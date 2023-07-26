أصبح الحقن المجهري واحدًا من أهم الوسائل المستخدمة بكثرة للحصول على طفل، قد يضمن هذا حدوث عملية التبويض بدلاً من تأخرها عن الطبيعي، كما أن السيدات التي تقدم على عمل هذه الوسيلة يكون لديها الكثير من الاستفسارات والأسئلة الخاصة بذلك، لهذا سيدور حديثنا حول سؤال مهم، وهو متى يثبت الحمل بعد الحقن المجهري؟ ومتى تتأكد الأم من حدوثه بالفعل؟ سنجيب على الأسئلة كافة المتعلقة به وغيرها مع أهم التفاصيل المهمة حول الحقن المجهري.

متى يثبت الحمل بعد الحقن المجهري؟

واحد من أهم وأحدث الطرق المستخدمة في الحصول على طفل في حالة تأخر الحمل من قبل الزوجين، كما أنه يعتبر وسيلة حديثة وكذلك دقيقة؛ أي أن نسبة الخطأ بها قليلة للغاية، فهي تعتمد على عدة عوامل حتى تنجح بشكل تام، كما عليكم التأكد أنه يحافظ على عدم انتقال الأمراض الوراثية، وكل ما يتم تنفيذه هو زراعة الجنين في رحم الأم بعد حدوث عملية التبويض بالخارج، وذلك من خلال أنبوب رفيع للغاية، وفي حالة الإجابة على سؤال متى يثبت الحمل بعد الحقن المجهري؟ يحدث ذلك بعد 5 أيام فقط من الزرع، ولكن على الأم الانتظار لمدة لا تقل عن أسبوعين حتى تتابع الحمل ويكون في حالة جيدة، مع المتابعة من قبل الطبيب والأم أيضًا بصفة مستمرة.

ما هي أسباب الحقن المجهري؟

لا يعتبر الحقن المجهري أولى الخطوات التي يلجأ إليها الطبيب على الفور، بل إن هناك عدة محاولات مختلفة قبل ذلك، ولكن هناك أسباب من أجلها يختار الطبيب هذه العملية، وهي:

في حالة إجراء عمليات أطفال الأنابيب الفاشلة من قبل.

في حالة قلة البويضات التي يتم الإخصاب من خلالها بشكل طبيعي.

المخزون الخاص بالبويضات قليل للغاية.

عقم الرجل.

يقل تركيز الحيوانات المنوية عن 15 إلى 20 مليون.

انخفاض معدل حركة الحيوانات المنوية إلى 35% أو أقل من ذلك.

في حالة وجود تشوه كبير في الحيوانات المنوية.

تعد من أفضل العمليات التي تساعد في الحصول على طفل بنسبة نجاح عالية للغاية.

كيف يحدث الحمل بعد الحقن المجهري؟

عليكم اختيار الطبيب المناسب وكذلك المكان المناسب لعمل هذه العملية، كما عليكم التأكد بأن نسبة نجاحها مرتفعة كثيرًا عن نسبة الفشل، ويحدث ذلك على مدار خمسة أيام وتأتي جميع المراحل حتى يثبت الحمل هكذا:

خلال اليوم الأول من زراعة الجنين تبدأ الخلايا الجنينية في الخروج من الكيس المحيط بها.

خلال اليومين الثاني والثالث تحاول هذه الخلايا زرع نفسها بداخل رحم الأم.

وآخر يومين من الخمسة أيام الرابع والخامس تكون قد نجحت بالفعل في عملية الزرع مع تكون المشيمة، وكذلك إفراز هرمون موجه الغدد التناسلية.

خلال اليوم التاسع يمكن رؤية الحمل بالفعل من خلال الاختبار المنزلي أو اختبار الدم، وذلك لارتفاع هرمون موجه الغدد التناسلية المشيمية بذلك الوقت.

هل يؤثر الحمل المجهري على فرص الحمل الطبيعي؟

بجانب سؤال متى يثبت الحمل بعد الحقن المجهري هناك سؤال شائع وهو مدى تأثير الحمل المجهري على الطبيعي، ولكن لا يجب القلق من هذا الأمر، فهو لا يؤثر على الإطلاق في فرصة الحمل الطبيعي، فإذا كانت المرأة تمتلك بطانة رحم وكذلك كانت قناتي فالوب في حالة جيدة يمكنها الحمل كما تريد لا يمنعها أي شيء.

كيفية حساب الحمل بالحقن المجهري؟

هناك من تتساءل عن كيفية حساب الحمل هل هو يتشابه مع الحمل الطبيعي أم لا، فهو مشابه تمامًا مع الحمل الطبيعي في حالة حسابه، ولكن بأول شهر ننتظر مرور 14 يوم بعد الزرع وبذلك يكون قد تم الشهر الأول، ويتم حساب الثمانية أشهر الأخرى بشكل طبيعي، وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك ولادة مبكرة فهذا يختلف من سيدة إلى أخرى ولا يمكن تحديد ذلك.

ما هي أعراض الحمل بعد الحقن المجهري؟

تتشابه الأعراض مع الحمل الطبيعي، ولكن حتى تطمئن الأم من نجاح هذه العملية إليكم بعض الأعراض التي تبين حدوثه بالفعل وتأتي هكذا:

التعب والإرهاق الشديد خاصةً في الصباح.

الشعور بالدوخة والغثيان المستمر.

وجود تقلصات في أسفل البطن.

في حالة انقطاع الدورة الشهرية.

عدم القدرة على تناول أية أكلات مع التقيؤ المستمر.

زيادة التبول وعدد المرات خاصةً في الصباح.

تغير في الإفرازات المهبلية تظهر بشكل مختلف وتكون أكثر سمكًا من ذلك.

ما هي نسبة هرمون الحمل بعد الحقن المجهري؟

يعرف هرمون الحمل أولاً بأنه هرون موجه الغدد التناسلية المشيمية الذي يعمل على إفراز كل من البروجسترون والاستروجين من خلال حث المبيضين، وهذا يساعد على زيادة سمك بطانة الرحم لتثبيت الحمل، وتبدأ نسبة هرمون الحمل بأول الأيام 50 وترتفع حتى تصل إلى 500 وبذلك تنجح العملية بشكل كبير، وفي حالة زيادته بشكل ملحوظ وغير متوقع فهذا يدل على الحمل بتوأم، ولكن إذا قل الهرمون قد يدل على فشل الحقن المجهري، كذلك قد يكون تعجل من المرأة لمعرفة النتيجة وعدم انتظار الوقت المناسب في أول أيام زرعه.

نصائح لنجاح الحقن المجهري

بعد معرفة إجابة متى يثبت الحمل بعد الحقن المجهري، نأتي الآن إلى أهم الفقرات التي تساعد في نجاح الحقن المجهري، فمن الممكن أن تنجح أو تفشل وحتى نحافظ على نسبة كبيرة من النجاح نتبع ما يلي:

يجب الابتعاد عن القلق والتوتر بقدر المستطاع حتى لا يؤثر على الجنين.

يجب الإقلاع عن الكحوليات والتدخين في حالة تناولهما.

يجب الابتعاد عن الأكل المصنع من الخارج والذي يحتوي على السكريات.

يجب النوم بشكل كافٍ لمدة لا تقل عن 8 ساعات كاملة.

ممارسة الرياضة بشكل مستمر تحافظ على نجاح الحقن المجهري، مع المشي لمدة 30 دقيقة بشكل يومي خاصةً في الصباح الباكر.

يجب الحصول على جميع المعادن والعناصر الغذائية والفيتامينات من خلال تناول الخضراوات والفواكه وكذلك البروتينات، فكل ذلك مهم بهذه المرحلة.

ما هي عوامل نجاح الحقن المجهري؟

هناك بعض العوامل التي تساعد على نجاح الحقن المجهري، دون ذلك ترتفع نسبة فشله، ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

تحديد العلاج المناسب الذي يساهم في تنشيط البويضات وذلك للحصول على بويضات ناضجة.

إذا كانت الزوجة في عمر أقل من 35 عام تصبح نسبة النجاح أعلى، دون ذلك يكون هناك نسبة لفشلها.

كذلك أهمية جودة الحيوانات المنوية مع عدم تشوهها.

أيضًا في حالة زيادة عدد البويضات الناضجة فهذا يساهم في انقسام عدد كبير من الأجنة وبالتالي نجاحها.

عدم بذل جهد أو نشاط فهذا يهدد نجاح الحقن المجهري.

الالتزام بالأدوية كافة التي يصفها الطبيب وأيضًا الفيتامينات لتحسين جودة البويضات.

اختيار المكان المناسب وكذلك الطبيب المناسب.

تناول العصائر والفواكه مع الابتعاد عن السكريات، وما يتسبب في عدم الحفاظ على الوزن المثالي.

الحالة النفسية الجيدة لكل من الزوجين لها دور كبير في ذلك الأمر.

تعرفنا على سؤال متى يثبت الحمل بعد الحقن المجهري، فهو يعتبر من الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من السيدات للاطمئنان، فهناك من يتعجل بها الأمر ولا ترى نتيجة جيدة لهذا يظهر لها عدم وجود حمل، ولكن من خلال معرفة متى يثبت والوقت المحدد لعمل الاختبارات يطمئن ذلك الكثيرين، نتمنى أن يستفاد الجميع عند تجربة الحقن المجهري.