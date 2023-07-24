تشتاق الكثير من الحوامل لسماع نبض الجنين الخاص بها، لذلك يتم طرح سؤال "متى يظهر نبض الجنين في سونار البطن؟" من قبل العديد من السيدات منذ بداية فترة الحمل، فتلك اللحظة لا تُقدّر بثمن، بالإضافة إلى ذلك فإن سماع نبض الجنين يُساهم بشكل كبير في الاطمئنان على سلامة الجنين وسلامة الحمل.
لهذا السبب نقدم إليك عزيزي القارئ في مقالنا هذا إجابة للسؤال المطروح من أجل تزويدك بكافة المعلومات التي تخص نبض الجنين وموعد ظهوره وأعراض ظهوره، إلى جانب ذكر أقصى حد لهذا الظهور، وذلك من أجل إثرائك بالمعلومات اللازمة التي تتعلق بهذا الموضوع.
متى يظهر نبض الجنين في سونار البطن
يُعد نبض الجنين من الأشياء التي تدل على سلامة الحمل، لذلك تتساءل العديد من السيدات الحوامل منذ بداية فترة الحمل "متى يظهر نبض الجنين في سونار البطن الطبي؟" من أجل الاطمئنان على صحة جنينها.
- وحسب التصريحات الطبية المختلفة، فلقد قيل من قبل عددًا كبيرًا من الأطباء حول العالم أن نبض الجنين يظهر في سونار البطن في الأسبوع السادس من الحمل، سواء إن كان في أول الأسبوع أو منتصفه أو آخره.
- وذلك لأن معرفة موعد ظهور نبض الجنين يتم تحديده على أساس تحديد يوم حدوث الحمل بشكل دقيق، ونظرًا لأن أغلب السيدات لا تتمكن من تحديد يوم حملها بدقة، فيختلف موعد ظهور نبض الجديد في الأسبوع السادس أو السابع، وتم الاستدلال على ذلك من خلال مختلف الأبحاث الطبية والعلمية.
- وفي حالة عدم ظهور نبض الجنين في الأسبوع السادس، فإنه يُمكن أن يظهر في الأسبوع السابع، ويُعد هذا الأمر أمرًا طبيعيًا في حالة سلامة الحمل وسلامة الجنين.
- وفي بعض الأحيان قد يظهر نبض الجنين في الأسبوع الثامن أو التاسع أو العاشر، وهذا الأمر لا يُعد من الأمور الشائعة، ففي حالة سلامة الجنين، يعتبر تأخر موعد ظهور نبضه ناتج عن وجود خطأ في حساب بداية الحمل.
هل يظهر نبض الجنين بعد 40 يوم
- فيعتبر سؤال "متى يظهر نبض الجنين بالسونار البطني؟" من الأسئلة المنتشرة بكثرة خاصة في بداية الحمل، وذلك لاعتماد الكثير من السيدات الحوامل على سونار البطن طوال فترة الحمل للتأكد من صحة الجنين وسلامته.
- فنبض الجنين يظهر بداية من الأسبوع السادس من الحمل، وفي بعض الأحيان يبدأ ظهوره من الأسبوع السابع، أي بعد مرور 42 يومًا من الحمل تقريبًا، ويمكن أن يزداد عدد تلك الأيام حتى يصل إلى 49 يومًا من الحمل أحيانًا.
- فيختلف موعد ظهور نبض الجنين من امرأة إلى أخرى نظرًا لاختلاف يوم حدوث الحمل عند كل سيدة، لذلك يُمكن أن يظهر نبض الجنين في بداية الأسبوع السادس أو السابع أو في منتصفهم أو حتى في نهايتهم، وهذا الأمر طبيعي طبيًا.
متى يظهر نبض الجنين بالسونار المهبلي
تمت الإجابة عن سؤال "متى يبان نبض الجنين بالسونار البطن؟" من قبل العديد من الأطباء، وتم توضيح عدد من المعلومات الطبية التي تخص نبض الجنين ومنها: أن موعد ظهور نبض الجنين من خلال سونار البطن يختلف عن موعد ظهوره من خلال السونار المهبلي.
- فإن نبض الجنين يظهر من خلال السونار المهبلي بداية من الأسبوع الخامس من الحمل سواء إن كانت في بداية الأسبوع أو في منتصفه أو آخره، أي بعد مرور 35 يومًا من الحمل تقريبًا، وذلك عن طريق الموجات المهبلية.
- وعلى الرغم من أن السونار المهبلي يقوم بإظهار نبض الجنين قبل سونار البطن، إلا أنه لا يُستخدم كثيرًا ويتم الاعتماد على سونار البطن الطبي بشكل أكبر طوال فترة الحمل، وذلك لدقته ولإظهاره لنبض الجنين بشكل أفضل.
أقصى حد لظهور نبض الجنين
- يعتبر أقصى حد لظهور نبض الجنين نهاية الأسبوع السابع من الحمل من خلال الكشف عن طريق سونار البطن.
- ولكن لو لم يظهر نبض الجنين في تلك الفترة، يكون هناك عددًا من الاحتمالات، ومنها عدم حساب بداية الحمل بشكل دقيق، ومنها وجود مشاكل صحية في فترة الحمل تتعلق بالجنين أو بالأم.
- لهذا السبب قيل من قبل الكثير من الأطباء أن أقصى حد لظهور نبض الجنين الأسبوع الثامن أو التاسع في بعض الأحيان، وذلك نظرًا لوقوع بعض الأخطاء في تحديد بداية الحمل من قبل العديد من السيدات الحوامل.
- لهذا السبب تم تحديد كلاً من الأسبوع الثامن والتاسع والعاشر، وذلك لاستبعاد وجود أي أخطاء حسابية حينها، وفي حالة عدم ظهور نبض الجنين في ذلك الحين يتم عمل عددًا من الفحوصات والجلسات الطبية من أجل التأكد من سلامة وصحة الجنين.
أعراض ظهور نبض الجنين
على الرغم من التطور الطبي حول العالم بالكامل، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاستدلال على وجود علامات أو أعراض توضح ظهور نبض الجنين، أي لم يتم الكشف عن أعراض خاصة بظهور نبض الجنين.
- فلا يُمكن الشعور بنبض الجنين أو الاستماع إليه إلا من خلال أجهزة طبية، خاصة في بداية الحمل أو في بداية ظهور هذا النبض، وهذا الأمر لا يتم إلا بعد مرور الأسبوع الخامس من الحمل.
- فالمعروف عن نبض الجنين أنه يظهر من خلال سونار البطن الطبي بداية من الأسبوع السادس والأسبوع السابع، ويتم الكشف عن ذلك النبض من خلال الموجات المهبلية أو الموجات الفوق صوتية.
- فيُمكن للأم الاستماع إلى نبض الجنين من خلال الأجهزة الطبية مثل جهاز دوبلر أو جهاز السونار، كما يُمكنها الشعور بحركة الجنين بداية من الأسبوع التاسع أو العاشر من الحمل أو فيما بعد ذلك.
نبض الجنين من الأمور التي تُسعد كل امرأة حامل، بل وتعمل على تحسين حالتها النفسية أيضًا، وهذا الأمر لا يتعلق بنبض الجنين الأول فقط، بل إن لهذا الأمر شعور متميز في كل مرة مع كل جنين، لذلك يُعد سؤال "متى يظهر نبض الجنين في سونار البطن؟" من الأسئلة الشائعة المنتشرة بين السيدات الحوامل، لهذا السبب قمنا بالإجابة عليه في مقالنا هذا كما ذكرنا عددًا من المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع أيضًا لإفادتك قارئي العزيز.