ما هي طبيعة شخصيتك في مكان العمل؟

هل أنت من النوع المتحدث أم المستمع ؟ خلال الإجتماعات، هل أنت من النوع الذي يكتفي بالرد بإيماءة ؟ أم أنك قادر على التعبير والمبادرة بالأفكار والإقتراحات؟ هل بإمكانك الإشارة إلى خطأ إداري ؟ أم تفضل أن تتلاشي الرسمية في الحوار مع رئيسك في العمل ؟

في عالم العمل المثالي، كل شيء يتوازن و بالأخص بين أن تكون صادقا مع نفسك وعلى تقبلك لأجواء العمل دون أن يكون هناك أي تأثيرسلبي على الجهتين، إن كنت من النوع المتحدث، فعليك أن تستمع للطرف الأخر بكل اهتمام لأنه سيعفيك من الاستنتاجات الخاطئة و المتسرعة، تذكر جيدا ، أنه في حال أردت المناقشة أو المبادرة في طرح فكرة معينة، فيجب أن تكون مشاركتك مثمرة، وفي حال كنت من النوع المستمع، حاول أن تتكلم ، و ألا تخاف من ردة فعل الأخرين فهذا سيعزز ثقتك بنفسك أكثر.

