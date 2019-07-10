تعلمي طريقة عمل مثلجات المانجو والفراولة في المنزل بمكونات صحية وطبيعية...

المقادير:

كوب مانجو شرائح

علبة كريم شانتيه بودرة

1/2 كوب حليب

ملعقتين من العسل

كوب من قطع الفراولة

طريقة التحضير

ضعي شرائح المانجو والحليب والعسل وبودرة الكريم شانتيه في الخلاط واخلطي جيدًا حتى يتكون خليط كثيف.

أضيفي قطع الفراولة، وقلبي جيدًا.

صبي المثلجات في القوالب وضعي عصا خشبية في كل قالب.

ضعي القوالب في الفريزر لمدة 5 ساعات ويُفضل ليلة كاملة.

قدمي آيس كريم المانجو بحبيبات الفراولة.