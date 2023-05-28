ما هي أعراض متلازمة الشخص المتيبس؟

متلازمة الشخص المتيبس Stiff person syndrome هي عبارة عن متلازمة نادرة الحدوث، يعتقد أن درجة حدوثها 1-2 كل مليون شخص، والسبب غير معروف، حيث يهاجم جهاز المناعة بروتينات الـ GAD والذي يساعد في تكوين مركبات الجابا المسؤولة عن حركة العضلات في الجسم.

وعادةً يكون هناك عوامل بيئية محفزة تنشط حدوث هجمات المرض أهمها الضجيج العالي، الضغط النفسي، وهناك علاقة ارتباط بين هذا المرض متلازمة الشخص المتيبس وحدوث داء السكري من النمط الأول والدوار وفقر الدم، وبعض أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي وسرطان الكلية وسرطان الرئة.

أعراض متلازمة الشخص المتيبس

ومن أعراض المرض تكون عادةً تيبس في عضلات جزء من الجسم وممكن أن تنتقل إلى أطراف الجسم .

تشنجات عضلية مما يسبب عدم استطاعة وقوف الشخص والأمر يؤدي إلى حدوث إعاقة عند الإنسان، والتشخيص عادةً يكون عند تحليل الدم وتحليل سائل النخاع الشوكي ومن خلال التحاليل نلاحظ أن هناك أجسام مضادة لبروتينات الـ GAD، ومن الممكن أن نكشف عن خلل عمل العضلات من خلال دراسة الموجات الكهربائية في العضلات وبالتالي من الممكن أن نرى تغيرات معينة تتماشى مع المرض.

أسباب متلازمة الشخص المتيبس

البهاق.

داء السكري من النوع الأول.

التهاب الغدة الدرقية.

الداء البطني أو السيلياك.

فقر الدم الخبيث.

علاج متلازمة الشخص المتيبس

وللأسف هذا المرض متلازمة الشخص المتيبس مثله مثل أي أمراض مناعية عديدة، لا يوجد علاج شافي للمرض، وطبيعة العلاج تتركز على مرخيات العضلات، الأدوية المناعية، حقن الأميون الأنبيوليين وفصل البلازما وأخيراً العلاج الفيزيائي أو العلاج الطبيعي.

مضاعفات متلازمة الشخص المتيبس

تشوه في قوام الجسم.

صعوبة في المشي.

حدوث نوبة قلبية حيث يزيد خطر التعرض لمحفز مفاجئ من الإصابة بها.

الاكتئاب والقلق

الرهاب.

التعرض لإصابات خطيرة نتيجة السقوط.

نصائح للتعايش مع متلازمة الشخص المتيبس