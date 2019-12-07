ما هي مؤشرات انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون لدى الرجال؟

انخفاض هرمون التستوستيرون هو حالة طبية لا ينتج فيها جسمك كمية كافية من التيستوستيرون. هرمون ينتج في الخصيتين وهو مسؤول عن تأجيج الدافع الجنسي للرجل. انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون لدى الرجال قد يسبب التعب ، وفقدان الشعر ، وانخفاض الرغبة الجنسية ، وخسارة العضلات وحتى تقلب المزاج.

يؤثر هذا الهرمون أيضًا على التطور الجنسي والمظهر البدني للرجال مثل شعر الوجه والبنية الرجالية والصوت العميق. كما أنه يساعد في بناء كتلة العضلات والعظام. كما ينتج جسم المرأة هذا الهرمون بكميات صغيرة.

ما الذي يصنف على أنها مستويات منخفضة من هرمون تستوستيرون؟

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، يتراوح المعدل الطبيعي للتستوستيرون بين 300 إلى 1000 نانوغرام لكل ديسيلتر. عندما تنخفض مستويات هرمون تستوستيرون عن 300 نانوغرام لكل ديسيلتر ، فإنه يعتبر منخفضاً. تنمو مستويات هذا الهرمون بشكل مطرد خلال مرحلة البلوغ المبكر وتبدأ في الانخفاض مع تقدم العمر.

كيفية تشخيص انخفاض هرمون تستوستيرون لدى الرجال؟

من المهم أن نفهم أن مستويات هرمون تستوستيرون تتقلب على أساس يومي لدى الرجال ، لذلك قد يتطلب التشخيص الصحيح لخفض نسبة السكر في الدم عدة اختبارات دم ومراقبة مجموعة من الأعراض. وفيما يلي بعض الأعراض التحذيرية لمستويات هرمون تستوستيرون المنخفضة التي يجب عليك البحث عنها:

انخفاض في الرغبة الجنسية

نظرًا لأن هرمون التستوستيرون يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير الدافع الجنسي للرجل وإنتاج الحيوانات المنوية ، فإن حدوث انخفاض في هذا الهرمون يمكن أن يفسد الرغبة الجنسية لديك. وبالتالي ، فإن انخفاض مستوى هرمون الدافع الجنسي يمكن أن يؤثر بشدة على رغبتك في ممارسة الجنس.

صعوبة الحفاظ على الانتصاب

ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على تحقيق أو الحفاظ على الانتصاب المناسب للجماع. هرمون التستوستيرون مسؤول إلى حد كبير عن تحفيز هذا الانتصاب من خلال إطلاق أكسيد النيتريك. يمكن أن ينتج عن انخفاض الوزن صعوبة في الحفاظ على الانتصاب قبل ممارسة الجنس. يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير عميق على ثقة الرجل بنفسه.

الشعور بالتعب

على الرغم من أنه من الطبيعي تمامًا الشعور بالإرهاق بين الحين والآخر ، الا ان الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون يعانون من انخفاض مستويات الطاقة. ويشعرون بأنهم منهكون في نهاية اليوم.

تقلب المزاج

يرتبط المستوى المنخفض من هرمون التستوستيرون أيضًا بالكثير من المشكلات العاطفية مثل الشعور بالقلق، والإجهاد. هذا لأنه بالإضافة إلى رعاية الوظائف الجسدية ، فإنه يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في كيفية عمل عقلك. غيابه يؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية للرجل ويسبب تقلب المزاج.

صغر حجم الخصيتين

إذا تغير حجم الخصيتين، فربما حان الوقت للاهتمام بالموضوع. نعم ، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من هرمون التستوستيرون أيضًا إلى تقلص الخصيتين لديك أو حتى يؤدي إلى انخفاض حجم القضيب.