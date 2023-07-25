تعتبر مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" من المراحل المصيرية لكل طالب حول العالم، فمنها ينتقل الطالب إلى تقرير مصيره المهني واختيار التخصص المناسب له، وفي بداية شهر آب 2023 يكثر البحث على محرك البحث "جوجل" عن متى نتائج التوجيهي 2023؟

متى نتائج التوجيهي 2023؟

صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن موعد نتائج التوجيهي 2023 ؤفي الأردن ستكون في يوم الخميس الموافق 18/8/2023 ميلادي.

عبارات عن النجاح التوجيهي