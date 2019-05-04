ما هي فوائد عصير التمر الهندي ؟

يعد عصير التمر الهندي من أشهر العصائر التي تستخدم على نطاق واسع في شهر رمضان وطوال العام. يتم إعداد عصير التمر الهندي من نبتة التمر الهندي والتي تُزرع في المناطق الاستوائية في الغالب.

ليست الفائدة الوحيدة للتمر هندي مذاقه الحلو والرائع الذي يحبه البعض، أو إعطاء الطاقة للجسم أو ري الظمأ فقط، ولكن التمر الهندي له العديد من الفوائد للجسم. حيث أنه غني بالعديد من الفيتامينات ومضادات الاكسدة وغيرها من العناصر المفيدة جداً لصحة الجسم. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهم فوائد التمر الهندي للجسم.

يساعد على علاج الإمساك

منذ القدم يُستخدم مشروب التمر الهندي كأعشاب طبيعية لعلاج الإمساك وعلاج ألم المعدة التي تنتج عن حدوث الامساك لفترات طويلة. كما أن التمر هندي يساعد على الهضم والتخلص من الفضلات التي تتراكم في القولون. وبالتالي فهو يساعد أيضًا على تهدئة القولون العصبي. فالتمر هندي يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، ومن أهمها حمض التارتاريك وحمض الماليك والبوتاسيوم. كل هذه الاحماض والفيتامينات الموجودة به معاً يساعد على التخلص من الفضلات. كما أن التمر هندي يساعد على بسط العضلات اللاإرادية التي يسبب تشنجها عدم القدرة على الإخراج بشكل جيد. كما ان التمر هندي يساعد على علاج قرح المعدة التي تنتج من تهيج المعدة بشكل شديد. وأيضاً يساعد على طرد الديدان من البطن.

صحة القلب

التمر هندي مفيد جداً لصحة القلب وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض الكوليسترول في الدم، وعلاج ارتفاع ضغط الدم. كما أنه يساعد على علاج ضيق الشرايين والصمامات في القلب. ويساعد في عدم حدوث الجلطات والذبحات الصدرية. ويُنصح مرضي القلب بتناول كوب يومياً من عصير التمر الهندي، ويُفضل عدم إضافة الكثير من السكر إليه لأن كثرة السكر قد تسبب العديد من الأضرار للجسم وتحوله من مشروب نافع إلى مشروب ضار.

مفيد للبشرة

يحتوي عصير التمر هندي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة جدا لجمال البشرة. حيث يحتوي عصير التمر الهندي على فيتامين ب وفيتامين ج ومضادات للأكسدة والألياف وأحماض ألفا الهيدروكسيل. وكل هذه الفيتامينات والمعادن مهمة لجمال البشرة. فهي تساعد على التخلص من التجاعيد والتمتع ببشرة صحية أكثر شباباً. كما أنها تساعد على التهدئة من حروق الشمس وتساعد هذه الفيتامينات أيضاً على التخلص من الحبوب والبثور، ويعطي حيوية وإشراق ولمعان للبشرة. ويمكن استخدام عصير التمر هندي على البشرة عن طريق غمس قطعة قطن نظيفة في العصير وتطبيقه على البشرة كلها، ويُترك لمدة ربع ساعة حتي يجف. ثم تُغسل البشرة. وفي حالة الحروق الناتجة عن الشمس، يُمكن إضافة زيت الورد إليه للحصول على نتائج سريعة.

فقدان الوزن

يساعد عصير التمر هندي على فقدان الوزن، كما أنه يساعد على سد الشهية بشكل كبير. وذلك لأن عصير التمر هندي يحتوي على مضادات للأكسدة، مما يساعد على تقليل الكوليسترول وبالتالي زيادة الحرق. بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة. كما أنه لا يحتوي على سعرات حرارية كثيرة. فإذا كنتِ تتبعين نظامًا غذائيًا يمكنكِ شرب من كوب الى 3 أكواب كل يوم من التمر هندي. ويتم تحضيره عن طريق نقع التمر هندي في الماء ويُترك لمدة ليلة كاملة دون أن يُضاف إليه السكر. ويمكن شربه عند الشعور بالجوع أو قبل الوجبات الرئيسية، لعدم تناول كميات كبيرة من الطعام. لأنه يعطي إحساسًا بالشبع. كذلك يمكن استخدامه في تحضير الوجبات. فهناك الكثير من الأكلات والوصفات العالمية التي يُستخدم التمر هندي في إعدادها ويعطيها مذاقًا لذيذًا نظراً لأنه يتمتع بمذاق حامض وحلو.

يفيد في الوقاية من السرطان

يساعد عصير التمر هندي على رفع المناعة بشكل كبير مما يمنع مهاجمة الخلايا السرطانية في الجسم. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع حدوث السرطانات، نظراً لأنها تساعد على منع تكون الخلايا السرطانية. ويُنصح أيضاً مرضي السرطان بشرب التمر هندي لأنه يساعد على الحد من نشاط الخلايا السرطانية، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقاوم الشوارد الحرة. وبالتالي يساعد في تقليل انتشار السرطان بسرعة من مكان إلى آخر.