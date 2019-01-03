مثلجات الكركم لتخفيف أوجاع التسنين

الكركم قد يسبب البقع ، ولكن إذا تمكنت من التعامل مع هذه الفوضى ، فأنه يعتبر من التوابل الرائعة لتهدئة اوجاع اللثة اثناء تسنين الأطفال. ومع 8 غرامات فقط من السكر الطبيعي في الموز، يعد الموز غذاءا جيدا لأمعاء الأطفال، يمكنك الوثوق في أنهم يتمتعون بصحة جيدة أيضًا!

وقت الطهي: ساعة و 5 دقائق من الوقت الإجمالي (بما في ذلك التجميد)

الكمية: 7-8 مثلجات

المكونات:

4 قطع موز

½ ملعقة صغيرة من الكركم

1/8 ملعقة صغيرة من الزنجبيل

1/8 ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري)

½ كوب ماء جوزالهند

الطريقة:

تضاف كل المكونات إلى خلاط عالي السرعة ، حتى تمتزج جيداً

توزيع بالتساوي في قوالب المثلجات الجاهزة. توضع في الفريزر لمدة ساعة.

توضع في الخارج لمدة 5 دقائق قبل إعطائها للطفل.