل تعلم بأن بعض الأخطاء الشائعة عند التصميم يمكن أن تكلفك الكثير من الهدر للطاقة الإيجابية والمتجددة...

فنغ شوي: نصائح هامة حول استغلال الطاقة الإيجابية في المنزل

يعد تصميم المدخل الرئيس للمنزل مهم جداً لأسباب عديدة. من خلال المدخل الرئيس، يمتص البيت طاقته الأساسي من فنغ شوي، لذلك عليك التركيز على إنشاء فنغ شوي جيد في المدخل الرئيس إذا كنت ترغب في العيش في منزل صحي.

تعالوا معنا لنتعرف على أهم النصائح لمساعدتك في إنشاء فنغ شوي جيد في تصميم مدخل المنزل، وعواقب تصميم المدخل بشكل لا يتفق مع مبادئ فنغ شوي للحفاظ على الطاقة الإيجابية والمتجددة في المنزل.

4 أخطاء شائعة عند تصميم المدخل الرئيس للمنزل

رؤية الحمام من المدخل

من أكثر الأخطاء الشائعة عند تخطيط المدخل هي وضع باب البيت الرئيس على نفس المحور مع الحمام أو المرحاض أو غرفة النوم أو المطبخ ، حتى إذا تم فتحه باتجاه ممر مرتب. ويشير "خبراء" فنغ شوي فيما يتعلق بهذا النوع من التخطيطات إلى أنه في حالة إمكانية رؤية الحمام أو المرحاض من المدخل ، فقد تظل العائلة المعنية دائمًا فقيرة ، بدون حظ ، ويتم "ابتلاع" الطاقات الإيجابية وتحييدها بواسطة الطاقة الشريرة لعنصر الماء ، والتي هي في حركة دائمة داخل هذه المرافق ).

رؤية غرفة النوم من المدخل

إذا تم فتح باب مدخل المنزل باتجاه غرفة النوم الرئيسية، فقد يكون لهذا التصميم عواقب سلبية على صحة وحيوية أفراد الأسرة: سيكونون دائمًا متعبين ومرهقين ويفتقرون إلى القوة.

رؤية المطبخ من المدخل

أما في حال كان المطبخ مرئيًا من المدخل ، يبدو أن كل فرد من المنزل - سواء المقيمين أو الضيوف العرضيين - عرضة لـ ... الشره المرضي.

وفقًا لفنغ شوي ، فإن تفسير هذه "الظاهرة" هو أنه من خلال مشاهدة المطبخ ، مباشرة من لحظة دخول المنزل ، ينشط الجوع على الفور ويفكر في تناول وجبة لذيذة.

رؤية السلالم والقبو من المدخل

أيضًا ، من غير المستحسن للغاية فتح الباب مباشرة نحو الدرج الداخلي - إما صعودًا ، إلى مرافق الطابق العلوي ، أو لأسفل - إلى القبو أو الطابق السفلي: في كلتا الحالتين ، يتم تبديد الطاقة الإيجابية القادمة من الخارج قبل أن تمر عبر الغرف من المنزل.

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