مجموعة أزياء إيلي صعب لربيع 2020 في أسبوع الموضة في باريس

إيلي صعب اسم لامع في عالم الموضة والأناقة، حيث قدم إيلي صعب مجموعته لربيع 2020 في أسبوع الموضة في باريس.

أستخدم إيلي صعب مجموعة من الخامات اللينة منها الحرير والستان المميز والتفتا والدانتيل بنقشات ناعمة وبعضها قريب من تصميم الورود.

والجدير بالذكر أنّ ولد مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب في 4 تموز 1964 وهو متزوج من كلودين صعب ولديهما ثلاثة أولاد إيلي 15 عاماً ، سيليو 12 عاماً وميشال 10 أعوام.

تألقت موهبة إيلي صعب في بدايات الثامنة من عمره وكان يفرغ طاقات المواهب في قص الستائر وقماش الموائد ويصنع منها فساتين لشقيقاته كما كان يرسم الفساتين على الورق.

بدأ إيلي صعب دراسة الأزياء في باريس عندما بلغ السابعة عشر، ومن ثم عاد إلى لبنان عام 1982 حيث افتتح مشغله الخاص.

قدم إيلي صعب أول مجموعة له في كازينو لبنان عام 1982 فلاقى هذا العرض النجاح الكبير، وتناولته وسائل الإعلام كافة، لتحكي عن ذوق إيلي صعب الرفيع وقدرته على الإبداع.

عام 1997 إيلي صعب قدّم أول مجموعة خاصة به خارج لبنان وذلك في إيطاليا وكان حينها أول مصمم أزياء عربي يعرض تصاميمه في أسبوع الموضة في روما.

وأطلق إيلي صعب خط للملابس الجاهزة في ميلانو، وانتقل بعد ذلك إلى باريس وبدأ بتقديم الخياطة الرفيعة والملابس الجاهزة في أسبوع الموضة.

تابع إيلي صعب مسيرة النجاح وحقق نقلة نوعية من خلال الألبسة الجاهزة. ففي خريف العام 1998 وضع تصاميمه الخاصة للألبسة الجاهزة التي نفذت في مشغله في ميلانو ولقد حققت هذه المجموعة نجاحاً كبيراً في العاصمة الإيطالية وصدّرت إلى معظم دول العالم.

في عام 2002 ارتدت الممثلة هالي بيري فستان من تصميم صعب في حفل جوائز الأوسكار وفازت بجائزة أفضل ممثلة، وأصبح ايلي صعب يصمم للكثير من النجمات في هوليوود والعالم.

عام 2009، أفتتح ايلي صعب فندق في دبي يحمل اسمه في مشروع "ذي تايجر وودز دبي". عام 2010 أطلق صعب أول يخت من تصميمه ويحمل اسمه وتعاون مع شركة WEYVES العالمية وتم عرض اليخت في معرض اليخوت في أبوظبي.

أطلق ايلي صعب عطره الأول عام 2011.

اخترنا لكم أجمل ما ارتدت العارضات من تصاميم إيلي صعب لربيع 2020