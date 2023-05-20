تحرص النساء على معرفة متى يحدث الحمل بعد الدورة الشهرية لضبط مواعيد الجماع مع الزوج، وذلك لأن غالبية النساء تكن شديدات الترقب والانتظار لحدوث الحمل، فهن يبحثن كثيرًا عن موعد حدوث الحمل، وينتظرن أعراضه بفارغ الصبر للتأكد من وقوعه، وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالحمل والأمومة، وهذا أمر طبيعي لأن غريزة الأمومة تكون قوية جدًا عند السيدات لذلك فإنهن يقلقن بشأن الحمل، ويتمنين سرعة حدوثه، ومن خلال مقال اليوم سوف نجيب على تساؤلاتهن حول موعد حدوثه بعد الدورة، فتابعوا معنا.

متى يحدث الحمل بعد الدورة الشهرية؟

تود النساء معرفة في أي يوم يتم تلقيح البويضة بعد الدورة بالحيوان المنوي، ونجد أن ذلك اليوم يختلف من امرأة لأخرى طبقًا لاختلاف الفترة الفاصلة بين دورات الحيض الشهرية، وتزداد فرصة الحمل في الأيام الأولى بعد الدورة عند النساء اللاتي لديهن دورة حيض قصيرة، حيث يمكن أن يحدث التبويض قبل مرور 14يوم من موعد آخر دورة شهرية، وتدل الشواهد أن أغلب حالات الحمل تحدث في الفترة بين اليوم السابع وحتى اليوم الرابع العاشر من تاريخ بدء النزيف في آخر دورة.

وللإجابة على سؤال متى تحمل المرأة بعد الدورة الشهرية فقد صرح الأطباء أنه بالنسبة للسيدات اللاتي تتراوح دورة الحيض لديهن بين 21 إلى 22 يوم أي أنهن من أصحاب الدورة الشهرية القصيرة، فإن التبويض يبدأ عندهن بعد أيام قليلة من انتهاء نزيف الحيض، وهنا تتساءل بعض السيدات هل يحدث حمل بعد الدورة بثلاث أيام ، ولكن في الحقيقة لا توجد إجابة واضحة لهذا السؤال حيث يختلف موعد التبويض من كل سيدة لأخرى طبقًا لنشاط المبيض، ولكن كما ذكر الأطباء أن التبويض يحدث مبكرًا قبل 14 يوم من نزيف الدورة التالية.

علامات حدوث التبويض

لأن المرأة التي تعاني من عدم انتظام موعد دورتها الشهرية قد تجد صعوبة في تحديد أيام التبويض فإنها تتساءل دائماً متى يحدث الحمل بعد الدورة الغير منتظمة، لذلك فإن عليها مراقبة علامات التبويض لأن هذه الفترة تكون هي الأعلى في احتمالية حدوث الحمل، والتي تكون في الفترة من اليوم الثاني عشر وحتى الرابع عشر من تاريخ بدء نزيف الحيض، أي تقريبًا بعد أسبوع من انتهاء نزول دم الحيض عند أغلب السيدات، ولكن صاحبات الدورة الشهرية غير المنتظمة قد تختلف لديهن مواعيد التبويض باختلاف فترة الدورة الشهرية، وقد تأتي أيام التبويض مختلفة في كل شهر عن الآخر.

لذلك يمكن للسيدات اللواتي تعانين من الدورة الشهرية غير المنتظمة واللواتي يرغبن بمعرفة متى يحدث الحمل بعد الدورة الشهرية الاستدلال على وقت التبويض بمجموعة من الأعراض التي قد تشعر بها المرأة في فترة التبويض، ولكن نظرًا لأن تلك الأعراض تكون ضعيفة للغاية فمن الممكن ألا تشعر بها أغلب السيدات أو تشعر ببعض الأعراض دون الأخرى، ومن أبرز علامات التبويض ما يلي ذكره:

زيادة كمية الإفرازات المهبلية المطاطية والشفافة.

زيادة الشعور بالرغبة الجنسية.

الشعور بمغص أو ألم بسيط في أسفل البطن سواء في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر حسب المبيض المسؤول عن إطلاق البويضة في هذا الشهر.

الشعور بارتفاع في درجة حرارة الجسم.

انتفاخ الثدي والشعور بألم وحرارة في الثدي.

نزول بعض قطرات الدم مع الإفرازات المهبلية.

الأيام التي تزداد فيها معدلات الحمل

إذا أرادت المرأة أن تعرف متى يحدث الحمل بعد الدورة الشهرية، فإن أطباء النساء والتوليد قد أجمعوا على أن احتمالية حدوث الحمل تزداد في وقت التبويض، ولكن بالنظر إلى عمر الحيوان المنوي فإن الحمل قد يحدث في خلال أربعة أو خمسة أيام قبل التبويض وبعده ولكن احتمالية الحمل تكون أقل.

ولمعرفة متى يصير حمل بعد الدورة الشهرية فقد وضح الأطباء أن فترة التبويض عند الغالبية العظمى من النساء التي تتراوح دورة الحيض الشهرية لديهن من 28 وحتى 30 يوم تبدأ في الفترة بين اليوم التاسع وحتى اليوم السادس عشر من تاريخ بدء النزيف المهبلي لآخر دورة شهرية، وأن أكثر الأيام التي تزداد فيها خصوبة المرأة هي أيام 12، 13، 14 وتصل احتمالية الحمل في تلك الأيام لأن تكون في أقصى معدلاتها.

نصائح هامة لزيادة فرص الحمل

لقد حرص أطباء النساء والتوليد على وضع مجموعة من النصائح للسيدات اللاتي تسألن عن متى يحصل الحمل بعد الدورة الشهرية، لتزيد من فرص حدوث الحمل، ومن أبرز تلك النصائح ما يلي:

الحرص على ممارسة الجنس يومًا بعد يوم يزيد من احتمالية حدوث الحمل، وهو أفضل من ممارسة الجنس يوميًا، لأن ممارسة الجنس يوم بعد يوم يساعد في إطلاق عدد أكبر من الحيوانات المنوية السليمة القادرة على التخصيب.

تناول الزوجين للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والزنك والحديد.

الامتناع عن التدخين وتناول المشروبات الكحولية.

ممارسة الرياضة.

الإقلال من تناول الأغذية التي تحتوي على المواد الكربوهيدراتية.

تجنب القلق والتوتر والتفكير الزائد في متى يصير حمل بعد الدورة الشهرية.

يمكن الاستعانة بطبيب النساء والتوليد لمتابعة نمو البويضة وتحديد أيام التبويض.

الاستلقاء على الظهر لمدة لا تقل عن نصف ساعة بعد انتهاء الجماع وخاصة في أيام التبويض.

علامات ودلائل حدوث الحمل بعد الدورة

لمعرفة متى يحدث الحمل بعد الدورة الشهرية يجب أن تعرف المرأة أولًا أنه بعد أن يحدث التبويض وتخرج البويضة من المبيض تظل تلك البويضة صالحة للإخصاب لمدة 24 ساعة، فإذا التقت بالحيوان المنوي فإنها تُخصب وتبدأ رحلتها في الانغراس في بطانة الرحم، ومن ثم يكون قد تم حدوث الحمل، وإذا لم تُخصب البويضة فإنها تضمر وتتحلل وتخرج من المهبل على هيئة نزيف دموي وهو دم الحيض الشهري.

أما الحيوان المنوي فإن له القدرة على البقاء حيًا لمدة خمسة أيام، وعلى ذلك فإنه إجابة على سؤال متى يقع الحمل بعد الدورة الشهرية؟ فإنه إذا حدث الجماع قبل التبويض بفترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أيام، أو إذا حدث الجماع وقت التبويض فإنه من المحتمل حدوث الحمل، وفي هذا الوقت تبدأ بعض السيدات في الشعور بعلامات و أعراض الحمل بعد الدورة.

وهذه الأعراض تبدأ بألم في الثدي، وتقلصات، مع بقع دموية مهبلية، وتغيرات مزاجية، وصداع، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، والشعور بالإعياء والدوار وفقدان القدرة على الاتزان، وفقدان الشهية والتحسس الشديد تجاه الروائح، وكثرة عدد مرات التبول، والمعاناة من الإمساك، والشعور بالغثيان وزيادة الرغبة في التقيؤ وخاصة في الصباح وغيرها من علامات الحمل بعد الدورة والتي تختلف من سيدة لأخرى.

في النهاية نرجو أن نكون قد وفقنا في الإجابة على السؤال الأكثر شيوعًا بين النساء ألا وهو متى يحدث الحمل بعد الدورة الشهرية، وعرضنا رأي الأطباء والمختصين في هذا الأمر، وعلى كل سيدة ترغب في حدوث الحمل متابعة مواعيد الدورة الشهرية وتحري علامات وأعراض التبويض واتباع نصائح الأطباء، والحرص على أن يتم الجماع في الفترة من اليوم التاسع وحتى السادس عشر من بداية نزيف آخر دورة شهرية، وأن تدعو الله عز وجل أن يرزقها بالذرية الصالحة.