متبل الكوسا الشامي
متبل الكوسا الشامي
متبل الكوسا الشامي وصفة شهية وقليلة بالسعرات الحرارية للراغبين في اضافة طبق شهي ومناسب للريجيم...
المقادير:
5 حبات كوسا متوسطة الحجم
½ كوب طحينة
3 حص ثوم مهروس
½ كوب لبن ( زبادي )
1 ملعقة صغيرة ملح
رشة من الفلفل أسود
رشة من الكمون الناعم
عصير نصف ليمونة
للتزيين :
زيت زيتون
بقدونس مفروم
الطريقة:
نقطع حبات الكوسا و نسلقها لمدة 10 دقيقة ثم نصفيها من الماء .
نضع الكوسا في صينية الفرن و نقلبها مع قليل من زيت الزيتون .
ندخلها الفرن و نشويها لمدة 20 دقيقة لتأخذ نكهة الشوي و تصبح سهلة الهرس .
نضع الكوسا في محضر الطعام و نضيف الطحينة و اللبن و الثوم و نخلط جيداً .
نضيف الملح و الفلفل و الكمون و عصير الليمون و نخلط جيداً لنحصل على هريس ناعم .
نضع المتبل في طبق التقديم و نزينه بزيت الزيتون و البقدونس .
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