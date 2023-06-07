متى يوم المراة الإماراتية 2023؟ تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس بـ "يوم المرأة الإماراتية" وهو نفس اليوم الذي فيه تأسس الاتحاد النسائي العام، والهدف من هذا الاحتفال إيماناً من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، وتكريماً وتقديراً لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

صور عن يوم المرأة الإماراتية 2023

كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2023

كل عام وأنت ناجحة وقوية.

في يوم المرأة الإماراتية 2023 لا نجد كلامًا ينصف المرأة الإماراتية، ونقدر المشاعر التي نشعر بها في داخلنا تجاه جمال ما فعلته وحققته من أجل إحياء دولة الإمارات العربية المتحدة.

أجمل كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2023، إلى تلك الحبيبة الغالية التي تستوطن الروح دون تراجع، تطيب كلمات التهاني في طريقها إليك سيدتي بمناسبة اليوم الإماراتي للمرأة، فكلّ عام وأنتِ بألف ألف خير.

كل عام وكل امرأة تعيش في ظل الإمارات ألف خير.

كل عام وأنت يا سيدتي الجميلة بألف ألف خير.

بكل حب وحنان، أنقل إليكم نسمات البهجة والبركة بمناسبة عيدكم الوطني العظيم.

قد لا يكون يومًا ما كافيًا للتعبير عن كل تلك المودة والامتنان الخفية لوجود المرأة الإماراتية في حياتنا.

باركنا الله بحضوركم وبارك ايامكم وانتم كل عام الشمعة المضيئة في هذا البلد.

يوم المرأة الإماراتية 2023 هو يوم خاص يستحق تلك المرأة التي بذلت جهودًا دائمًا لجعل هذا البلد مكانًا جميلًا على جميع الجبهات.

إنها ذكرى عظيمة أن نحتفي بكل امرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان للجهود الكبيرة التي تبذلها المرأة المناضلة والمثابرة لهذا البلد.

ما هي أعمال المرأة قديما في الامارات؟

تعليم القرآن الكريم

الحياكة والتطريز

طحن الحبوب

تربية الماشية

جلب الماء من الآبار

فلاحة الأرض