مثلجات الفاكهة بماء جوز الهند

ماء جوز الهند مشروب صحي ومفيد ويعطي شعورًا بالاسترخاء والهدوء. يمكنكِ إعداد عدة أصناف حلوة منه في المنزل.

المقادير:

5 أكواب ماء جوز الهند

كوب ونصف من السكر الناعم

1 ملعقة صغيرة من الملح

للزينة

فاكهة طازجة (فراولة – مانجو – توت أحمر)

شوكولاتة مبشورة

الطريقة:

اخلطي المقادير معًا في وعاء على نار هادئة.

قلبي المزيج لمدة خمس دقائق ثم ارفعي الوعاء من على النار.

صبي المزيج في وعاء آخر ثم ضعيه في البراد لمدة 12 ساعة حتى يتجمد.

اخرجي المزيج وضعيه في ماكينة المثلجات ليعطي قوامًا هشًا وخفيفًا.

قدمي أكواب المثلجات سادة أو زينيها بالفواكه أو الشوكولاتة المبشورة.