ما هي نقاط قوتك؟ هذا الوهم البصري سيكشفها لك غالبًا ما تكون الأوهام البصرية شائعة بسبب طريقة تفسيرها حول شخصيات وخصائص الأفراد. حتى أن العديد من علماء النفس يتفقون على فعالية الأوهام البصرية أو الرسومات البصرية في تحديد شخصية الفرد.

أحد هذه الأوهام البصرية الشائعة هي مجموعة من الصور المدمجة معًا. في الصورة ، يحدد العنصر الذي يراه الفرد أولاً طبيعته. من المؤكد أن الناس يتخيلون عناصر مختلفة في صورة معينة.

ما هو الوهم البصري؟ يمكن أن تستخدم الأوهام البصرية الألوان والضوء والأنماط لإنشاء صور يمكن أن تكون خادعة أو مضللة لأدمغتنا. تتم معالجة المعلومات التي تجمعها العين بواسطة الدماغ ، مما يخلق تصورًا أنه في الواقع لا يتطابق مع الصورة الحقيقية.

ما هي نقاط قوتك؟ هذا الوهم البصري سيكشفها لك

ماذا رأيت أولاً؟

في هذه الصورة ، سنناقش كيف يصف كل عنصر قوة الفرد. ركز في الصورة ولكن حدد الشكل الذي رأيته أول مرة أو لفت انتباهك في الصورة.

ما هي نقاط قوتك؟ هذا الوهم البصري سيكشفها لك

وجه الرجل

إذا كان أول ما تلاحظه هو وجه رجل بعيون مستديرة كبيرة وشارب وأذنان كبيرتان مدببتان ، فأنت شخص ينظر إلى الصورة الأكبر للموقف. هذا يسهل على هؤلاء الأشخاص التعامل مع المواقف الصعبة. هؤلاء هم الأشخاص الذين يلجأ إليهم الأشخاص للحصول على المشورة والنصائح حول التعامل مع المواقف الصعبة.

ما هي نقاط قوتك؟ هذا الوهم البصري سيكشفها لك

المرأة الجالسة

إذا رأيت للوهلة الأولى امرأة ترتدي قبعة بيضاء وبيج ، تقرأ كتابًا موضوعًا في حجرها ، فإن الذكاء هو أحد أكبر نقاط قوتك. إنه عقلك الذكي الذي ينجذب نحو الكتاب وموقف القراءة للسيدة. تحب قراءة الكتب وإجراء محادثات فكرية بين زملائك.

ما هي نقاط قوتك؟ هذا الوهم البصري سيكشفها لك

الطاولة ومفرش المائدة

إذا كان مفرش المائدة الأبيض مع المزهرية والمروحة اليدوية والفاكهة والكتب والملاحظات قد لفتت انتباهك في البداية ، فيبدو أنك أفضل متواصل في مجموعتك.

تساعدك مهارات الاتصال الخاصة بك في إنجاز الأمور. يمكن القول أيضًا أن قوة الاتصال لديك لها خصائص علاجية.

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