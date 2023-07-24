الحمل خارج الرحم هو مصطلح يعني أن الجنين يتقلب خارج الرحم بدلاً من داخله، وعندما يحدث هذا يكون الحمل غير صحيح وخطير على الأم والجنين، يمكن أن يتسبب هذا الحمل في موت الجنين وأيضًا ينتهي بالموت للأم، على الرغم من أنه يمكن تشخيص الحمل خارج الرحم من خلال الأعراض مثل الألم في البطن والنزيف الدموي، فمتى يكتشف الحمل خارج الرحم؟

إذا شكت المرأة في وجود حمل خارج الرحم يجب عليها التوجه إلى الطبيب على الفور لعلاجه، فمع مجرد تأكيد التشخيص يتم علاج الحالة عادة بواسطة الجراحة، ويعتبر الوقاية من الحمل خارج الرحم هو المفتاح الأساسي لتفادي حدوث هذه المشكلة لأن العديد من الحالات يمكن الوقاية منها، ومن الوقاية الهامة لهذا النوع من الحمل هي استخدام وسائل منع الحمل المناسبة والصحية لمنع حدوث حمل غير مرغوب فيه.

متى يكتشف الحمل خارج الرحم؟

وفقًا إلى التجارب المُسبقة لحالات الحمل خارج الرحم، فإن الإجابة على متى يكتشف الحمل خارج الرحم بالسونار؟ من الطبيعي الكشف عنه في الثلث الأول من الحمل، خاصة خلال الأسبوع الرابع إلى الثامن من الحمل، ويمكن للطبيب الكشف عن الحمل خارج الرحم من خلال إجراء الفحوصات والاختبارات الطبية اللازمة خلال هذه الفترة.

أعراض الحمل الأولية خارج الرحم

يمكن أن يؤدي الحمل خارج الرحم إلى مشاكل صحية خطيرة للنساء، فعندما ينمو الجنين في مكان غير الرحم، يصبح هناك خطورة على الأم والجنين في حالة تأخر الكشف عنه، إلى جانب ذلك، يكون التشخيص أكثر صعوبة عما لو كان الحمل داخل الرحم، وعند الإجابة على متى يكتشف الحمل خارج الرحم؟ يمكن ذلك من خلال التعرف على علامات الحمل خارج الرحم :

النزيف الدموي غير الطبيعي.

الشعور بالألم في الكتف.

الشعور بالدوخة.

تقلصات شديدة أسفل البطن.

الشعور بصعوبة الحركة وخاصة أثناء الإخراج.

اضطرابات حادة في المعدة والمريء.

الآلام الحادة في منطقة في الحوض.

الألم في منطقة المُستقيم.

تمزق في قناة فالوب.

انفجار في الرحم، وعادة ما يكون مصحوب بنزيف في المهبل حاد.

بما أن الحمل خارج الرحم يمكن تشخيصه عندما يتم الكشف عنه بواسطة الأشعة فوق الصوتية أو الفحص الطبي، وذلك من خلال الإجابة على متى يكتشف الحمل خارج الرحم؟ يجب عليك التوجه إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، باعتباره حملًا خطرًا، قد يتطلب علاجه الجراحة، ومن المهم الكشف عليه وعلاجه بسرعة حتى تتمكّن من الحفاظ على صحتك وسلامتك، لتفادي أي مضاعفات سلبية.

أسباب الحمل خارج الرحم

الحمل خارج الرحم هو حالة صعبة يمكن أن تحدث لأي امرأة، وتعتبر مشكلة طبية خطيرة بحكم أنها تمثل خطرًا على حياة الأم، ويتساءل العديد حول متى يكتشف الحمل خارج الرحم؟

تعتبر الأسباب الرئيسية لحدوث الحمل خارج الرحم على الرغم من عدم وجود أسباب محددة ودقيقة، ولكن يمكن تحديد عدد قليل من العوامل المتسببة في حدوثه ومنها:

1- أمراض الأنابيب الرحمية

أمراض الأنابيب الرحمية تشمل الالتهاب الرحمي والتهاب الأنابيب الرحمية والتوسع الرحمي الأنابيبي، وهذه الأمراض يمكن أن تتسبب في تشوه في الرحم ومن ثم حدوث الحمل خارج الرحم.

2- عيوب خُلقية للرحم

يمكن أن يتسبب وجود عيب خُلقي في الرحم، مثل رحم ثنائي القطب أو عدم تناسق القنوات الرحمية، في حدوث الحمل خارج الرحم.

3- الرضاعة الطبيعية

تُسبب الرضاعة الطبيعية في انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، وقد تزيد هذه الحالة من احتمالية حدوث الحمل خارج الرحم.

4- عملية خصوبة اصطناعية

للنساء اللواتي يلجئن إلى التلقيح الصناعي فإن هذه العملية يزيد من احتمالية حدوث الحمل خارج الرحم، وهذا يرجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة عدد الأجنة في الرحم.

الجدير بالذكر أنه يمكن الوقاية من حدوث الحمل خارج الرحم عن طريق التعرف على متى يكتشف الحمل خارج الرحم والحفاظ على صحة المرأة واستشارة الطبيب في حالة وجود أي علامة مشابهة للأعراض الخاصة بالحمل خارج الرحم، كما ينبغي على الأم في حالة تأكيد الحمل خارج الرحم أو سابقته يتطلب العلاج الفوري والكامل.

مضاعفات الحمل خارج الرحم

الحمل خارج الرحم هو تلك الحالة التي يتم فيها تغذية الحمل من خلال نسيج خارج الرحم، بالرغم من أن هذه الحالة نادرة، إلا أنها تعتبر خطيرة للأم وتسبب لها مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

لقد قام الأطباء بالإجابة على متى يكتشف الحمل خارج الرحم بتحديد بعض المضاعفات الشائعة التي يمكن أن تتعرض لها الحامل وهي كالتالي:

1- نزيف داخلي

يمكن أن يحدث نزيف داخلي خطير عند حدوث الحمل خارج الرحم، وهذا يشكل خطرًا على حياة الأم.

2- كتل دموية في البطن

قد تتعرض الأم للإصابة بالتكتلات الدموية الكبيرة داخل الرحم والبطن في حالة إهمال علاج الحمل خارج الرحم.

3- تلف الأنسجة الداخلية

يمكن أن يتسبب حدوث الحمل خارج الرحم في تلف الجهاز التناسلي الأنثوي وذلك بسبب جراحة البطن التي يتعرض لها المريضة من خلال عملية الجراحة.

4- نزيف خارجي

يمكن أن يتعرض الأطراف الداخلية والأنسجة المحيطة بالرحم لنزيف خطير في حالة الحمل خارج الرحم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب الحمل خارج الرحم مضاعفات نفسية للنساء اللواتي يعانين منها، بما في ذلك الخوف والقلق والاكتئاب.

يتطلب التعامل مع الحمل خارج الرحم في الوقت المناسب وبشكل صحيح، وذلك لتجنب حدوث هذه المضاعفات الخطيرة والتي يمكن أن تتسبب في خطر على حياة الأم.

يجب على المرضى التحدث إلى الأطباء بشأن أي أعراض يشعرون بها والانتباه إلى أي استجابة غريبة للجسم والتي قد تشير إلى حدوث الحمل خارج الرحم، وهذا هو الطريق الوحيد لتجنب مضاعفات هذه الحالة الخطيرة.

كيفية الوقاية من الحمل خارج الرحم

الحمل خارج الرحم هو حالة نادرة وخطيرة تحدث عندما يتم تطبيع الجنين خارج تجويف الرحم، تعتبر هذه الحالة ليست شائعة، ولكنها قد تحدث عند العديد من النساء بين العشرين والأربعين.

للأسف، فإنه لا يوجد شيء يمكن القيام به للوقاية منها بنسبة 100٪، ولكن يمكن القيام ببعض الإجراءات للحد من خطر حدوث الحمل خارج الرحم.

1- إجراء الفحوصات الدورية للحامل

عند إجراء الفحص الدوري الذي يتم خلال فترة الحمل الأولى، يمكن للأطباء رصد مستوى هرمون الحمل بتحليل الدم، وهذا يمكن أن يكشف عن خطورة حدوث الحمل خارج الرحم.

2- الابتعاد عن التدخين

يجب على النساء الحوامل أن يبتعدن عن التدخين والمشروبات الكحولية وتناول المواد المخدرة وبذل أكبر قدر ممكن من الجهد للإقلاع عن التدخين، وذلك لتجنب الإصابة بأي نوع من المشاكل الصحية التي قد تؤدي إلى حدوث الحمل خارج الرحم.

3- الحماية من العدوى

يجب على الأم تجنب الإصابة بالعدوى التي تؤثر تحديدًا على الجهاز التناسلي، وذلك بتجنب الاتصال الجنسي غير المحمي والتهوية الجيدة للمنطقة حول الجهاز التناسلي.

4- العناية بنمط الحياة الصحية

يجب على النساء تناول الأغذية الصحية والمغذية بشكل أساسي وتجنب الدهون والسكريات الزائدة والانتظام على نظام غذائي صحي مُتكامل، ويجب متابعة ذلك باستمرار مع الطبيب المُختص.

5- الكشف المبكر عن الحمل خارج الرحم

عندما تشعر الأم بأي أعراض غير مألوفة، يجب عليها زيارة الطبيب لتحديد سبب طبيعة هذه الأعراض، وقد يحتاج الطبيب إلى إجراء فحوصات وأشعة الموجات فوق الصوتية لكشف وجود عدم وضوح الحمل داخل الرحم.

الحمل خارج الرحم هو حالة تحدث عندما تنخفض البويضة المخصبة في مكان غير الرحم، وعادة ما يحدث هذا في قناة فالوب، وأكد الأطباء أنه من الضروري التعرف على متى يكتشف الحمل خارج الرحم حيث يتطلب هذا النوع من الحمل التدخل الطبي السريع، خاصةً إذا كان نمو الجنين كبيرًا ولم يتم الكشف عنه في وقت سابق، قد يتسبب الحمل خارج الرحم في نزيف حاد في البطن وحتى الوفاة إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب، لذا يجب على النساء تجنب الحمل خارج الرحم من خلال مراجعة الطبيب المختص بانتظام، واتباع الإرشادات الطبية الموصى بها.