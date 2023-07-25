تعتبر مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" من المراحل المصيرية لكل طالب حول العالم، فمنها ينتقل الطالب إلى تقرير مصيره المهني واختيار التخصص المناسب له، وفي بداية شهر آب 2023 يكثر البحث على محرك البحث "جوجل" عن متى نتائج التوجيهي 2023؟
متى نتائج التوجيهي 2023؟
صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن موعد نتائج التوجيهي 2023 ؤفي الأردن ستكون في يوم الخميس الموافق 18/8/2023 ميلادي.
عبارات عن النجاح التوجيهي
- أجمل العبارات عن النجاح التوجيهي، الكل سعيد، بالنجاح الكل في عيد، واليوم ترتفع الأصوات وترتفع الزغاريد، ألف مبروك.
- تحوم اجمل الفراشات وتتناغم لكم الكلمات المزدانة بالعبارات والتباريك.
- أجمل العبارات عن النجاح التوجيهي، بعبارات الصبر والإصرار ستصل إلى ما تريد، وانت اليوم قد حققت أمالكم وقد أصبح التاج للعلم يزين رؤوسكم.
- ألف مبروك النجاح.
- لم أكن لنا قبل اليوم الرائع هذا أعلم بأن السماء مرتفعة ورائعة هكذا، ولكن بنجاحك هذا جعلني ألمس السماء، واحيا و أعيش مع روعتها.
- أجمل العبارات عن النجاح التوجيهي 2023،غالباً يكون النجاح هو حليف هؤلاء الذين يعرفون الجرأة.
- الناجح القنوع هو من يقارن نفسه بمن هم أكثر منه بالطموح ومن هم أقل منه بالنعم، واما الفاشل الجشع فهو من يقارن نفسه بمن أقل منه بالشخص الطموح وأكثر منه بالنعم.