متى ينقلب الجنين للبكرية؟ وماهي أعراضه؟

ثمة رغبة ملحة عند الكثيرين في التعرف على إجابة لسؤال متى ينقلب الجنين للبكرية، ذلك السؤال الذي يطرحه المستجدين في الحمل والولادة من الزوجات، حيث يرغب كلاً منهن في التعرف على كل ما قد يؤكد له أن أمور الحمل تسير بشكل طبيعي، وليس هناك ما قد يشكل خطر على الحمل أو على الجنين نفسه، وفي سطور تلك المقالة سوف نكشف كل المبهمات حول وضع الجنين، ونجيب على سؤال متى ينقلب الجنين للبكرية، وذلك بعد أن نوضح مفهوم البكرية وأسباب انقلاب الجنين وعلاقته بالولادة ونكشف القدر الكافي من المعلومات لتكون الإجابة الخاصة بنا واضحة، وما عليكن سوى أن تتابعن تلك المعلومات بكل انتباه حتى تتعرفن الإجابة بالتفصيل.

من هي البكرية؟

قبل أن نوضح لكم إجابة سؤال متى ينقلب الجنين للبكرية دعونا نتعرف أولاً على هذا المسمى الشائع، والبكرية هي التي سوف تضع مولودها الأول، حيث لم يسبق لها الإنجاب من قبل، ويشيع ذكر ذلك المسمى لأن أعراض حمل البكرية ومراحل حملها مختلفة بعض الشيء عن من سبق لهم وضع الأطفال من قبل، حيث تكون الأعراض أكثر شدة والتغيرات غير قابلة للحكم والقياس بشكل تام.

انقلاب الجنين للبكرية؟

لكي نتعرف على إجابة سؤال متى ينقلب الجنين للبكر يجب أن نعرف بعض الأمور أولاً، مثل سبب انقلاب الجنين، وعلاقته بتحديد نوع الولادة، والأعراض الخاصة بعملية الانقلاب، والمخاطر التي قد تحدث خلالها، وسوف نشرح لكم كل تلك الأمور في الفقرات التالية من هذا المقال.

سبب انقلاب الجنين للبكرية

السبب وراء انقلاب الجنين للبكرية أو للحامل عموماً يكمن في كون تلك المرحلة من المراحل النهائية الخاصة بتجهيزات الجسم لما قبل الولادة، حيث تحدث هذه المرحلة بعد أن يكتمل نمو الجنين، وذلك من خلال حدوث حركة متتابعة تؤدي لانقلاب وضع الجنين، فيصبح رأسه عند قناة الولادة، وقدميه تجاه القفص الصدري للأم، وذلك ليكون أمر الولادة وخروج الجنين سهل.

علاقة وضع الجنين بنوع الولادة

انقلاب الجنين للبكرية هو بمثابة حلم ترغب في أن يتحقق بأي شكل من الأشكال، حيث أن له علاقة وطيدة بنوع الولادة، فانقلاب الجنين يجعل رأسه موجه لقناة الولادة وقدميه موجهتين للقفص الصدري، وفي تلك الحالة تتم عملية الولادة بشكل طبيعي دون تكبد عناء جسدي أو تكاليف مادية، أما عدم انقلاب الجنين يجعل رأسه تجاه القفص الصدري وقدميه تجاه قناة الولادة، وبذلك يكون من المستحيل أن تتم الولادة بشكل طبيعي حيث قد يكلف الأمر مشاكل قد تؤدي لوفاة الجنين أو إلحاق ضرر كبير بالأم.

هل عدم انقلاب الجنين للبكرية يعني عدم انقلابه في مرات الحمل التالية؟

يقول الأطباء أن المرأة التي تضع أول مولود لها بشكل طبيعي فهي بلا شك سوف تضع الثاني والثالث بنفس الطريقة، أما التي يضطر الأطباء إلى توليدها بشكل قيصري فغالباً ما تضع باقي مواليدها بتلك الطريقة، إلا في حالة أن كان هناك سبب عضوي يمنع الجراحة القيصرية، وهنا يضطر الأطباء لخوض تجربة الولادة بشكل طبيعي وتكون العملية صعبة ومن المحتمل أن تسبب أضرار عديدة، وهذا يعني أن عدم انقلاب الجنين للبكرية ينطبق على باقي مرات الحمل في معظم الأحيان.

هل ينقلب الجنين للبكرية لو كانت ستضع توأم؟

الحمل في توأم للبكرية بقدر ما يحمل لها من الفرحة يحمل لها المعاناة، حيث يشير معظم الأطباء أن حمل التوأم مصيره دائماً الولادة القيصرية، فحتى لو تمكن إحدى الطفلين من الانقلاب فلن يتمكن الطفل الآخر منه وهذا في معظم الأحيان، ولذلك يلجأ الأطباء إلى الولادة القيصرية في هذه الحالة دائماً.

أعراض انقلاب الجنين للبكرية

قبل أن نذكر لكم الإجابة على سؤال متى ينقلب الجنين للبكرية يجب أن نعرف أعراض انقلابه، وهي:

1- ألم أسفل الظهر

يسبب انقلاب الجنين للبكرية الشعور بالألم في المنطقة أسفل الظهر، وذلك نتيجة ضغط الجنين بكامل وزنه على تلك المنطقة، والأمر لا يستدعي أي قلق إلا لو زاد هذا الألم عن ما يمكن تحمله.

2- صعوبة في التحكم في عظام منطقة الحوض

يواجه الحوامل صعوبة في تحكمهن بأعصاب الحوض أثناء الفترة التي ينقلب فيها الجنين، والسبب في ذلك يرجع إلى ضغط الجنين على تلك المنطقة نتيجة توجه الرأس لقناة الولادة.

3- زيادة في الشهية

يحدث فراغ في البطن نتيجة انقلاب الجنين وتغير وضعه، ذلك حيث يترك الجنين فراغ كان يملأه الرأس ومعظم الجسم، وبعد التوجه للأسفل قد تزداد شهية الحامل لأن نفس كمية الطعام لم تعد كافية لكي تمتلئ المعدة.

4- سهولة التنفس

ينشرح صدر الحوامل بعد انقلاب الجنين بسبب زيادة قدرتهم على التنفس بشكل طبيعي، حيث كان الأمر سابقاً يتم بصعوبة نتيجة ضغط رأس الجنين على المنطقة العلوية المواجهة للقفص الصدري.

متى ينقلب الجنين للبكرية؟

يقول الأطباء أن معظم الحالات البكرية ينقلب معهم الجنين عقب انتهاء الشهر الثامن من الحمل، ويفقد الأطباء الأمل في حدوث ذلك لو انتهى الشهر التاسع من الحمل وكان الجنين لا يزال على نفس الوضعية، وفي هذا الصدد يقول الأطباء أنه ثمة العديد من التمارين التي تساعد في انقلاب الجنين، وذلك ما لم تكن هناك أسباب تمنع انقلابه، وسوف نطرح تلك المعلومات بالفقرات التالية.

سبب عدم انقلاب الجنين للبكرية

بعد أن ذكرنا لكم إجابة سؤال متى ينقلب الجنين للبكرية دعونا نوضح لكم بعض الأسباب الكامنة وراء عدم انقلاب الجنين، وهي:

1- وجود تشوه بالرحم

تشوه الرحم هو أبرز أسباب عدم انقلاب الجنين، وينتج تشوه الرحم عن عدة أسباب مثل الأورام والتلييف، بالإضافة إلى مشاكل نمو الأم التي حدث بها خلل في نمو الرحم.

2- خلل في نسبة السائل المحيط بالجنين

أثناء تكون الجنين تنشأ حوله طبقة حماية لزجة وهي السائل الأمينوسي، وهذا السائل له علاقة وطيدة بانقلاب الجنين، فلو زاد عن حده تزداد حركة الجنين بشكل قد يجعله ينقلب ثم يرجع لوضعه الأول مرة أخرى، ولو قل يصبح الجنين غير قادر على الانقلاب.

3- صغر حبل الجنين السري

حركة الجنين مقيدة دائماً بطول الحبل السري وخصوصاً في مراحل ما قبل الولادة، وصغر الحبل السري يجعل الجنين غير قادر على التحرك بشكل كافي يمكنه من الانقلاب، وقد يسبب هذا الأمر مشاكل عدة للجنين، لذلك تكون عملية الولادة حساسة للغاية في هذه الحالات.

وسائل تساعد في انقلاب الجنين للبكرية

ثمة بعض الوسائل التي تساعد في انقلاب الجنين للبكرية مثل تمارين الانحناء للأسفل بشكل تدريجي، أو الاستعانة بقطع الثلج لوضعها على البطن أو تمارين التنفس، ولكن يجب أن يتم اللجوء لتلك الوسائل تحت إشراف طبي، وذلك حتى لا يلحق بالجنين أو بالأم أي ضرر نتيجة الوسائل الخاطئة.

ختاماً، ذكرنا لكم في هذا المقال الإجابة على سؤال متى ينقلب الجنين للبكرية، وقد وضحنا الإجابة بعد أن ناقشنا بعض المعلومات المتعلقة بأهمية انقلاب الجنين وموانع حدوث الأمر، ونأمل أن يكون قولنا مفيداً لكم.