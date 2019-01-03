مثلجات الكركم لتخفيف أوجاع التسنين
مثلجات الكركم لتخفيف أوجاع التسنين
الكركم قد يسبب البقع ، ولكن إذا تمكنت من التعامل مع هذه الفوضى ، فأنه يعتبر من التوابل الرائعة لتهدئة اوجاع اللثة اثناء تسنين الأطفال. ومع 8 غرامات فقط من السكر الطبيعي في الموز، يعد الموز غذاءا جيدا لأمعاء الأطفال، يمكنك الوثوق في أنهم يتمتعون بصحة جيدة أيضًا!
وقت الطهي: ساعة و 5 دقائق من الوقت الإجمالي (بما في ذلك التجميد)
الكمية: 7-8 مثلجات
المكونات:
4 قطع موز
½ ملعقة صغيرة من الكركم
1/8 ملعقة صغيرة من الزنجبيل
1/8 ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري)
½ كوب ماء جوزالهند
الطريقة:
تضاف كل المكونات إلى خلاط عالي السرعة ، حتى تمتزج جيداً
توزيع بالتساوي في قوالب المثلجات الجاهزة. توضع في الفريزر لمدة ساعة.
توضع في الخارج لمدة 5 دقائق قبل إعطائها للطفل.
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