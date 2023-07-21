مجموعة إيلي صعب RESORT 2024 أناقة بأسلوب البجعة البيضاء

دمجت مجموعة إيلي صعب (RESORT 2024) بين نموذج أنثوي تمثّل بـشخصية نسائية ملهمة (Marella Agnelli Caracciolo)، المصورة الإيطالية الراحلة ومصممة الأقمشة وجامعة الأعمال الفنية التي أطلق عليها ترومان كابوت لقب (The Last Swan)، ومعها لمس كل نساء البحر الأبيض المتوسط.

ويقول المصمم إيلي صعب: "لم أعرفها قط، لسوء الحظ، لكنني أعرف حفيدها والكثير من الأشخاص الذين كانوا حولها"، وأضاف "كانت امرأة ذات أسلوب نادر تركت بصمتها على الموضة مع الأناقة والكثير من الرقي.

لطالما ألهمتني جاذبيتها واتزانها الأرستقراطي". هذا الأسلوب من الأناقة الإيطالية وفن الحياة يشع في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، ويلامس مساحة واسعة من قلب التصميم الإبداعي للأزياء".

تفاصيل مجموعة إيلي صعب الجديدة

تتألق امرأة إيلي صعب بمجموعة أطلق عليها اسم "THE SWAN" على صورة إلهام المجموعة (Marella Agnelli) وروح البحر الأبيض المتوسط.

إنها قوية ومتوازنة ومهيبة، خلقت نفسها بسهولة في مجموعة ELIE SAAB RESORT 2024 عبر اجتماع نغمات الجواهر الخافتة والصور الظلية الواضحة والأنسجة المتنوعة معا في ثلاث حالات مزاجية متميزة تنتقل عبر المهرجانات وحفلات الحدائق الحضرية ومجموعة من صور الإلهام العصرية والكلاسيكية.

الأزهار ترسم طريقها في المجموعة

عبر صور ظلية أنيقة تموضعت العارضات من أجل جلسة التصوير الخاصة بالمجموعة بأكثر التصاميم رقيا وإلهاما بتطاريز أنيقة وملهمة من عالم الأزهار والورود بصور الأزهار الأنثوية الحسية بين الليلك واللافندر والورود الملونة التي طرزت على خلفيات أنيقة من الشيفون والـ"جاباردين" والأورجانزا الرقيق.

وكانت الإطلالات قوية وأنثوية بين الفساتين الـ"ميدي" والفساتين الطويلة والإطلالات المكونة من أكثر من قطعة انيقة.

الأطقم النسائية لإطلالات عملية وأنيقة





تباينت الألوان المستخدمة في الإطلالات المخصصة للأطقم أو الـ"تايورات" النسائية المصنوعة من أجود وأرقى الخامات بين التويد أو التويل الاحمر والقطن الصوفي المطعم بالخيوط اللامعة لترسم إطلالات الموسم القادم بكل أناقة وقوة نسائية عملية ملهمة وراقية.

وتنوعت القصات لتبرز الياقات بين ياقة دائرية مرتفعة وياقة قصة الـ"بليزر" بصفي الأزرار لمزيد من التنوع والخيارات الأوسع لإطلالات أنيقة ومتعددة.

اللون الأسود لإطلالات عصرية وجريئة

برزت أجمل التصاميم الأنثوية والعملية باللون الأسود بالقصات العملية والفساتين النسائية الراقية الطويل منها والقصير أيضا وبفتحات صدر وشق عالي يبرز جمال القصة الأنثوية الجريئة والمتميزة، جنبا إلى جنب مع سراويل "الجاباردين" الأنثوية التي توحي بالرسمية والقوة ولدرجة من السواد أنيقة وراقية.