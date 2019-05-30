ما هي عيوب برج الجوزاء؟

برج الجوزاء هو أحد الأبراج الفلكية، وهو البرج الثالث في دائرة البروج، ويقع ضمن المسار الشمسي في الجزء الشمالي بالنسبة للسماء، وتمتد فترة برج الجوزاء بدءاً من واحد وعشرين من شهر مايو وحتى واحد وعشرين من شهر يونيو، أي أن مواليد هذه الفترة يصنفون من برج الجوزاء ويقتبسون منه صفاته، وفي هذا البرج تبلغه الشمس عندما يبلغ الربيع أواخره.

يرمز لبرج الجوزاء في علم الفلك برمز التوأم، وهو من الأبراج الهوائية، ويعتبر لونه المفضل هو اللون الأخضر حسب اعتقادات الفلكيين، وهو البرج المعاكس للقوس ويتأثر بعطارد.

وبالرغم من الصفات الإيجابية التي ذكرناها آنفاً، لكن لا بد له أن يمتلك بعض الصفات السلبية التي تؤثر عليه بقوة ومن أبرز الصفات المعروفة عنه هي الازدواجية في المزاج، أي انقلاب مزاجه من جيد إلى سيء أو العكس.

كما أنه غير قادر على اتخاذ القرارات ببراعة، ويدخل في مشاريع لكنه لا يتمكن من إكمالها، وهو دائم القلق والتوتر والتهور، مندفع غالباً، يتدخل بشؤون الآخرين وأمورهم، ومتهور بالحكم على الآخرين أيضاً، ملول أي أنه يشعر بالملل السريع، وأضف إلى ذلك، أنه فوضوي، سريع الغضب، وقليل التركيز، وغير ثابت في مشاعره في الحب.

المزيد من الأبراج:

الجوزاء: كل ما تريد معرفته عن هذا البرج