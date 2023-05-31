تشغل بال الكثير من الأزواج عدد من الأسئلة، ما هي كمية السائل المنوى الطبيعية لحدوث الحمل؟ ومتى يكون الزوج عقيم؟ حيث أن الزوجة قد تتأخر في حدوث الحمل، الأمر الذي يجعلها تذهب للطبيب المعالج لكي تتعرف عن أسباب عدم الإنجاب، حينها يطلب منها الطبيب بعض الفحوصات والتحاليل للتعرف على السبب، فعندما يجدها سليمة ولا يوجد أي عائق لديها يتسبب في تأخر الإنجاب، يطلب الطبيب بعض الفحوصات الطبية من الزوج للتعرف على المشكلة الرئيسية، وهو ما سوف نتناوله بإيجاز من خلال السطور التالية.

كمية السائل المنوى الطبيعية لحدوث الحمل

يوجد فرق ما بين السائل المنوي والحيوان المنوي قد لا يعلمه الكثيرون، فمن الطبيعي أن يحدث عند القذف للرجل وخروج السائل المنوي ولكن قد لا يوجد عدد حيوانات منوية كافية لحدوث الحمل، حيث أن هذا قد يكون بسبب بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها الرجل مثل التدخين أو تناول بعض الأطعمة غير الصحية.

ولكي يستطيع الرجل أن يكون قادراً على الإنجاب، يجب أن يدعم عدد من الحيوانات المنوية والتي تقدر بأكثر من عشرين مليون، حيث أن أقل من ذلك قد يكون الرجل لديه مشكلة في الخصوبة، كما يوجد بعض الأسباب الأخرى التي تجعله يعاني من ضعف الخصوبة، والتي منها ما يلي:

1- لون السائل المنوي

من الأشياء الرئيسية التي تكون عامل أساسي في زيادة الخصوبة عند الرجل بجانب كمية السائل المنوي الطبيعي لحدوث الحمل هو لون السائل المنوي، حيث أن اللون الطبيعي للسائل يكون أبيض مائل للون الرمادي، ولكن إذا كان اللون مختلف عن ذلك أي كان أصفر فهو دليل على وجود مشكلة صحية لهذا الشخص والتي قد يكون إصابته بالصفراء، وإذا كان اللون مائل للأحمر، فقد يكون دليل على وجود دم في السائل المنوي.

2- الكمية الطبيعية للسائل المنوي لحدوث الحمل

من العوامل الأساسية التي تتسبب في تأخر الإنجاب أيضا هو كمية السائل المنوي، فمن الطبيعي أن يكون مقدار الكمية ما بين 2 ل5 مللي، وإذا كان الكمية أقل من 2 مللي حينها يكون الشخص لديه مرض يمنع الإنجاب مثل انسداد القنوات المنوية.

3- حركة السائل المنوي

من لا يعرفه الكثيرون بأن حركة السائل المنوي تكون أساسية في حدوث الإخصاب، فمن الطبيعي أن يكون حركة السائل المنوي سريعة للأمام بمقدار 50٪، حيث أنها تتسبب في وصول الحيوانات المنوية لرحم الزوجة.

4- عدد الحيوانات المنوية

قمنا بتحديد كمية السائل المنوي الطبيعية لحدوث الحمل، والتي لا تقل عن ٢ مللي، أما عن عدد الحيوانات المنوية التي تجعل الرجل قادر على الإخصاب هو عشرين مليون لكل 1 مللي، أو أربعين مليون للسائل المنوي، فإذا كان العدد أقل من عشرين مليون حينها يكون الرجل لديه ضعف في الإخصاب.

5- لزوجة السائل المنوي

من الأشياء الهامة التي تتسبب في حدوث الإخصاب عند الرجل، حيث أن مقدار الخصوبة تحدده التحاليل المعملية، وقد يؤثر بعض العادات الصحية التي تؤثر على لزوجة السائل المنوي مثل التدخين أو إتباع نظام غذائي غير صحي.

6- تشوه الحيوانات المنوية

يعد مشكلة تشوه الحيوانات المنوية عن المقدار المحدد لها وهو 96٪ قد يؤدي لمشاكل في الإنجاب، حيث أن تكوين الحيوان المنوي يكون الرأس والجسم والذيل، وإذا كان التشوه في جزأين من الحيوان المنوي حينها يكون الرجل يعاني من مشكلة العقم.

7- زيادة حموضة الحيوان المنوي

من الأشياء التي تهدد في حدوث الإنجاب عند الرجل هو ارتفاع حموضة الحيوان المنوي، حيث أن زيادة نسبة الحموضة عن 7 قد يتسبب في موت الحيوان المنوي أو عدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

هل تؤثر كمية السائل المنوي الطبيعية لحدوث الحمل؟

لا يستطيع الزوج تحديد كم كمية السائل المنوي الطبيعية لحدوث الحمل له إلا بعدما يخضع لاختبار معملي خاص بالسائل المنوي، حينها يتم تحديد الكمية الخاصة به، فمن الطبيعي أن يكون كمية السائل المنوي تتراوح ما بين 2 ل5 مل، ولكن قد يكون السبب في تأخر الحمل عوامل أخرى ذكرناها لكم في السطور السابقة المقالة.

كيفية تحديد جودة الحيوان المنوي للرجل

نقدم نصائح لحدوث حمل سريع ، حيث هناك بعض النصائح التي من خلالها يمكن التغلب على المشاكل التي قد تحدث للحيوان المنوي أو السائل المنوي، والتي من أهمها ما يلي:

الحفاظ على ممارسة الرياضة بانتظام، فهي من العوامل الطبيعية التي تنظم من عمل الحيوان المنوي وتحمي من مشاكل صحية عديدة قد يتعرض لها.

الحفاظ على تناول الأطعمة الصحية وخاصة التي تحتوي على فيتامين سي.

الحفاظ على تناول فيتامين د.

عدم التعرض للإجهاد بشكل كبير، أي أنه يعطي لبدنه حق الراحة والاسترخاء.

تناول الوجبات الداعمة للزنك وكذلك أيضاً الأطعمة الغنية بالفولات.

الحفاظ على الوزن الصحي.

عدم الاستمرار في التدخين، بل يفضل الإقلاع عنه نهائيا، كما يجب الابتعاد عن المواد المخدرة الأخرى وكذلك تناول الخمور.

قمنا من خلال السطور السابقة بالتعرف على كمية السائل المنوي الطبيعية لحدوث الحمل، ولكن ليست هي المشكلة الأساسية في تأخر الحمل عند الرجال، بل يوجد الكثير من المشاكل الأخرى التي تجعل الرجل يعاني من ضعف الاخصاب مثل زيادة حموضة السائل المنوي أو قلة عدد الحيوانات المنوية.