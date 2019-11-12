ما هي مدة الرضاعة الطبيعية لحديثي الولادة؟

الرضاعة الطبيعية تمنح طفلك الحصانة المناسبة لجسمه ولبناء جهازه المناعي وتساعد على تشغيل الجهاز الهضمي بسلاسة، كما أنها الطريقة التي يتوقع طفلك أن يبدأ بها في الحصول على الغذاء بعد الولادة وفقاً لغريزته. بالإضافة إلى ذلك الرضاعة الطبيعية تساعد جسمك على التعافي من الولادة، ونظرًا للمقدار القليل اللازم لتقديمه لطفلك في البداية، فمن المنطقي أن ترضعي طفلك رضاعة طبيعية لمدة يوم أو يومين على الأقل، حتى لو كنت تخططين للجوء للبن صناعي بعد ذلك.

لذا إذا كنت قد أرضعت طفلك طبيعياً لأيام قليلة فقط، فخلال هذه الفترة سيتلقى اللبأ أو الحليب المبكر الذي يوفر العوامل المضادة للعدوى (مثل الأجسام المضادة) والطعام الذي يتوقعه جسمه الجديد.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية الحصرية (أي عدم إدخال سوائل أو مواد صلبة أخرى لنظام طفلك الغذائي) لمدة ستة أشهر.

يمكنك الاستمرار في الرضاعة الطبيعية مع اضافة الأطعمة الصلبة لمدة عامين أو أكثر بحسب ما يناسبك أنت وطفلك.