دراسة: ما هي متلازمة الدرجة السياحية ؟

الجلوس لمدة طويلة

وفقا لدراسة أجريت في اليابان الأشخاص الذين يقومون برحلات سفر طويلة يمكن أن يكونوا عرضة أكثر للوفاة بشكل غير متوقع، وذلك بسبب الجلطات الدموية التي تهدد حياتهم في الساقين والرئتين!

وكشف الباحثون أن السبب وراء ذلك هو الجلوس لمدة طويلة! ومن المعروف أن الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة من الوقت يخاطرون بالإصابة بجلطات الدم!

وقد سميت هذه الحالة بمتلازمة الدرجة السياحية، لأنه يعتقد أنها مرتبطة بعدم الحركة لمدة طويلة بسبب السفر خاصة في الرحلات ذات المسافات الطويلة. حيث كشفت تحاليل المشفى وجود جلطات الدم في أرجل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في بعض الحالات، حيث سارت هذه الجلطات الدموية إلى الرئتين، وهي حالة مهددة للحياة تعرف بالصمة الرئوية.

وفقا للدكتور سيجي هوكيموتو هو من قسم طب القلب والأوعية الدموية في جامعة كوماموتو في اليابان أظهرت نتائج الدراسة الحاجة إلى تثقيف الناس حول مخاطر الجلطات الدموية الوريدية، خاصة بعد قضاء الوقت الطويل في السيارات.

وينصح الباحثون أنه خلال الرحلات الطويلة حتى في الطائرات يجب النهوض والتجول بشكل منتظم.