ما هي مدة بقاء الكحول في جسمك؟

لا يعتبر استهلاك الكحول جيدًا أبدًا ، ولكن لا يزال الكثير منا يستمتع بالشرب مع الأصدقاء والعائلة. بصرف النظر عن العديد من القضايا الصحية ، يعتبر تناول المشروبات الكحولية والقيادة امراً خطيرا. ولكن هل يجب أن تقلق بشأن القيادة في صباح اليوم التالي ؟ لمعرفة إجابة هذا السؤال المعقد ، نحتاج أولاً إلى معرفة مدة بقاء الكحول في نظامنا.

الوقت المحدد

كل هذا يتوقف على مدى سرعة استقلاب الكحول في جسمك. معظم الناس يمكنهم تحطيم نصف مشروب كل ساعة. مثلا اذا شربت 0.08 لتر من الكحول (80 مليلتر) وتوقفت عند ذلك ، خلال ساعتين فقط لن يبقى الا 0.05 لتر من الكحول في جسمك.

يقوم جهاز التنفس بقياس تركيز الكحول في الدم (BAC) من خلال حساب محتوى الكحول في الهواء الذي تنفخه فيه. لذلك ، سوف تحصل على مخالفة (القيادة تحت التأثير) إذا كان تركيز الكحول في الدم لديك هو 0.08. إذا كان وزنك حوالي 72 كيلوجرام ، فإن أربعة اكواب من المشروبات الكحولية كافية لوضعك هناك. لكن من المهم أن نفهم أن لكل شخص جسم مختلف وأن تأثير الكحول يختلف من شخص لآخر.

لكنك ستندهش من معرفة أن الكحول يمكن اكتشافه لمدة تصل إلى 6 ساعات في الدم بعد الاستهلاك ؛ حوالي 12-24 ساعة في التنفس والبول واللعاب وما يصل إلى 90 يومًا في الشعر.

نصائح:

لمساعدتكم ، قمنا بأعداد هذا الجدول لقياس نسبة الكحول في كل شراب. سيساعدك ذلك على تتبع عدد الوحدات التي استهلكتها وستعرف متى حان الوقت للتباطؤ.

الفودكا: 40-95 %

الجن: 36-50 %

الروم: 36-50 %

الويسكي: 36-50 %

التكيلا: 50-51 %

الخمور: 15 %

النبيذ المدعم: 16-24 %

النبيذ غير المدعم: 14-16 %

البيرة: 4-8 %

مشروب الشعير: 15%