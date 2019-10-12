ما هي كمية الماء التي يجب أن تشربها أثناء الحمل؟

الماء يعوض عن غالبية وزن الجسم. حوالي 60 في المئة من الجسم يتكون من الماء. إنه يطرد السموم من الجسم ، وينظم درجة حرارة الجسم ويساعد في وظائف المخ ، مما يجعله ضروريًا لوجودنا.

بنفس الطريقة ، تعد كمية الماء التي تستهلكها أثناء الحمل أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأنه يحمل العناصر الغذائية للطفل ، ويساعد في الحفاظ على مستوى السائل الأمنيوسي ، ويمنع الأعراض الأخرى المرتبطة بالحمل مثل الإمساك. للسبب نفسه ، من المهم شرب الكثير من الماء اثناء الحمل. ولكن ما هي الكمية بالضبط؟

الكمية؟؟

بشكل عام ، يجب على كل شخص شرب 2 لتر أو 8-10 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على لياقته. وهذا يشمل أيضًا العصائر والطعام الذي يحتوي على مياه مثل الفواكه والخضروات والحساء. حتى حوالي 27 أسبوعًا ، يجب أن تحصل على نفس الكمية من الماء. ثم مع نمو طفلك ، يجب عليك زيادة كمية السوائل بحوالي 500 مل.

ولكن هذا ليس هو نفسه بالنسبة للجميع. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو الإفراط في تناول الطعام ، فيجب عليك استهلاك المزيد من الماء. الجفاف خلال فترة الحمل لن يؤثر عليك فحسب ، بل سيضر أيضًا بطفلك. عدم شرب كمية كافية من الماء قد يجعلك تشعر بالتعب والإمساك.

تذكري:

في بعض الأحيان ، حتى لو كنتِ تشربين كمية كافية من الماء ، قد تصابين بالجفاف وتحتاجين إلى زيادة كمية السوائل التي تشربينها. لمعرفة ما إذا كنت تشربين ما يكفي، افحصي البول. إذا كان البول أصفر داكن ، فقومي بزيادة كمية السوائل. بصرف النظر عن هذا ، إذا كنت تشعرين بالإمساك أو التعب أو الشعور بالعطش ، فحاولي شرب المزيد من السوائل.