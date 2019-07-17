ما هي مخاطر عدم غسل يديك بعد الذهاب الى الحمام؟

يستغرق غسل اليدين 20 إلى 30 ثانية فقط. والعملية سهلة للغاية قم بوضع بعض الصابون على يديك، وافركهما جيدا ثم اشطفهما بالماء. ولكن مع ذلك لا يزال الكثير منا يخطي هذا الإجراء الحاسم بعد كل رحلة إلى الحمام. البعض ببساطة يشطف يديه بالماء ، بينما يتجنب الآخرون ذلك. ويعتقدون أنهم ليسوا بحاجة لذلك لأنهم لم يمسوا أي شيء جرثومي.

هذا وكشفت دراسة أن 31 في المائة فقط من الرجال و 65 في المائة من النساء يغسلون أيديهم بعد استخدام المرحاض العام. ولكن ماذا عندما نكون في المنزل؟ هل من الجيد حقًا ألا تغسل يديك في كل مرة تستخدم فيها المرحاض؟

لماذا من المهم الالتزام بهذه العادة؟

الحفاظ على نظافة يديك هو وسيلة فعالة لمنع انتشار الجراثيم. أنت أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة إذا لم تغسل يديك بشكل صحيح ، خاصة بعد استخدام الحمام. يمكنك منع حوالي 14 مرضًا من خلال غسل يديك فقط.

كيف تعلق الجراثيم بك؟

حتى عندما لا تلمس يديك مباشر البول أو المرحاض ، فإن شطف المرحاض دون إغلاق الغطاء يساهك في نشر مسببات الأمراض. عندما تلمس غطاء المرحاض أو مقبض الباب في الحمام ، تلتصق البكتيريا المسببة للأمراض بأيدينا. عن طريق لمس أشياء أخرى أو مصافحة أشخاص آخرين ، فأنت في الواقع تنشر هذه البكتيريا. يمكنك أيضًا نشر العدوى على نفسك عن طريق لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير مغسولة.

النتيجة:

من الجيد دائمًا غسل يديك للحفاظ على البكتيريا المسببة للأمراض. تأكد من غسل ظهر اليدين ، بين الأصابع ، وتحت الأظافر. بعد كل شيء ، الوقاية هي دائما أفضل من العلاج.