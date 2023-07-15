واحد من أهم وأشهر الطرق المستخدمة في معرفة نوع الجنين هو السونار، وهو أول شيء يأتي برأسنا بمجرد الرغبة في معرفة ذلك، ولكن يأتي سؤال هام وهو متى يبان نوع الجنين في السونار العادي؟ هل له وقت محدد؟ الطبيب له نظرة في هذا بكل تأكيد، لنتعرف الآن على كافة التفاصيل التي من خلالها يمكن أن نرى الجنين بكل سهولة ونتعرف على نوعه وكذلك نطمئن على صحته، مع أهم الطرق الأخرى.

متى يبان نوع الجنين في السونار العادي؟

قد يسهل السونار معرفة نوع الجنين عن أي وسيلة أخرى، ومن خلال سؤال متى يبان جنس الجنين في السونار العادي؟ سيكون هذا خلال الأسبوع 18 أفضل حتى تظهر الأعضاء التناسلية بشكل أدق، ولكن منذ الأسبوع 13 قد يستطيع الطبيب مراقبة ذلك وذلك حسب حداثة الجهاز ووضعية الجنين، ولكن لنتيجة أفضل وأكثر دقة يتم الانتظار للشهر الرابع، كما تختلف وضعية الجنين من سيدة إلى أخرى وهذا يؤثر أيضًا، ولكن ما يظهر للطبيب في السونار من علامات:

علامة الهمبرغر، وهي علامة تظهر الجنين الأنثى بمعنى ظهور الشفرين والبظر وهو ما ينفي أن نوع الجنين ذكر.

علامة السلحفاة، كذلك يظهر شكل جديد وهي علامة القضيب ويظهر من حوله الخصيتين ليكون هذا على شكل السلحفاة التي يراها الطبيب، وهو ما يدل على أن جنس الجنين ذكر.

علامة انتصاب القضيب، قد يظهر أيضًا انتصاب القضيب وهو ما يشير إلى أن نوع جنس الجنين ذكر، وهذا يظهر بشكل كبير كذلك بعد الحمل أيضًا.

طرق علمية لمعرفة نوع الجنين

بعد الاطلاع على إجابة سؤال متى يبان نوع الجنين في السونار العادي؟ والتي كانت غير مرضية للكثيرين؛ حيث يجعلهم هذا ينتظرون المزيد من الوقت، ولكن هناك بعض الطرق التي تساهم في معرفة النوع برغم صعوبتها ولكنها جيدة ودقيقة، وتأتي هكذا:

1. فحص الدم

هناك فحص مميز ننصح به كل من تتساءل متى يظهر نوع الجنين بالسونار العادي، فمن خلال فحص الدم يمكن الحصول على نتيجة إيجابية من الأسبوع العاشر، كما أنه يستخدم في معرفة هل يوجد عيوب في الكروموسومات لعدم الإصابة بمتلازمة داون فيما بعد، ففي حالة ظهر في الدم الحرف Y دل ذلك على الحمل بذكر دون هذا فيكون الحمل أنثى.

2. فحص بزل السلى

لا يستخدم هذا الفحص إلا عند وجود مشكلات يمكن أن تصيب الجنين فيما بعد مثل متلازمة داون أو اضطرابات جينية ويجب اكتشافها على الفور، كذلك يمكن معرفة النوع من خلال أخذ عينة ومن ثم تحليلها وذلك بين الأسبوع العاشر والثالث عشر، ويستخدم خلال الأسبوع السادس عشر وحتى العشرين من أجل البنية الوراثية.

3. الفحص بعد التلقيح الصناعي

هناك فحص يتم بعد التلقيح الصناعي على الفور وهو الذي يساعد على معرفة نوع الجنين، وهذا يعتبر من أكثر الفحوصات الآمنة والتي تساعد في معرفته دون حدوث خطر.

4. فحص الحمض النووي

هناك فحص الحمض النووي الخاص بالجنين ويتم من الأسبوع الثامن، فمن خلال الدم الذي يتسرب من الجنين إلى الأم عبر المشيمة يمكن تحليله لمعرفة نوع الجنين هل يوجد بداخله Y ليكون ذكر أم X وتكون فتاة، ولا يضر هذا الفحص الأم أو الجنين بل يعد أمن بنسبة كبيرة، ويعتبر الوقت من العوامل التي تساعد في نجاحه ففي حالة كان مبكراً أي قبل الأسبوع الثامن لا يصبح دقيقاً دون ذلك يقدم نتيجة إيجابية، كذلك جودة عينة الدم تساعد في هذا.

طرق منزلية لمعرفة نوع الجنين

بالطبع هناك طرق منزلية تساعد في معرفة النوع لهذا لمن يسأل عن متى يبان نوع الجنين في السونار العادي عليه الإطلاع عليها، نحن لا ننصح بها بشكل مؤكد ولكن هناك من أكد أنها صحيحة في بعض الأوقات، تأتي أهم الطرق هكذا:

1. تعليق الخاتم

هناك من قدم طريقة تساهم في معرفة النوع، ولكنها ليست أكيدة أو لها أساس علمي صحيح وهي تعليق خاتم الزواج فوق بطن الأم مع أرجحته، ففي حالة كان يتأرجح في شكل ذهاب وإياب فهو دليل على الحمل بذكر، ولكن إذا كان في شكل دائري أعلى البطن فهو دليل على الحمل بأنثى.

2. الخط الأسود

هناك حيلة أخرى لا يوجد لها أساس علمي صحيح وهي الخط الأسود، حيث هناك خط يظهر في بطن الأم من الحوض ومنتصف البطن، وهذا قد يمتد لأعلى حتى القفص الصدري أو يكتفى بأن يصل إلى منطقة السرة في البطن، وتفسير ذلك أنه عندما يصل للسرة في البطن فهو دليل على الحمل بأنثى أكثر من ذلك فهو يدل على الحمل بولد، وكذلك لا يمكن اعتماد هذه الطريقة بأنها دقيقة.

3. حدس الأم

لمن تتساءل متى يظهر جنس الجنين بالسونار العادي؟ هناك طريقة يمكن استخدمها في المعرفة دون الوصول إلى ذلك وهى حدس الأم، قد تشعر الأم بأن طفلها ذكر أم أنثى برغم ذلك لا يمكن اعتماد هذا ضمن الطرق الطبية فهي مجرد عاطفة تقودها من الممكن أن تصبح صحيحة أو عكس ذلك.

4. فحص صودا الخبز

يتواجد أيضًا فحص جديد يسمى بصودا الخبز، وهو واحد من الفحوصات المذكورة والتي لا يوجد لها أساس علمي، حيث يتم أخذ نسبة من البول ووضع الصودا عليها وفي حالة القيام بفوران فهذا دليل على الحمل بذكر، وإذا كانت كمية البول كما هي فهو دليل على الحمل بأنثى، ولكن عليك التأكد بأن البول لا يتأثر سوى بجسم المرأة وما يحدث بها من تغيرات كثيرة ليس أكثر من ذلك.

5. موعد الحمل

واحد من الطرق المستخدمة في الصين لمعرفة جنس الجنين مبكراً هي موعد الحمل، حيث يقال التاريخ وعمر المرأة لهم دلالة على ذلك، ولكن لم يتم ذكر الطريقة وكيفية تنفيذها فهي فقط مجرد خدعة ليس لها أساس علمي.

6. زيادة وزن الأب

هناك طريقة أخرى للرد على سؤال متى يبان نوع الجنين في السونار العادي؟ وهي وزن الأب، يقال أن في حالة كان الأب يتمتع بوزن كبير خلال فترة الحمل فهو دليل على الحمل بذكر، ولكن إذا كان الوزن قليل أو كما هو فهذا نتيجة الحمل بأنثى، وهذا أيضًا لا يدل على أساس علمي، زيادة الوزن شيء طبيعي كما هناك أزواج تتأثر بالحمل ويسمى حين ذلك بالحمل التعاطفي.

طرق أخرى مختلفة لمعرفة نوع الجنين

الطرق الأخرى التي نجب بها على سؤال متى يظهر نوع الجنين في السونار العادي؟ كثيرة ومتنوعة، لنرى المزيد منها هكذا:

تفضيل الأم الأطعمة ذات المذاق الجيد دليل على حملها بذكر دون ذلك فهي تكون حامل بأنثى.

عندما يكون الحمل في الجانب الأيمن من الرحم يكون ذكر، عكس ذلك يكون أنثى.

في حالة كانت الأم تعاني من تعب الحمل الشديد فهذا دليل على حملها بأنثى.

كذلك إذا كان الثدي الأيمن أكبر من الأيسر فهو يعني الحمل بذكر دون ذلك كان الأيسر أكبر فهو دليل على الحمل بفتاة.

أيضًا يمثل شكل بطن الأم شيء أساسي ففي حالة كانت بارزة لأعلى فهو دليل على الحمل بأنثى، ولكن إذا كانت لأسفل فهذا يدل على الحمل بذكر.

نتمنى أن نكون قمنا بالرد وإجابة أهم الأسئلة الشائعة الخاصة بالحمل ونوع الجنين وهي متى يبان نوع الجنين في السونار العادي؟ كما يمكنك تجربة بعض الطرق المستخدمة في المنزل فهي ليست صحيحة بكل تأكيد ولكن يمكن أن تنجح في بعض الأوقات، كذلك أخطأت الطرق الطبية من قبل في معرفة النتيجة الصحيحة فهو شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.