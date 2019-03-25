متبل الكوسا الشامي

متبل الكوسا الشامي وصفة شهية وقليلة بالسعرات الحرارية للراغبين في اضافة طبق شهي ومناسب للريجيم...

المقادير:

5 حبات كوسا متوسطة الحجم

½ كوب طحينة

3 حص ثوم مهروس

½ كوب لبن ( زبادي )

1 ملعقة صغيرة ملح

رشة من الفلفل أسود

رشة من الكمون الناعم

عصير نصف ليمونة

للتزيين :

زيت زيتون

بقدونس مفروم

الطريقة:

نقطع حبات الكوسا و نسلقها لمدة 10 دقيقة ثم نصفيها من الماء .

نضع الكوسا في صينية الفرن و نقلبها مع قليل من زيت الزيتون .

ندخلها الفرن و نشويها لمدة 20 دقيقة لتأخذ نكهة الشوي و تصبح سهلة الهرس .

نضع الكوسا في محضر الطعام و نضيف الطحينة و اللبن و الثوم و نخلط جيداً .

نضيف الملح و الفلفل و الكمون و عصير الليمون و نخلط جيداً لنحصل على هريس ناعم .

نضع المتبل في طبق التقديم و نزينه بزيت الزيتون و البقدونس .