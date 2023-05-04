متى يوم عرفة 2023؟ حيث يبحث الكثير منا عن موعد يوم عرفة 2023 والذي يصادف 27 يونيو/حُزيران 2023، يوم عرفة هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو أفضل الأيام بالنسبة للمسلمين سواء الذين يؤدون فريضة الحج أو لمن لم يؤدوها.

يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، لأنه اليوم الذي تول فيه الأرحام والمغفرة، وهو يوم ركن الحج الأكبر، وله فضل كبير، فهو يوم تنزل فيه الرحمات وتعتق فيه الرقاب، وتغفر فيه الذنوب.

متى يوم عرفة 2023؟

يصادف موعد يوم عرفة 2023 في 27 يونيو/حُزيران 2023، وهو يوم عظيم من أيام الله تعالى، وفيه تنزل فيه الرحمات وتعتق فيه الرقاب، وتغفر فيه الذنوب.

وقفة عيد الأضحى 2023

وقفة عيد الأضحى 2023، تصادف يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو/حزيران 2023.

أدعية يوم عرفة مكتوبة

اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيراً مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربِّ تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر من أشهر أدعية يوم عرفة مكتوبة.

اللهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني رحمةً أسعدُ بها في الدارين، وتُب عليَّ توبةً نصوحاً لا أنكثها أبداً، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً، اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمّن سواك، ونوّر قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسّرني لليسرى وجنّبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا.

أدعية يوم عرفة لغير الحاج