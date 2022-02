مجموعة كايلي جينر "فلانتين" الرائعة لا زال الإنستغرام يضج بمجموعة الفلانتين الجديدة من كايلي جينر Kylie Cosmetics ، والتي تم الكشف عنها يوم الخميس. ولكن بقدر حماسة المعجبين لمكافأة منتجات المكياج الرومانسية الجديدة ، يبدو أن شعر عارضة الأزياء كايلي جينر في جلسة التصوير الترويجية للمجموعة سرق كل الاهتمام.

تُظهر الصور المنشورة على حسابات العلامة التجارية كايلي مستلقية على جانبها فوق أحرف ضخمة لامعة حمراء مكتوب عليها "Kylie" ولا يتطابق فستان جينر اللامع مع الحروف فحسب ، بل يتطابق مع شعرها أيضًا. الظل الغامق هو باللون البورغندي أكثر من البني محمر ، وتصفيفة الشعر: متموجة قصيرة ، وكلاسيكية.

في لقطة أخرى بنفس الخلفية الوردية تظهر كايلي جينر، بفستان قصير أحمر لامع ، بشعر طويل بنفس اللون الأحمر. تشير كل الدلائل إلى أن كلا من تسريحات الشعر هي شعر مستعار. بعد أن بدأت عام 2019 بصبغة زرقاء، عادت جينر لفترة وجيزة إلى الشعر الأشقر قبل أن تعود إلى اللون البني الغامق وهو لونها الطبيعي.

ونشرت الصور كجزء من حملة للترويج لمجموعة Kylie Cosmetics Valentine Collection ، بالطبع ، والتي طرحت للبيع في الأول من فبراير. ولكن لجعل الجميع متحمسين للإطلاق ، نشرت كايلي عينات لجميع المنتجات على حسابها على إنستغرام (كما فعلت العلامة التجارية). يتم تغليف كل عنصر باللون الوردي والأحمر ، وبعضها بنمط حمالة الصدر، وبعضها يحمل شعارًا لامعًا و "إلى" و "من" لجعلها تبدو مثل هدايا عيد الحب الذي قمتِ بإعطائها لصديقاتك وأنتِ طفلة.

أولًا ثلاث مجموعات شفاه ، تحتوي جميعها على أحمر شفاه سائل وقلم شفاه ولمعان. في مجموعة Forever Set ، تم تصميمها لتدوم إلى الأبد ودائمًا، قصتنا ؛ في مجموعة الحب أتمنى لو كنت هنا ، أنت جوهرة، أنت رائعة ؛ وفي مجموعة Soulmate Set هي Call Me و Beau و Blow Me Away. هناك أيضًا أحمر الخدود الجميل "Baby Peach" يسمى Crush .

لن تكون مجموعة Kylie Cosmetics بدون لوحة ظلال جديدة للعيون ، وتشمل هذه المجموعة 12 لون بودرة مضغوطة. تتميز الظلال الستة المتلألئة - Heartthrob ، و Blush ، و Be Mine ، و Romance ، و Kinda Classy ، و Love Bug - بعدة ألوان من الذهب ، بالإضافة إلى اللون الوردي والأرجواني والبرغندي. تشمل ظلال الساتان - Princess ، و Pink Problems ، و February ، و Candy Heart ، و First Date ، و Admirer - درجات البني المحايدة والوردي غير المحايد. لكن هذا ليس منتج العيون الوحيد في المجموعة. كشف كايلي أيضًا عن ظلال العيون السائلة ذات اللون الوردي الفاتح والتي تسمى Roses Are Red .

تم إطلاق مجموعة Kylie Cosmetics Valentine Collection على موقع kyliecosmetics.com في الأول من فبراير ، وفي ذلك الوقت من المحتمل أن نرى كايلي بلون شعر آخر.

