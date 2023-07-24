يعتبر الحمل سيفًا ذو حدين، ففي حالة نجاحه ومرور مراحله بسلام، فهو مصدر للسعادة، ولكن في حالة عدم إتمامه وموت الجنين، فهو مصدر ألم وحزن؛ ولكن متى يبان الحمل بعد الإجهاض مباشرة، تستطيع الحامل أن تتوقع حدوث الحمل بعد فقد جنينها بغضون أسابيع متى عاد المبيض لإطلاق البويضات، وتم الجماع، وكانت الظروف مناسبة، أي لا يوجد بقايا سابقة من أنسجة الجنين الميت، عندها توقعي الحمل، وانتظري نتيجة التحليل بفارغ الصبر.

متى يبان الحمل بعد الإجهاض مباشرة

أن موت الجنين أسوأ مرحلة يمكن مرور الحامل بها رغم اتباعها جميع الإرشادات الموصى بها من قبل الطبيب المختص، غير أن هناك أمورًا خارجة عن السيطرة كحالة إصابة السيدة بأمراض الرحم، أو البوق، أو المبيض، وأحيانًا تفقد جنينها نتيجة مشكلة في الجينات، أو مشكلة بتطوره.

تحدث في كثير من الأحيان حالات تسقيط ذاتي دون اللجوء إلى الطبيب، وتقوم السيدة بعد أن نزل الحمل بشرب مجموعة من الأعشاب ممن عرفت بقدرتها على تنظيف الرحم، وعندها ترغب مجددًا بالحمل، متسائلةً متى يبان الحمل بعد الإجهاض مباشرة.

إذا حدث الإجهاض مرة واحدة فقط في خلال حياة السيدة فقد يكون أمرًا عابرًا نتيجة عدم معرفتها بوجوده والقيام بإحدى التصرفات التي سببت الإجهاض، يبدو الأمر أكثر خطورة في حال تكرر حالات الإجهاض لدى السيدة وبفواصل زمنية قصيرة، فهنا لابد من اللجوء إلى الطبيب المختص فوحده قادر على تقييم الوضع من خلال مجموعة من الفحوصات التالية:

الكشف عن إصابات الرحم، التهابات في الرحم، أو أن يكون رحم ذو قرنين بمعنى أنه مقسوم إلى قسمين، ويتم اكتشاف هذه العيوب من خلال جهاز السونار، وفي جميع هذه الحالات تستحيل استمرارية الحمل ويتم موت الجنين.

الكشف عن انسدادات في البوق ونفير فالوب، ويتم بطريقة الإبرة الظليلية، وهي مصنعة من مادة اليود الحارقة، تحقن بها المرأة في المهبل، وتؤخذ صورة شعاعية بعدها، يقوم اليود باختراق جميع الأقنية المفتوحة وهنا يتم تمييز المسالك المفتوحة من المسدودة وقد تساعد هذه المادة على فتح القنوات التي تعاني انسداد بسيط.

قد يكون سبب فقد الجنين مشاكل متعلقة بالمشيمة ذاتها فهي المسؤولة عن توصيل الغذاء للجنين واستمرار حياته، ووجود خلل يعني عدم تغذية الجنين وموته.

أن تكون المريضة ذات تاريخ مرضي لأحد الأمراض المزمنة كالسكري والضغط، ولم تقم بضبطه قبيل الحمل.

خطوات يجب اتباعها بعد الإجهاض للحمل

لكل سيدة تسعى للحمل بعد الإجهاض، إليك الخطوات التالية:

يجب أن تقوم السيدة بتنظيم دورتها الطمثية، ويكون ذلك بأخذ حبوب البروجسترون والأستروجين (حبوب منع الحمل نفسها)، وبهذا تضمن راحة الرحم واستعادته عافيته، والقدرة على الحمل مجددًا.

بعد فقدان الجنين تعاني المرأة نتيجة النزوفات الشديدة من نقص في الحديد وباقي العناصر الغذائية، لذلك لا بد من التغذية السليمة وتناول حبوب الحديد حتى تتجنب الإصابة بفقر الدم وتأخر حدوث الحمل.

يفضل أن تراقب السيدة مواعيد نزول البويضة، إما عند الطبيب المختص، أو عن طريق أجهزة كشف الإباضة المنزلية.

ابتعاد السيدة قدر الإمكان عن التوتر والخوف من عدم حدوث الحمل.

هل تعود الإباضة مباشرة بعد نزول الجنين

تتساءل كثير من السيدات اللواتي عانين فقد أجنتهن عن مدى إمكانية الحمل بعد الإجهاض، ومتى يبان الحمل بعد الإجهاض مباشرة، قد تحدث الإباضة بعد مرور أربعة عشر يومًا من نزول الجنين، وقد يمر شهر وتبدأ دورة طمثية جديدة، وتعاود الإباضة وضعها السابق قبيل الحمل.

تحدث الإباضة بعد الإجهاض وذلك باعتبار أن الإجهاض هو دورة طمثية ويتم حساب يوم التبويض بعدة طرق أكثرها شيوعًا طرح العدد 14 من مدة الدورة للحصول على يوم التبويض فمثلًا مدة الدورة 35 يوم يكون يوم التبوض هو اليوم 35-14=21 إذًا اليوم 21 من الدورة هو يوم نزول البيضة.

غير أن حالات الجراحة لإزالة الجنين تستغرق وقتًا أطول ليعاود الرحم سلامته والتبويض وضعه الطبيعي، حيث تمتد هذه المدة بين أسبوع في حالة تسقيط ذاتي إلى شهرين في حالات الكورتاج.

الهرمون المشيمائي HCG هل يستمر في الدم بعد موت الجنين

إن الهرمون الذي يثبت وجود الحمل هو الهرمون المشيمائي، هذا الهرمون بمجرد حدوث الحمل وتشكل المشيمة تبدأ نسبته بالتزايد في الدم إذ أن المشيمة هي المسؤولة عن إفرازه بعد الشهر الثالث من الحمل وحتى الولادة، وهذا الهرمون يتضاعف كل 48 ساعة خلال الشهر الأول، ويبلغ أقصى قيمة له في الشهر الثاني وأواخر الشهر الثالث، لكن ماذا يحدث إذا مات الجنين، ومتى يبان الحمل بعد الإجهاض مباشرة.

إذا تم موت الجنين وتسقيطه في الثلاث أشهر الأولى فإن الهرمون يبدأ بالعد التنازلي لقيمته العددية بعد مرور72 ساعة، أما حالات نزول الجنين في الثلث الثاني فإنه يتأخر إلى حوالي الشهرين ليعاود قيمته الطبيعية أي أقل من 5.

هل من الممكن الحمل عقب الإجهاض وبدون نزول الطمث

حالات كثيرة هي التي يحدث فيها التبويض بعد أن يكون مضى على بدء نزول دم الإجهاض أسبوعين اثنين إذ يتم اعتبار التسقيط طمث طبيعي، والتبويض كما جرت العادة، يحسب على أساس عدد أيام الدورة، لنرى متى يبان الحمل بعد الإجهاض مباشرة، وما هي أعراض الحمل بعد الإجهاض مباشرة .

لا بد من متابعة مستويات الهرمون المشيمائي في الدم بدقة للتأكد من أنه تم التخلص من آثار الحمل السابق، فتكون النتيجة التي يتم الحصول عليها هي من نصيب الحمل الجديد، وقد تم إجراء مجموعة من دراسات أثبتت أنه من السهولة بإمكان حصول الحمل عقب التسقيط وبفرص لا بأس بها من النجاح، حيث تكون المبايض في حالة نشاط نتيجة تناول السيدة مجموعة من المتممات الغذائية على رأسها حمض الفوليك الذي يوصى بتناوله بمجرد التخطيط للحمل، وهو مسؤول عن حماية الجهاز العصبي للجنين لحظة تشكله من الإصابة بالتشوهات، إلا أنه لا يمكن الجزم باستمرارية الحمل لأنه قد يعاود السقوط مجددًا، وهنا لا بد من اللجوء إلى مختص الرعاية الصحية لدراسة سبب تكرار التسقيط.

من أجل زيادة فرص حدوث الحمل بعد الإجهاض تتبع السيدة مجموعة الأمور الآتية:

ممارسة الجماع بعد انتهاء النزف وذلك لأن الجماع أثناء النزف محرم، قال تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن)، فهو مضر جدًا ويسبب أمراض عديدة.

أكدت دراسات أجريت على مجموعة من النساء بلغ عددهن حوالي ألفي امرأة تعرضن لإجهاض سابق وحاولن الحمل مباشرة، فكانت نسبة النجاح هي سبعون بالمئة خلال 3 شهور من التسقيط.

وبهذا نكون قد استعرضنا في هذا المقال كل الجوانب المتعلقة بسؤال متى يبان الحمل بعد الإجهاض مباشرة، وماهي الخطوات المساعدة على تسريع الحمل بعده.