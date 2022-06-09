ما هي مخاطر الحصبة الألمانية أثناء الحمل ؟

الحصبة الألمانية هي عدوى فيروسية معدية ويمكن للناس نقل العدوى عبر المخاط أو اللعاب، كما يمكن أن تحدث الحصبة الألمانية في أي شخص تقريبًا، لكنها خطيرة بشكل خاص على الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

وفي حين أن السعال أو العطس هو الطريقة الأساسية لانتقال العدوى، يمكن للحوامل المصابات بالحصبة الألمانية أيضًا نقل العدوى إلى أطفالهن من خلال سوائل الجسم، وتسمى عدوى الحصبة الألمانية التي تنتقل إلى طفلها أثناء الحمل متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.

ومن خلال هذه المقالة، نستكشف المخاطر التي تتعرض لها كل من الحامل والطفل، وكيف يمكنك علاج الحصبة الألمانية والوقاية منها.

ما هي مخاطر الحصبة الألمانية على الحوامل ؟

يمكن أن تزيد الحصبة الألمانية من فرصة الحامل للإجهاض، حيث يمكن أن يكون لدى الأطفال الذين يولدون من الأمهات المصابات بالحصبة الألمانية فرصة أكبر للتعرض لمضاعفات النمو، ويمكن أن تؤثر هذه العدوى الفيروسية في المرأة الحامل على كل نظام تقريبًا في الطفل النامي، مما يتسبب في مضاعفات النمو مثل:

إعتام عدسة العين

مشاكل القلب

التخلف العقلي

تلف الكبد والطحال

انخفاض الوزن عند الولادة

طفح جلدي عند الولادة

في حين تشمل المضاعفات الأقل شيوعًا ولكنها أكثر خطورة ما يلي:

إصابة الدماغ

مشاكل الغدة الدرقية

خلل وظيفي في الهرمونات

التهاب الرئتين

ما هي أعراض الحصبة الألمانية ؟

حوالي 25 إلى 50 بالمائة من البالغين لا يلاحظون أي أعراض لعدوى الحصبة الألمانية، واعتبر الخبراء أن الحصبة الألمانية قد تم القضاء عليها من الولايات المتحدة في عام 2004، ويوجد الآن أقل من 10 حالات تم الإبلاغ عنها للحصبة الألمانية في الولايات المتحدة كل عام.

وعندما تظهر الأعراض عند البالغين، يمكن أن تشمل الأعراض الخفيفة:

حمى منخفضة الدرجة

الصداع

العين الوردية

الانزعاج العام

طفح جلدي يبدأ على الوجه وينتشر إلى بقية الجسم

التهاب الحلق

كيف يتم التعامل مع الحصبة الألمانية ؟

لا يوجد حاليًا علاج لعدوى الحصبة الألمانية، ولكن بالنسبة لمعظم البالغين، تكون الأعراض خفيفة وتنتقل في غضون أيام، ولكن بالنسبة للحوامل، قد تؤثر الحالة على الرضيع النامي حتى بعد مرور مرض خفيف.

علاج البالغين

عادة ما يركز علاج الحصبة الألمانية على إدارة الأعراض وتعزيز الراحة، وقد يشمل ذلك الراحة أو السوائل أو الأدوية مثل الأسيتامينوفين (تايلينول) لإدارة الألم أو الحمى، أما في الحالات الشديدة، قد يشمل العلاج أيضًا التدخلات الطبية مثل دعم المناعة أو نقل الدم أو وصفات الستيرويد.

علاج الأطفال

لا يوجد حاليًا علاج لنمو الأطفال المعرضين للعدوى أثناء الحمل، حيث يمكن أن يؤدي التعايش مع عدوى الحصبة الألمانية أثناء الحمل إلى مخاوف صحية للرضيع بعد الولادة، والتي قد تستمر لبقية حياته.

ماذا يمكنك أن تفعل لمنع الحصبة الألمانية أثناء الحمل ؟

في كثير من الأحيان، يمكن أن تكون الطريقة الأكثر فعالية لمنع عدوى الحصبة الألمانية أثناء الحمل هي الحصول على لقاح قبل الحمل، وغالبًا ما يعطي المتخصصون في الرعاية الصحية الأشخاص لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) على جرعتين أثناء الطفولة، ولكن قد يحتاج بعض الأشخاص إلى جرعات إضافية في وقت لاحق من مرحلة البلوغ.

وإذا لم تكن قد تلقيت اللقاح أو لم تكن متأكدًا، فيمكن لطبيبك فحص دمك بحثًا عن أجسام مضادة للحصبة الألمانية قبل الحمل، حيث إذا لم يكن لديك حماية ضد الحصبة الألمانية، فيمكنك الحصول على لقاح، ولكن حاولي الانتظار حوالي شهر بعد اللقاح لمحاولة الحمل.

من ناحية أخرى، يقوم العديد من أطباء التوليد وأمراض النساء بإجراء اختبارات على الحصبة الألمانية والأمراض المعدية الأخرى في مرحلة ما خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لذلك إذا تعرضت لشخص مصاب بالفيروس بعد إجراء الفحص أو في أي وقت أثناء الحمل، فاتصلي بطبيبك على الفور.

أسئلة متكررة حول الحصبة الألمانية والحمل

ماذا يجب أن تفعلي إذا أصبت بالحصبة الألمانية أثناء الحمل ؟

إذا أصبت بالحصبة الألمانية أثناء الحمل، فتحدثي مع طبيبك حول مراقبة الأعراض والتحكم فيها، حيث يمكن أن يكون التطعيم قبل الحمل هو الطريقة الأكثر فعالية لمنع مشاكل النمو للجنين بسبب عدوى الحصبة الألمانية.

ما هي مضاعفات النمو التي يمكن أن تسببها الحصبة الألمانية ؟

يمكن أن تسبب الحصبة الألمانية الإجهاض وولادة جنين ميت، بالإضافة إلى مشاكل النمو للجنين مثل البصر والسمع والتخلف العقلي، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يصاب طفلك بإصابة في الدماغ أو إعاقات أكثر حدة.

متى يجب أن أحصل على لقاح الحصبة الألمانية، وكم من الوقت يستمر ؟

يوصي العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية بلقاح الحصبة الألمانية كجزء من جدول تطعيم الطفولة في الولايات المتحدة، وعادة ما يستمر لقاح الحصبة الألمانية مدى الحياة، ولكن هناك بعض الحالات التي قد يوصي فيها الطبيب بجرعة ثالثة، لكن اسألي طبيبك عن احتياجاتك المحددة، وحاول ألا تحملي إلا بعد حوالي شهر من تلقي لقاح الحصبة الألمانية.

من يجب ألا يحصل على لقاح الحصبة الألمانية ؟

عادة ما يكون لقاح الحصبة الألمانية آمنًا للعديد من الأفراد، ولكن من المهم للحوامل والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة عدم تلقي اللقاحات الحية، وإذا أمكن، قبل أن تخططي للحمل، تحدثي مع طبيبك حول التطعيمات بناءً على احتياجاتك الصحية.

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