متى يصبح البيض المسلوق ساماً؟

كم مرة حدث أنك تركت البيض يغلي ونسيته؟ لا شك أنك قمت بذلك عدة مرات. ولكن السؤال هو هل سترميه أم تمضي قدما وتتناوله؟

دعنا نعطيك الإجابة الصادمة! يجب أن لا تأكل البيض اذا تخطى فترة السلق. وهذا هو السبب.

عندما تغلي البيض ، يتم إطلاق غاز سام يعرف باسم كبريتيد الهيدروجين - في بياض البيض. يحدث هذا بشكل خاص عند الإفراط في سلق البيض. إذا لاحظت ظهور طبقة خضراء على صفار البيض، فهذه إشارة إلى أنه يجب ألا تأكله.

لماذا يحدث ذلك؟

ينشأ كبريتيد الهيدروجين في بياض البيض ويحتوي البروتين الموجود في البياض على كبريت يتحد مع الهيدروجين لتكوين غاز فتاك. هذا الكبريتيد الهيدروجيني يتجه نحو داخل البيض. عندما تصبح القشرة الخارجية للبيضة أكثر سخونة ، يتم دفع الغاز نحو صفار البيض.

يحتوي صفار البيض على الحديد ، وعندما يلتقي الحديد بغاز كبريتيد الهيدروجين ، فإنه يندمج معه لتكوين كبريتيد الحديد ، والذي يعطي الصفار بطانة خارجية خضراء. لذلك ، كلما غلي البيض أكثر ، كلما زاد عدد الكبريتيد وأصبحت الطبقة الخضراء أكثر سماكة.

لهذا السبب يوصى بوضع البيض المسلوق مباشرة تحت الماء البارد قبل تقشيره لتبريدها بسرعة ووقف عمليه الطهي من الداخل.

ماذا يحدث عند تناول صفار البيض مع طبقة خضراء؟

على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة استهلاك البيض المسلوق ، إلا أنه من الأفضل عدم تناوله لأن الغازات الناتجة عن تناول هذا البيض سامة ويمكن أن تسبب التسمم.

أفضل وقت لسلق البيض هو 3-5 إذا كنت تحبه سائلا قليلاً و 10 دقائق اذا كنت تحبه مطبوخا جيدا.