تتساءل الكثير من النساء في بداية حملهن متى يظهر نبض الجنين بعد غياب الدورة حيث تكون الأمهات في هذه الفترة متشوقة لسماع نبض جنينها حيث يعتبر سماع النبض هو الوسيلة الوحيدة للاطمئنان عليه، ومن المعروف أن نبض الجنين لا تشعر به المرأة في بداية الحمل ولكن لا بد من عمل سونار واستشارة طبيب متخصص لسماع النبض، وفيما يلي سوف نتعرف على الموعد الطبيعي الذي يبدأ فيه الجنين بالنبض داخل رحم الأم.

متى يظهر نبض الجنين بعد غياب الدورة

أكد الكثير من الأطباء أن نبض الجنين يبدأ في الظهور بدايةً من الأسبوع السادس وحتى الأسبوع السابع وهذه الفترة هي التي يبدأ فيها النبض بالظهور من خلال عمل أشعة السونار على البطن، كما أن الكثير من الأطباء يفضلون إجراء كشف الموجات فوق الصوتية للمرأة الحامل في الفترة بين 6: 8 أسابيع من الحمل حيث يكون هناك استقرار لنبض الجنين في هذه الفترة وفيما يلي نتعرف معكم على الإجابة الصحيحة عن متى يظهر نبض الجنين بعد انقطاع الدورة الشهرية.

متى يظهر نبض قلب الجنين؟ ومتى يظهر كيس الحمل؟

تبدأ المرأة عقب غياب الدورة الشهرية بالقلق والشك بحدوث حمل أم لا ويدفعها لذلك عمل اختبار الحمل المنزلي، ومن أهم ما تبحث عنه بعد ذلك هو الطبيب المتخصص حتى تطمئن على نبض الجنين من خلال سماعه بالسونار، ومن أهم ما يجب فعله عند التأكد من وجود الحمل هو الفحص من خلال الموجات فوق الصوتية، وذلك للتأكد من وجود كيس الجنين في المكان المحدد له داخل الرحم والتأكد من عدم وجود أي عيوب أو مشاكل في كيس الحمل.

وبالرغم من أن الأنبوب الخاص بقلب الجنين ينبض بشكل مستمر إلا أنه لا يمكن سماع نبض الجنين وظهوره من خلال الموجات فوق الصوتية إلا بعد مرور الأسبوع الخامس، وتوجد عدة طرق مختلفة يمكن إجراؤها لسماع نبض الجنين والتأكد من سلامته والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل الآن.

كيفية فحص نبضات قلب الجنين

تعتبر الموجات الفوق صوتية هي الطريق الصحيحة والتي يستخدمها الكثير من الأطباء لفحص نبض الجنين في بداية الحمل، كما أنها تعرف أيضًا باسم السونار ومنها سونار البطن أو السونار المهبلي، ونظرًا لكثرة التساؤلات التي تجريها المرأة الحامل للطبيب عن متى يظهر نبض الجنين بعد انقطاع الدورة فيبدأ الطبيب بالفحص بعد الأسبوع الخامس من الحمل.

والكثير من الأطباء يؤكدون أن السونار المهبلي في الأسابيع الأولى هو الأفضل ويمكن من خلاله سماع نبض الجنين في أواخر الأسبوع الثالث من الحمل، أما في حالة متابعة الحمل بعد ذلك فيفضل استخدام سونار البطن حيث يستطيع الطبيب من خلال الاطمئنان على سلامة وصحة الجنين.

يتم استخدام فحص الموجات فوق الصوتية باستخدام جهاز يسمى الدوبلر ويمكن من خلاله إجراء الفحص بشكل سهل وبسيط حيث يتم تغطيته بالهلام الخاص بالموجات فوق الصوتية ويبدأ بعد ذلك تحريكه في جميع أنحاء البطن حتى تصل لموضع يمكن تحديد وسماع نبض الجنين من خلالها حيث يستطيع الجهاز استقبال نبض الجنين وتحويلها إلى أصوات عالية يمكن تمييزها بسهولة.

متى يمكن سماع نبض الجنين في سونار البطن؟

ذكرنا من قبل أن استخدام السونار المهبلي في الأسابيع الأولى من الحمل أفضل من سونار البطن، ولكن هناك الكثير من السيدات لا يفضلون إجراء سونار مهبلي، وفي هذه الحالة يمكن للمرأة الحامل الانتظار حتى مرور فترة من الحمل ويتم بعدها عمل الفحص للاطمئنان على نبض الجنين، حيث أكد الكثير من الأطباء أن نبض الجنين يزداد بمعدل 140: 170 نبضة بداية من الأسبوع التاسع من الحمل، لذلك يمكن إجراء سونار البطن وسماع النبض بداية من الأسبوع السادس.

متى يظهر الجنين في الرحم؟

يستطيع الطبيب معرفة عمر الجنين في رحم المرأة من خلال معرفة موعد آخر دورة شهرية لها، ويعتبر هذا هو الأفضل والشائع لدى الكثير من النساء حيث يقوم الطبيب بتحديد تواريخ الحمل والولادة من خلال معرفة موعد الدورة الشهرية لها، وتبدأ فترة التبويض بداية من اليوم 14 منذ بداية الدورة الشهرية بعد ذلك يحدث الإخصاب ويتم تخصيب البويضة وفي هذه الحالة تنتقل إلى قناة فالوب وهي عبارة عن خلية واحدة فقط والتي تبدأ بعدها في الانقسام لعدة خلايا أخرى وتستمر في التطور والانقسامات حتى يتكون الجنين في الرحم مع بداية الأسبوع الرابع من تخصيب البويضة.

ما هي أسباب عدم انتظام نبضات قلب الجنين؟

في الكثير من الأحيان يكون هناك عدم استقرار في نبضات قلب الجنين وعدم انتظام في سماعها وذلك يرجع لعدة أسباب مختلفة، حيث نلاحظ عدم انتظام في نبضات القلب للجنين خاصةً في نهاية شهور الحمل وذلك يرجع إلى وجود النبضات خارج رحم الأم أو في حالة وجود نبضات زيادة تعمل على زيادة سرعة النبض أو تباطؤها عن المعدل الطبيعي له، وفي هذه الحالة لا يسبب أي ضرر أو مخاوف لصحة الجنين.

ما هو علاج اضطراب نبضات قلب الجنين؟

بعد أن ذكرنا الإجابة بشكل مفصل عن سؤال متى يظهر نبض الجنين بعد غياب الدورة، لا بد أن نتطرق لأمر هام جدًا وهو علاج اضطراب نبضات الجنين حيث نجد في الكثير من الأحيان أن نبضات قلب الجنين تتوقف بشكل مفاجئ وهذه الحالة غالبًا ما تحدث قبل الولادة مباشرةً وذلك لارتفاع معدل نبضات القلب بمعدل حوالي 200 نبضة في الدقيقة الواحدة، وعلاج هذه الحالة يتم من خلال إعطاء بعض الأدوية للأم تعمل على تنظيم وترتيب سرعة نبضات قلب الجنين دون الإضرار به.

أقصى حد لظهور نبض الجنين

في بعض الحالات من الحمل قد يتأخر ظهور نبض الجنين إلى الأسبوع العاشر من الحمل أو حتى ثلاثة أشهر ويعتبر هذا الأمر طبيعي ما دامت الأوضاع مستقرة لدى الأم وعدم ظهور أي علامات توحي بسقوط الحمل أو الإجهاض، وفي هذه الحالة ينصح الطبيب بالانتظار فترة من الوقت وإجراء فحص الموجات فوق الصوتية مرة أخرى، وفيما يلي سوف نتعرف على أهم النصائح التي تعمل على سلامة قلب الجنين.

نصائح مهمة لسلامة قلب الجنين

هناك بعض النصائح الصحية التي تعمل على سلامة قلب جنينك منذ نشأته داخل الرحم، وإذا كنتِ تريدين صحة جيدة لجنينك ولقلبه واستقرار معدل نبضاته عليكِ إتباع هذه النصائح:

المحافظة على تناول نظام غذائي صحي متوازن حيث أنه العامل الرئيسي الذي يعمل على حماية قلب الجنين طوال فترة الحمل، كما يفضل تناول الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة وكذلك الدهون الصحية والبروتين وأهم من كل ذلك الخضروات الورقية.

الحفاظ على تناول أنواع معينة من الأسماك المفيدة والمطهية جيدًا وكذلك السلمون، كما تعتبر بذور الكتان من أهم البذور المفيدة لسلامة وصحة القلب وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الأوميجا 3.

تناول جزء كبير من الطعام الغني بالمعادن أهمها النحاس والفوسفور والكالسيوم.

الحرص على تناول كمية كبيرة من الحليب طوال فترة الحمل.

تناول أقراص حمض الفوليك وبفضل قبل حدوث الحمل أو منذ التخطيط لحدوث الحمل لأنه من العناصر الأساسية التي تعمل على الحد من حدوث أي عيوب أو تشوهات خلقية.

يفضل الابتعاد التام عن تناول الكافيين.

الابتعاد عن تناول الدهون الغير صحية أو التقليل منها.

تناولنا معكم الحديث بشكل مفصل عن متى يظهر نبض الجنين بعد غياب الدورة وتعرفنا على الحالات التي يتأخر فيها ظهور نبض الجنين حتى لا تشعر بعض الأمهات الحوامل بالقلق نتيجة هذا التأخير، ولكن نود تذكيركم أن إتباع النصائح وزيارة الطبيب المتخصص منذ بداية الحمل من أهم الأمور التي يجب اتباعها في الحمل للتعرف على أية مشاكل قد تصيب الجنين منذ بداية تكوينه داخل الرحم، داعين المولى أن يرزقكم الذرية الصالحة المعافاة من كل سوء.