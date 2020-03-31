ما هي مؤشرات الحمّى عند الاطفال وكيف تعملين على خفضها؟

في البداية من الضروري الإشارة إلى أن الحرارة ليست دليل مرض، فيمكن للفرد أن يكون مريضًا من دون أي ارتفاع في درجة الحرارة والعكس تمامًا. تتراوح حرارة جسم الإنسان الطبيعية بين 36° و37.5° مئوية وإن تجاوزت هذا المعدّل فيعتبر هذا دليل مرض. مع الذكر أن الحرارة تكون متدنّية إلى الحدّ الأقصى في منتصف الليل وتبلغ ذروتها بعد الظهر.

علامات الحرارة:

البرد والارتعاش

الشحوب

الاحمرار

الهذيان

الجبهة الساخنة

ولكن من الضروري التأكّد من درجة الحرارة الصحيحة باستخدام ميزان الحرارة قبل الشروع إلى أخذ أية إجراءات تهدف إلى خفضها.

النصائح:

إحاطة الطفل بالحب والحنان دون ان يشعر بأنك خائفة.

محاولة اتّباع وسائل طبيعية بدلاً من اللجوء مباشرةً إلى استعمال الأدوية.

التخفيف من ملابس ولدك وجعله يرتدي ملابس رقيقة.

الإكثار من إعطائه السوائل من مياهٍ وعصير وذلك منعًا للجفاف الزائد في جسمه وتعويضًا لما خسره.

وضعه في غرفة يدخل إليها الهواء باعتدال وتجنّب المكيّف.

المحافظة على هدوء ولدك وراحته والحرص على عدم استيائه تفاديًا لارتفاع الحرارة.

تبليل وجهه وجسمه بإسفنجة الماء الفاتر لسحب الحرارة.

اتباع وصفة الطبيب وإعطائه الدواء بطريقة محدّدة وبالمقادير اللازمة.

في حالات الاختلاجات والهذيان يجب المبادرة فورًا إلى الاتصال بالطبيب والعمل بنصائحه.