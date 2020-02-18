ما هي مسببات الطفح الحراري وطرق علاجه؟

طفح الحرارة أو الدخنية هي حالة تحدث للجسم عندما تسد مسامات الجلد و يظل العرق معلقاً أسفل الجلد و تحدث بعض الأعراض المصاحبة معها منها بثور تظهر على سطح الجلد على هيئة كتل عميقة ذات لون أحمر مع حدوث حكة شديدة و شعور بالوخز. و غالباً ما يظهر في طيات و ثنايا الجسم و في الأماكن التي تحتك بالملابس .وليست هناك أسباب معروفة حتى الآن لحدوث الطفح الحراري ولكن هناك أسباب تؤدي إلى إنسداد مسامات الجلد المتسببة في حدوث الطفح الحراري.

مسببات الطفح الحراري:



- الطيات التي توجد في الجسم في مناطق العنق و تحت الإبطين و الفخذين و هذه الطيات تمنع الهواء من المرور إلى سطح الجلد و تمنع العرق من أن يتبخر مما يتسبب في جعل المسامات تنسد.

- إرتداء الملابس الضيقة و المصنوعة من بعض أنواع الأقمشة تؤدي إلى منع العرق من التبخر.

- إستخدام الكريمات و مرطبات البشرة و مساحيق التجميل بكثرة.

- قد يحدث نتيجة تعاطي بعض الأدوية منها الأيسوتريتينوين المعروف تجاريا بإسم الأكيوتين و الكلونيدين المعروف تجارياً بأسم الكاتابريس.

- بالنسبة للاطفال قد تكون الغدد العرقية غير ناضجة بعد مما يجعلها لا تستطيع أن تتخلص من العرق الذي يقوم الجسم بإفرازه و هذا يتسبب في إنسداد المسامات و من ثم حدوث الطفح الحراري كما أن تعرضهم للطقس الحار و إرتداء الملابس بكثرة في هذا الطقس يؤدي إلى إصابتهم بالطفح الحراري أيضاً.



علاج الطفح الحراري :



- عندما تلاحظين الأجواء الحارة حاولي البقاء في المنزل أو مكان مكيف الهواء.

- إبتعدي عن القيام بالأنشطة البدنية الشاقة.

- إحرصي على إرتداء الملابس الفضفاضة.

- إذا كانت الحالة تستدعي فقومي بإستخدام العلاجات الموضعية مثل المستحضرات التي تقوم بتهدئة الحكة مثل لوشين الكالامين و إذا كانت الحالة شديدة السوء يمكن إستخدام مضادات موضعية مثل ستيرويدات.

- يتم العلاج بإستخدام المضادات الحيوية إذا كان المصابون بالطفح الحراري قد أصيبوا بالتهاب في الغدد العرقية أيضاً و يكون من أعراض تلك الإصابة الشعور بالألم و زيادة الإحمرار و الإنتفاخ في الجلد و يحدث هذا الإلتهاب المصاحب بسبب هجوم الباكتيريا على الغدد العرقية التي إنسدت.

