في حال إذا كنتِ تعانين من ضعف المبايض، فبكل تأكيد أنك ستواجهين صعوبة في حدوث الحمل بشكل طبيعي نظرًا لعدم اكتمال نضج البويضة بالشكل الكافي الذي يمكّنها من الخروج من المبيض، لذا يلجأ الطبيب إلى وصف الإبرة التفجيرية حتى تساعد في تسريع نموها وخروجها من المبيض إلى قناة فالوب حتى تكون مستعدة لعملية التلقيح، لذا يتم ممارسة العلاقة الزوجية بعدها بيوم أو يومين، وفي حال إذا كنت تتساءلين متى تظهر علامات فشل تلقيح البويضة بعد الإبرة التفجيرية، فلا داعي للقلق فسوف نرد عن كافة الأسئلة التي تدور في ذهنك بخصوص تلك الإبرة.

متى تظهر علامات فشل تلقيح البويضة بعد الإبرة التفجيرية

الإبرة التفجيرية من العلاجات الهامة التي يصفها الطبيب لك في حال إذا كنتِ تعانين من أي إصابة تتسبب في عدم خروج البويضة من المبيض بسهولة مثل الإصابة بضعف المبيضين أو الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض التي تسبب زيادة سُمك جدار المبيض مما يمنع نزول البويضة إلى قناة فالوب، حيث أن تلك الإبرة عبارة عن هرمون مشابه لهرمون الحمل HCG، فهي فعالة في زيادة نضج البويضة إذا لم تنضج بالشكل الكافي، كما أنها تساعد في تسهيل خروج البويضة الناضجة من المبيض، لذا يُنصح بممارسة العلاقة الحميمة بعد يوم من استعمالها لتسهيل عملية التلقيح بنجاح.

وعلى الرغم من فعاليتها إلا أنه في بعض الأحيان قد يحدث فشل في تلقيح البويضة، لذا لا تقلقي بخصوص سؤال متى تبان علامات فشل تلقيح البويضة بعد الإبرة التفجيرية الذي يدور في ذهنك، لأننا سوف نوضح لك بعض العلامات التي تساعدك في التعرف على فشل التلقيح بعد مرور خمس أيام من استعمالها، حيث تظهر العلامات التالية خاصًة مع اقتراب موعد الدورة الشهرية:

1- انتفاخ وتقلصات في البطن

تتسبب الإبرة التفجيرية في حدوث ألم وتقلصات في المنطقة أسفل البطن، حيث أن ذلك الألم لا يقل حدة عن ألم الدورة الشهرية فهو مشابه له تمامًا.

2- احتقان الثدي

سوف تعانين من احتقان في الثدي بعد استعمال الإبرة التفجيرية بحوالي خمسة أيام أو أكثر، وهو من أبرز علامات فشل التلقيح إذا كنتِ تتساءلين متى تظهر علامات فشل تلقيح البويضة بعد الحقنة التفجيرية، حيث أنها تسبب حدوث تصلب وألم شديد في تلك المنطقة.

3- الإفراط في تناول الطعام

تشعرين بالجوع الشديد بعد استعمال الإبرة التفجيرية، ونتيجة لفشل التلقيح سوف تشعرين بالحاجة الملحة إلى تناول الطعام بكثرة بشكل مستمر حتى يزول تأثيرها من الجسم.

4- زيادة الوزن

ربما تتعرضين إلى زيادة الوزن نتيجة فشل تلقيح البويضة بعد استعمال الحقنة التفجيرية، وذلك نتيجة تناول الطعام بكميات كبيرة.

5- الأرق واضطراب النوم

قد تصابين بصداع شديد بعد مرور خمسة أيام على استعمال الإبرة التفجيرية، مما يؤدي إلى دخولك في حالة نفسية سيئة وكذلك إصابتك بالأرق نتيجة حالة الاكتئاب التي تعانين منها بسبب فشل تلقيح البويضة واقتراب نزول الدورة الشهرية.

6- تورم بعض المناطق في الجسم

تلك الإبرة تتسبب في احتباس السوائل في الجسم مما يؤدي إلى تورم اليدين والقدمين خاصًة إذا حدث فشل في تلقيح البويضة.

7- انخفاض الرغبة الجنسية

قد تعانين من ضعف النشاط الجنسي لديكِ بعد استعمال الإبرة التفجيرية، حيث أنها تؤثر عليكِ بشكل واضح خاصًة بعد مرور خمس أيام على استعمالها نتيجة ما تسببه من إرهاق شديد، وهذه إجابة على سؤالك متى تظهر علامات فشل تلقيح البويضة بعد إبرة التنشيط.

علامات نجاح الإبرة التفجيرية

سيدتي وفي حال إذا نجحت الإبرة التفجيرية في زيادة نضج البويضة وخروجها إلى قناة فالوب، فمن المحتمل أن الحيوان المنوي سوف يتمكن من تلقيحها بسهولة، وفي تلك الحالة سوف تشعرين بعدة أعراض ألا وهي أعراض بداية الحمل التي تتمثل فيما يلي:

1- القيء والغثيان

تشعرين بحالة من القيء والغثيان في حال نجاح تلقيح البويضة بعد استعمال الإبرة التفجيرية، حيث من الطبيعي أن تشعري بهما أثناء الحمل بينما في حال استعمال الإبرة التفجيرية سوف تكون الأعراض أكثر حدة، وذلك نتيجة زيادة مستوى هرمون الحمل في الجسم، كما أن تلك الأعراض سوف تظهر عليكِ بشكل مبكر مقارنًة بأعراض الحمل في الحالات العادية.

2- زيادة ساعات النوم

يزداد شعورك بالتعب والإرهاق بعد تلقيح البويضة، وبالتالي تزداد حاجتك إلى النوم لساعات طويلة، ذلك بالإضافة إلى دخولك في حالة من الكسل والتعب الشديد دون بذل أي جهد.

3- الشعور بحكة

متى تظهر علامات فشل تلقيح البويضة بعد الإبرة التفجيرية، سؤال يدور في ذهنك بمجرد استعمال الإبرة التفجيرية، حيث أنها تظهر بعد مرور خمس أيام أو أكثر، وفي حال نجاح تلقيح البويضة سوف تشعرين بحكة في جسمك خاصًة بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح الباكر، وحينها عليك التأكد بأن عملية التلقيح قد نجحت وما تشعرين به هو من علامات حدوث الحمل، ونتيجة ارتفاع هرمون الحمل في الجسم سوف تشعرين بتلك الحكة.

4- تغير الحالة المزاجية

تشعرين بالكثير من التغيرات بعد استعمال الإبرة التفجيرية التي تجعلك تتساءلين متى تظهر علامات فشل تلقيح البويضة بعد الإبرة التفجيرية، مما يجعلك غير قادرة على التمييز بين أعراض الحمل أو أعراض فشل التلقيح بعد استعمالها، خاصًة إذا ظهرت الأعراض بعد مرور خمسة أيام، لذا احرصي على هدوئك واستشيري طبيبك على الفور أو انتظري فوات موعد الدورة الشهرية وقومي بعمل اختبار حمل.

5- زيادة إفرازات الغدد العرقية

تعانين من زيادة التعرق أثناء الحمل، ذلك بالإضافة إلى قوة رائحته عن غير العادة، فلا داعي للقلق فهذا الأمر طبيعي يحدث للحامل خاصًة في بداية الحمل.

6- زيادة شعر الجسم

يزداد نمو الشعر في حال نجاح تلقيح البويضة وحدوث الحمل، حيث يكون أكثر كثافة عن المعتاد خاصًة في منطقة البطن والثدي.

7- تورم الجفون

قد تعانين من تورم جفن العين بعد عملية التلقيح، بالإضافة إلى شحوب الوجه وضعف البشرة خاصًة المنطقة أسفل العين.

8- غازات وانتفاخ البطن

تعانين في بداية حملك من انتفاخ البطن نتيجة تراكم الغازات بها خاصًة إذا حدث الحمل بعد استعمال الإبرة التفجيرية، وهو من أكثر المشاكل المزعجة التي تسببها تلك الإبرة.

9- كثرة التبول

تتمدد عضلات الرحم وتستعد حتى تسع الجنين، ونتيجة لوجود هرمون الحمل في الجسم وكذلك تمدد تلك العضلات يحدث ضغط على المثانة وامتلائها بسرعة نتيجة نشاط الكلى عن غير عادتها، لذا تحتاجين إلى التبول بشكل متكرر من وقت إلى آخر، وتستمر معك تلك الحالة حتى موعد الولادة، حيث تزداد حدة كلما ازداد حجم الجنين.

10- حدوث نزيف أو إفرازات مهبلية

بإمكانك ملاحظة نزول قطرات من الدم مع زيادة الإفرازات المهبلية، ولا داعي للقلق فهو أمر طبيعي يحدث نتيجة تلقيح البويضة وانغراسها في جدار الرحم، فلا تستمر تلك الحالة إلا يوم أو يومين وتنتهي بعدها وذلك على عكس ما يحدث في الدورة الشهرية.

متى تنغرس البويضة بعد الإبرة التفجيرية

سيدتي ربما تدخلين في حالة من القلق والتوتر وتتساءلين متى تظهر علامات فشل تلقيح البويضة بعد الإبرة التفجيرية، أو أنك تتساءلين متى تنغرس البويضة في جدار الرحم بعد تلقيحها، وفي كلا الحالتين ما عليك إلا الهدوء والحذر للحفاظ على صحتك وصحة الجنين في حال إذا حدث الحمل، حيث أن عملية تلقيح البويضة بالحيوان المنوي تستغرق حوالي 36 ساعة بعد استعمال الإبرة التفجيرية، وبمجرد التلقيح تتجه البويضة إلى جدار الرحم لانغراسها هناك وقد تستغرق تلك العملية حوالي أسبوع بعد استعمال الإبرة التفجيرية.

متى تظهر علامات فشل تلقيح البويضة بعد الإبرة التفجيرية، ردًا على سؤالك فأنت تحتاجين إلى مرور خمسة أيام على الأقل لظهور الأعراض، ولكن يلزم عليكِ ممارسة العلاقة الزوجية بعد استعمال الإبرة التفجيرية بحوالي يوم أو يومين على الأكثر، وذلك لأن البويضة تكون على أتم الاستعداد للتلقيح نتيجة زيادة نضجها ونشاطها بعد استعمال الإبرة التفجيرية، حيث تزداد فرص الحمل في تلك الحالة وذلك في حال إذا لم تكوني تعانين من أي مشاكل مرضية تمنع حدوثه، وبالتالي لا تظهر أعراض فشل التلقيح بل ستعانين من أعراض الحمل وسوف تكون أكثر حدة عن الطبيعي لزيادة هرمون الحمل في جسمك نتيجة استعمال الإبرة التفجيرية.

أسباب موت البويضة بعد عملية التلقيح

هناك بعض الحالات التي تتعرضين فيها إلى موت البويضة وفشل عملية انغراسها في الرحم نتيجة فسادها على الرغم من نجاح عملية التلقيح، فمن أبرز أسباب ذلك ما سوف نوضحه لك كما يلي:

فشل الانقسامات لتكوين الجنين بعد عملية التلقيح.

تشوه الحيوان المنوي الذي يلقح البويضة أو تلفه.

اختلال الكروموسومات التي تساعد في تكوين الجنين وتحديد جنسه.

حيث أن في حال إذا حدث تلقيح للبويضة لكنها لم تتمكن من الانغراس في الرحم، فلن تعانين من أعراض الحمل ولكنك سوف تعانين من أعراض مشابهة للدورة الشهرية، ألا وهي حدوث تقلصات شديدة أسفل البطن ونزول دم بكمية كبيرة مع حدوث ألم في الظهر، وكذلك رجوع الثدي إلى طبيعته وزوال الاحتقان منه.

أسرار نجاح الإبرة التفجيرية

هناك بعض العوامل التي يترتب عليها نجاح الإبرة التفجيرية، ومن أبرزها السن المبكر، حيث أن عملية التلقيح تكون أنجح ما يكون في حال إذا كان سنك ما زال صغيرًا، بينما تقل فرص الحمل في حال التقدم في السن نتيجة انخفاض مستوى هرمون الاستروجين في الجسم المسؤول عن حدوث الحمل، علاوة على ذلك يلزم ممارسة العلاقة الزوجية خلال 24 ساعة من استعمالها، لأن مرور وقت أكثر من ذلك يؤدي إلى تفكك البويضة ونزولها إلى الرحم دون تلقيح حتى تنزل مع دم الدورة الشهرية.

أسباب عدم انفجار البويضة بعد الإبرة التفجيرية

قد لا يحدث انفجار البويضة حتى بعد استعمال الإبرة التفجيرية نتيجة سوء جودة الإبرة التفجيرية، أو استعمال جرعة غير كافية، أو أن البويضات غير صالحة لعملية التلقيح.

أنواع الإبرة التفجيرية

هناك نوعان من الإبرة التفجيرية أحدهما بتركيز 5000 والآخر 10000، حيث أن في حال إذا كان عمرك يتراوح ما بين 25 إلى 35 سوف يصف لك الطبيب الإبرة التفجيرية 5000، وذلك في حال إذا لم تعانين من أي عائق يمنع حدوث الحمل، بينما إذا كان عمرك يتراوح ما بين 35 إلى 40 عام سوف يصف لك الطبيب الإبرة التفجيرية 10000 حتى تساعد في زيادة نضج البويضة وانفجارها بشكل أسرع.

ماذا افعل بعد فشل الابرة التفجيرية؟

تظهر علامات فشل تلقيح البويضة بمرور عدة أيام قد تصل إلى خمسة أيام أو أكثر، وفي تلك الحالة بإمكانك استشارة الطبيب المعالج حتى يحدد لك العلاج المناسب سواء من خلال وصف أدوية وهرمونات مختلفة، أو من خلال استعمال أدوية لزيادة مناعة الجسم، أو عمل فحوصات خاصة بالوراثة للتعرف على سبب فشل تلقيح البويضة، وأخيرًا قد ينصحك طبيبك بعمل الحقن المجهري.

وهكذا نكون وضحنا لك إجابة سؤال متى تظهر علامات فشل تلقيح البويضة بعد الإبرة التفجيرية التي تتساءلين عنه بمجرد استعمال تلك الحقنة الفعالة في زيادة نضج البويضة وانفجارها حتى تكون جاهزة لعملية التلقيح، وبالتالي يسهل حدوث الحمل بنجاح، ولكن احرصي على استشارة الطبيب قبل استعمالها منعًا لأي ضرر قد يصيبك لأنها عبارة عن هرمونات يلزم استعمالها بجرعة محددة.