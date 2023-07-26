باعتباره الحمل الأول لك سيدتي فهناك مجموعة من الأسئلة التي تراودك، والمخاوف التي تنتابك، خاصة وأن الحامل تبدأ بجمع المعلومات عن كل ما يتعلق بالحمل منذ بدايته وحتى الولادة، وتعتقد أن ما تعرضت له بعض السيدات يجب أن ينطبق عليها نظرًا لأنها تجربتها الأولى، ومن أكثر الأمور التي تشغل بالها هي متى تحس البكرية بحركة الجنين، وكيف يكون نمط الحركة، وما هو موعدها، فلنتابع في المقال التالي إجابةً عن كل هذه التساؤلات.

متى تحس البكرية بحركة الجنين

قبل الخوض في التعرف على إجابة سؤالك متى تحس البكرية بحركة الجنين، لابد من التعرف على معنى حركة للجنين، فهل يقصد بها أن الجنين يتحرك كما هو المولود؟ أم أن له نمطًا محددًا بالحركة؟ إن حركة الجنين يقصد بها أن الجنين أثناء وجوده في السائل الأمينوسي داخل الرحم يطلق على حركته سباحة، وتلتطم أطرافه بالجدار الأمامي لبطن أمه، فتحس بالحركة، ولكن يحدث أخطاء كثيرة لدى السيدات، فبعضهن تقول بأن الإحساس لديها بدأ في الأسبوع السادس في حين أن الدراسات العلمية أثبتت غير ذلك، وهنا تكون المرأة قد خلطت بين حركة الأمعاء وتشنجات الكولون، وبين حركة الجنين، ويعزى الأمر لشدة ترقبها حركة جنينها؛ أما إجابات الأطباء والدراسات العلمية عن سؤال متى تحس البكرية بحركة الجنين كانت على النحو التالي:

إن الحركة الحقيقية للجنين تبدأ في الأسبوع الثاني عشر من الحمل إذ تكون أطرافه قد تكونت ولكن الجنين يكون بحجم صغير للغاية مما يعني أن بعض الأمهات لن يشعرن بهذه الحركة.

أما أغلب السيدات شعرن برفة بسيطة في الأسبوع السادس عشر من الحمل أي ما يقارب الشهر الرابع.

الحركة الفعلية للجنين والتي يتم الإحساس بها لدى جميع السيدات إذا كان الجنين يتمتع بصحة جيدة هي في الأسبوع العشرين أي ما يقارب الشهر الخامس للحمل إذ تكون أعضاء الجنين قد اكتملت جميعها وأصبح وزنه حوالي 500 غرام وسطيًا؛ كما يجب الإشارة إلى أن السيدة التي تعمل لوقت طويل لا تشعر بهذه الحركة وذلك نظرًا لأنها في حالة حركة دائمة، ويقتصر إحساسها بحركة جنينها على فترات الاستلقاء والراحة.

علاقة حركة الجنين مع غذاء الحامل

تختلف حركة الجنين من امرأة لأخرى، وذلك لعدة أسباب إحداها طبيعة غذاء المرأة، إذ نجد بعض السيدات ممن يفضلن تناول الحلويات يشعرن بحركة أجنتهن أكثر من السيدات اللواتي يفضلن الأطعمة المالحة، ويمكن تفسير هذا الأمر بأن تناول السكريات يؤدي إلى ارتفاع غلوكوز الدم، وبما أن الجنين يتغذى عن طريق المشيمة فإن هذا السكر يصل إليه ويعزز حركته.

ولكن متى تحس البكر بحركة الجنين، وهل تنطبق عليها جميع الأمور التي تنطبق على سيدات لها تجارب سابقة في الحمل؟ بشكل عام تتأخر الحامل البكر بالإحساس بحركة جنبنها لأنها لا تملك خبرة سابقة، إذ قد تعتقد أن هذه الحركة الخفيفة هي عبارة عن غازات في البطن، ولنعرف متى تحس البكرية بحركة جنينها نجيب:

إحساس الحركة لأول مرة يكون في منتصف الشهر الرابع.

إذا كانت المرأة الحامل نحيلة وذات وزن منخفض يمكنها الإحساس بالحركة في الأسبوع 14 من الحمل.

معدل حركة الجنين الطبيعية حسب أشهر الحمل

يتحرك الجنين داخل الرحم بأوقات مختلفة، وللإجابة على سؤالك متى تحس الحامل البكر بحركة الجنين، نقول:

كما هي الحال بالنسبة لجميع الحمولات فإن الحركة للجنين مرتبطة بعمر الجنين وكذلك حجمه إذ تتناسب حركة الجنين طردًا مع عمره ووزنه، فهي تزداد بزيادة كل منهما، وتنقص بنقصانه.

مع تقدم أشهر الحمل من الطبيعي أن يكبر الجنين وبالتالي يتم الإحساس بحركته بشكل أوضح.

بالنسبة للحامل البكر فإن الحركة لأول مرة تكون ضعيفة بسبب صغر حجم جنينها.

لابد من الإشارة أيضًا إلى أن حركة الجنين دليل على صحته ونموه بشكل صحيح.

في حالة توقف حركة الجنين لابد من إبلاغ أخصائي الرعاية الصحية المتابع لحالة الحمل.

العوامل المؤثرة على حركة الجنين داخل الرحم

بمزيد من التشوق واللهفة التي تضاهي خبر الحمل تنتظر المرأة ذات التجربة الأولى في الحمل حركة هذا المخلوق الصغير الذي ينمو بداخلها، وتفكر بصورة مستمرة البكر متى تحس بحركة الجنين، لتسأل من مرت بتجربة سابقة تروي عطشها بإجابات عن أسئلة طالما شغلتها وقضت وقتًا طويلًا تبحث عن ضالتها؛ تتعدد العوامل المؤثرة على إجابة متى تحس البكرية بحركة الجنين إذ يمكن حصر العوامل على النحو الآتي:

وزن الجنين : ففي حالة كان الوزن منخفضًا فإن الإحساس بالحركة يكون ضعيفًا والعكس صحيح.

: ففي حالة كان الوزن منخفضًا فإن الإحساس بالحركة يكون ضعيفًا والعكس صحيح. وزن السيدة الحامل : فالوزن الزائد يقلل الإحساس بالحركة، في حين أن المرأة النحيلة تشعر بحركة جنينها قبل المرأة ذات الوزن الزائد.

: فالوزن الزائد يقلل الإحساس بالحركة، في حين أن المرأة النحيلة تشعر بحركة جنينها قبل المرأة ذات الوزن الزائد. حجم السائل الأمينوسي المحيط بالجنين : مع زيادة حجم السائل يقل الإحساس بالحركة، وهذا ما يفسر سبب قلة إحساس السيدة بحركة جنينها في الشهر التاسع حيث يكون حجم السائل أصبح قليلًا مقارنةً بحجم الجنين.

: مع زيادة حجم السائل يقل الإحساس بالحركة، وهذا ما يفسر سبب قلة إحساس السيدة بحركة جنينها في الشهر التاسع حيث يكون حجم السائل أصبح قليلًا مقارنةً بحجم الجنين. وضع المشيمة بالنسبة للجنين : ففي حالة كانت المشيمة أمام الجنين فهذا يؤثر سلبًا على الإحساس بالحركة.

: ففي حالة كانت المشيمة أمام الجنين فهذا يؤثر سلبًا على الإحساس بالحركة. ترتيب الحمل: إذ تجد الحامل البكر صعوبة أكثر من الحامل لمرات عديدة.

وهذه الأسباب مجتمعة أو كل على حدى تؤثر على متى تحس البكرية بحركة الجنين، وهناك بعض الاجتهادات التي تقول بأنه يمكن معرفة جنس الجنين من نمط حركته وهي كما يلي:

يبدأ الجنين الذكر بالحركة قبل الجنين الأنثى بحوالي شهر تقريبًا.

توضع الحركة يختلف، إذ تجتمع الآراء على أن حركة الأنثى تتركز أسفل البطن، في حين حركة الذكر على جوانب البطن.

طريقة حركة الذكر ركلات متقطعة، أما الأنثى فهي سريعة ومستمرة.

كيف يتم الشعور بحركة الجنين عند الحامل البكر

تتساءل الحامل لأول مرة، والتي تتابع تطورات حملها خطوة بخطوة، متى تحس الأم بحركة الجنين البكر لأن هذه الحركة ذات تأثير إيجابي بالنسبة لها، ويخفف من أعراض الحمل المزعجة التي طالما عانت منها خلال الفترة الماضية، وتنحصر حركات هذا الكائن الصغير بالدوران، والركل، ومد الساقين والذراعين، ومص الأصابع، ويمكن متابعة متى تحس البكرية بحركة الجنين حسب دراسات مثبتة علميًا كما يأتي:

عدد قليل من السيدات شعرن بحركة الجنين في الشهر الثالث من الحمل، وهذه الفئة ممن لديهن خبرات سابقة مع الحمل.

معظم السيدات شعرن بحركة الجنين في الشهر الرابع من الحمل، إلا أن هذه الحركة ضعيفة وتحتاج خبرة ودقة للإحساس بها.

الإحساس لدى جميع السيدات يحدث في الشهر الخامس، في حال مر الشهر الخامس ولم تلاحظ السيدة حركة جنينها لابد من إبلاغ أخصائي الرعاية الصحية المتابع لعملية الحمل، حيث يقوم بإجراء فحص بالأمواج فوق الصوتية، للاطمئنان على صحة الجنين.

الحركة الكاملة للجنين تكون في الشهر السادس.

نشاط وحركة مستمرة للجنين في الشهر السابع.

نلاحظ ضعف الحركة في الشهر الثامن ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن الجنين أصبح بحجم أكبر وانخفضت المساحة المتاحة له للحركة داخل السائل الأمينوسي، إلا أن الجنين يبقى يتحرك بمعدل يتراوح وسطيًا حوالي عشر حركات في مدة أقصاها 3ساعات.

وفي الختام نرجو أن تكوني سيدتي قد وجدت إجابة عن سؤالك متى تحس البكرية بحركة الجنين، وجميع الأسئلة التي قد تتوارد إلى ذهنك خاصة وأنك في أمتع تجربة وأجملها وهي تجربة الأمومة.