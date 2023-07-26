يتم عادةً اللجوء إلى تقنية الحمل المساعد (طفل الأنبوب) لعدة أسباب، حيث تؤمن هذه الطريقة الحصول على حمل صحي بعد عزل الأمراض الوراثية بالنسبة للأسر التي تعاني منها وأهمها فقر الدم المنجلي، والتي فشلت طبيعيًا في الحصول على طفل سليم، يمكن لبعض الأزواج ممن رغبوا في الحصول على الذكر وفشلوا أيضًا اللجوء إلى هذه التقنية، وبعد ترجيع الأجنة يبدأ السؤال متى يبان نبض الجنين في طفل الأنابيب، تابعوا معنا هذا المقال للإجابة على هذا السؤال وغيره مما يتعلق بالموضوع.

متى يبان نبض الجنين في طفل الأنابيب

عندما يلجأ الزوجان إلى استخدام الحقن المجهري في المختبر يبقى الأمل أن يتم تتويج هذه العملية بالنجاح بعد عدة إخفاقات تم التعرض لها طبيعيًا، ولمعرفة متى يبان نبض الجنين في طفل الأنابيب لا بد من معرفة مراحل التلقيح وصولًا إلى النبض، حيث أن نبض الجنين لن يظهر منذ لحظة زراعته في الرحم، فما هي خطوات الحمل المساعد.

تتم عملية الحقن في المختبر عبر تسع مراحل هي على الترتيب التالي:

تعطى السيدة استعدادًا لعملية الزرع حقن تؤدي إلى غياب الطمث عندها.

تعطى الأم أبر تحرض المبايض لديها حتى يزيد عدد البويضات الناضجة الصالحة للإلقاح.

هذه الأمور جميعها تتعلق بالمرأة، ثم بعد التأكد من نضج البويضات من خلال المراقبة الدورية يتم أخذها من السيدة بعد إعطائها جرعة بسيطة من المخدر، وباستعمال أبر خاصة، بمساعدة الإيكو.

تسحب النطاف التي تسبح في السائل المنوي من خصية الذكر بنفس الطريقة التي تم بها سحب البويضات.

في المختبر يتم إلقاح البويضات من الأم مع نطاف الذكر في ظروف مشابهة تمامًا للرحم.

يتم الانتظار حتى يحدث انقسامات لهذه الخلايا وهذه الانقسامات تحتاج عدة أيام.

تؤخذ الخلايا المنقسمة وتوضع داخل الرحم حسب ما يرغب الزوجين (جنين واحد، أو توأم من جنس واحد أو من جنسين مختلفين).

تزرع هذه الخلايا عن طريق المهبل داخل الرحم.

الآن أصبحت السيدة حامل تتابع حملها عند أخصائي نسائية وتوليد كما هو حال الحمل الطبيعي.

ما تبقى في الحاضنة ولم تتم زراعته يتم الاحتفاظ به بطريقة التجميد حتى تحين رغبة الزوجين في الحصول على ولد آخر.

الآثار الجانبية لعمليات الحقن المجهري على المرأة

بعد أن عرفنا معنى طفل الأنابيب، وما هي المراحل التي تتعرض لها المرأة خلال هذه التجربة الجديدة، تبدأ المرأة تتساءل متى يبان نبض الجنين في أطفال الأنابيب، وحيث أن هذه الطريقة على القدر الذي أثبتت فيه نجاحاتها في علاج أكثر من 95% من حالات العقم والعقم المعند، عند كثير من العائلات، غير أنها من جانب ثان هي على درجة من الخطورة.

إذًا متى يبان نبض الجنين في طفل الأنابيب، وما هي النتائج السلبية المترتبة على هذه العملية، يمكن حصر الآثار السيئة لعملية الإلقاح المساعد على هذا النحو التالي:

ظهور بقع على جسد المرأة نتيجة تكرار عملية الحقن.

الهيجان.

دوار وإقياءات.

تورم المبيضين.

مشاكل واضطرابات في النوم.

آلام شديدة ومغص.

بعد إعادة الخلايا المنقسمة إلى الرحم فإن الأطباء يعتبرون أن أول يوم يتم فيه ترجيع لهذه الأجنة هو يوم التبويض، ويسري عليها في هذه الحالة تمامًا حال الحمل الطبيعي، من حيث بيان الكيس، بيان النبض، وبهذا نعرف متى يبان نبض الجنين في طفل الأنابيب استنادًا إلى العمر الفعلي، فلو كان الأجنة أرجعت قبل شهر فهذا معناه عمرها شهر ونصف محتسبين المدة خارج الرحم.

العوامل المؤثرة على نجاح الحمل بواسطة أطفال الأنابيب

تتابع السيدة طريق الحمل، فبعدما أعيدت الأجنة إلى الرحم، ومر أسبوعين لا بد أنها متلهفة لإجراء تحليل لمعرفة نتيجة الزرع، ويفضل في هذه الحالة تحاليل المخبر للدم، لأنها أكثر دقة، والرقم له دلالة صحيحة، وبعد ذلك متى يظهر نبض الجنين في طفل الأنابيب، وما هو الرقم الذي يؤكد وجود الحمل، إن النتيجة تعتبر إيجابية بمجرد أن يتجاوز الرقم 5 وحدة لكل ميللتر، تعيد التحليل بعد انقضاء ثمان وأربعين ساعة، تضاعف الرقم فالحقن ناجح، بقي على حاله أو نزل عما كان عليه، فباءت إذًا عملية الحقن تلك بالفشل ولا بد من البحث عن أسباب فشلها لتفاديها في عمليات حقن آتية.

تبدأ بمراقبة للحمل بعد أن تم التلقيح وأعيدت الأجنة إلى مكانها الطبيعي داخل الرحم، حتى يظهر كيس الحمل عن طريق جهاز السونار، عند الطبيب المختص، والآن هي بصدد موعد آخر لتسمع النبضات، لكن متى يبان نبض الجنين في طفل الأنابيب، من المفروض ظهور النبض في الأسبوع السابع بعد إعادة الأجنة، إلا أنه في بعض الحالات فإن النبض من الممكن تأخر سماعه حتى الأسبوع العاشر والأسبوع الثاني عشر لو كانت قامت بزرع توأم.

توجد مجموعة من العوامل تؤثر بشكل مباشر على إتمام الحمل المساعد وهي:

عمر الأنثى الراغبة في الإنجاب، إذ نعلم أن نوعية البويضة تكون أفضل كلما كانت المرأة أصغر سنًا وأقرب إلى منتصف العشرينيات.

طبيعة النطاف عند الرجل، هل هي سليمة، هل عددها كما هو مفروض، هل النطفة سريعة الحركة.

يجب أن يكون هناك اهتمام بعملية تحضير الرحم لزراعة الأجنة، حيث من اللازم أن تكون سماكته 12 ملم.

مشاعر المرأة ومدى استعدادها لخوض التجربة، هل هي مؤمنة بنجاحها، مستعدة لتبدأ خطواتها، أم ينتابها الخوف والذعر.

متى يبان نبض الجنين في طفل الأنابيب أمر عائد لعدة عوامل ذكرناها أعلاه، والآن الجنين في الرحم تبدأ المرأة زياراتها الدورية إلى أخصائي الرعاية الصحية الذي يراقب عن كثب متى يظهر كيس الحمل والنبض في الحقن المجهري ، فهو المسؤول من هذا الوقت وحتى الولادة عن كل ما يطرأ على السيدة التي أجرت في إحدى المراكز طفل أنبوب.

ما هو معدل دقات القلب الطبيعية عند اللجوء لطفل الأنبوب

تنقسم المراحل هنا من بداية ظهور النبض وحتى خروج الجنين من رحم أمه، على هذا الشكل:

إذا بدأ النبض سواء في الأسبوع الخامس أو السادس فإن البداية دائمًا هي 102 ضربة.

بعد أسبوع آخر يزيد ليصبح 125 ضربة.

بعد أسبوع يصبح 145 ضربة.

أسبوع آخر 170 ضربة.

أسبوع تالي 180 ضربة.

يصل في الأسبوع الثاني عشر إلى 160 ضربة خلال ستين ثانية.

عند الولادة من الممكن أن يتراوح بين 120 - 160 ضربة خلال ستين ثانية، وهذان المعدلان طبيعيان.

ختامًا نرجو أن نكون قدمنا كل الفائدة لك سيدتي، وأجبنا عن سؤال متى يبان نبض الجنين في طفل الأنابيب، إضافة إلى ذكر معلومات عن هذه التقنية التي ساعدت الكثيرين.