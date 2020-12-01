الشمندر من النباتات العشبيّة ذات الحولين، وتنتمي إلى الفصيلة السرمقية، وهو يمتلك أوراقاً خضراء تميل إلى الأحمر تشبه شكل القلب، ويتضخّم الجذر في هذا النبات فيكوّنُ طبقاتٍ من النسيج بدرجاتٍ غامقة وفاتحة.

يبدأ قطاف الشمندر في الوقت ما بين شهر أيار إلى شهر تشرين الثاني، وعندها يكون حجم الثمار مناسباً، ويُمكن أن يتدرج لونه من الأحمر أو البنفسجي القاتم، إلى الأحمر الباهت، ويمتلك الشمندر هذا اللون نتيجةً لاحتوائه على البيتاسيانين والتي تُعدُّ من مضادات الأكسدة المهمة لصحة القلب، أمّا الأصناف المعدلة جينيّاً؛ فهي تمتلك لوناً أبيض، أو ذهبيّاً، ويمكن أن تكون حمراء مخططة بالأبيض.

"موقع البوابة" يقدم لكم متبل الشمندر المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير متبل الشمندر:

٤ حبات شمندر مسلوق ومقشر

٢ حبة ثوم

١ ملعقة صغيرة ملح

٤/١ كوب عصير ليمون

٢ ملعقة كبيرة طحينة

٢ ملعقة كبيرة لبن

٢/١ كوب جوز

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

٤/١ كوب بقدونس

طريقة تحضير متبل الشمندر:

- ضعي الشمندر المسلوق على خلاط يدوي.

- اضيفي الملح والثوم وعصير الليمون واللبن والطحينة والقليل من زيت الزيتون.

- اهرسي الخليط جيدًا وضعيه في صحن التقديم.

- زيني بالجوز والمزيد من زيت الزيتون والبقدونس.

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