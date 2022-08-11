محاذير فنغ شوي لوضع المرآة في المنزل المرآة لا غنى عنها في حياة الناس اليومية. فهي تعكس ما يظهر أمامها، لذلك يرغب الأشخاص الذين يريدون في الظهور بمظهر جذاب في وضع مرايا في المنزل. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه كلما زاد عدد المرايا لديك ، كان ذلك أفضل. إذا كانت لديك معرفة بفنغ شوي، فيجب أن تعلم أن المرآة ليست عنصرًا جيدًا لأنها يمكن أن تعكس وتنتمي إلى Yin (المبدأ السلبي / الأنثوي في الطبيعة). وفقًا لسجلات فنغ شوي، يؤثر وضع المرآة بشكل مباشر على مهنة المالك وثروته وزواجه وحتى صحة المالك. لذلك ، لا ينبغي تجاهل المرآة في فنغ شوي!

مواقع سيئة حسب فنغ شوي

يجب ألا تواجه المرآة البوابة الرئيسية لأنها قد تعكس الحظ السعيد وتجلب لك التقلبات والانعطافات المهنية أو سوء الحظ .

لا يجوز وضع المرآة خلف الأريكة لأن الدعامة خلف المقعد مطلوبة لتجعلنا نشعر بالأمان. هنا ، الدعم يعني الجدار الصلب. إذا كان للمقعد جدار صلب في الخلف ولكن تم وضع مرآة عليه ، فسوف تضعف وظيفة دعم الجدار ولن يصبح الجدار صلبًا .

يجب ألا تواجه المرآة باب غرفة النوم الرئيسية وهو أمر بالغ الأهمية مثل البوابة الرئيسية ويلعب دورًا مهمًا للغاية. لذلك ، يجب ألا تواجه المرآة باب غرفة النوم الرئيسية لتجنب سوء الحظ .

بشكل عام ، لا يجوز وضع المرآة في نهاية الرواق لأنها قد تؤدي إلى الإحباط في العمل وأشياء أخرى. أيضًا ، من المرجح أن ترتكب أخطاء وتذهب في رحلة طويلة في هذه الحالة .

يجب ألا تكون المرآة على السقف. وإلا ، فإن جلوسك تحتها قد يستهلك الطاقة والثروة ، مما يضر بصحتك وثروتك أو قد تعاني من نزاع مع الشر.

يجب ألا تواجه المرآة باب الحمام لأن الحمام خاص جدًا. بمجرد أن تواجه المرآة باب الحمام مباشرة ، سيتم الكشف عن كل شيء في الحمام ، مما يجعل الناس بالخارج يشعرون بعدم الارتياح وعدم الأناقة. أيضا ، سيتم الكشف عن خصوصيتك .

يجب ألا تواجه المرآة السرير مما يعني عدم وضع مرآة في نهاية السرير. إذا كانت المرآة تواجه السرير مباشرة ، فقد تستيقظ من النوم فجاءة وقد يخيفك انعكاس صورتك في المرآة. أيضًا ، المرآة العاكسة ستأخذ ثروتك الجيدة بعيدًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المرآة ضارة بالزواج والوئام الأسري. النوم في السرير يواجه المرآة مباشرة سيجعلك تتشاجر بسهولة مع شريكك. من الأفضل تحريكها أو تغطيتها بقطعة قماش كعلاج .

لا يجوز وضع المرآة في المطبخ مكان النار. خلاف ذلك ، سيشهد المطبخ مزيدًا من النار بسبب انعكاس المرآة ، مما يؤدي بسهولة إلى كارثة حريق أو حوادث أخرى تجعلك مزعجًا .

يجب ألا تواجه المرآة المكتب لأنها تصرف انتباه الطالب. بهذه الطريقة ، سوف يولي الطالب اهتمامًا أكبر للمظهر بدلاً من الدراسة ، مما يؤدي إلى تراجع الأداء الأكاديمي .

لا يجوز وضع المرآة في المكتب وخاصة مكتب الرئيس. خلاف ذلك ، قد يؤدي إلى سوء الإدارة ، والاقتتال الداخلي ، والمرؤوسين غير المنضبطين .

لا يجوز وضع المرآة على باب جارك المقابل. غالبًا ما يضع الكثير من الناس مرآة على بوابتهم ، مما سيؤثر على ثروة الجار. للسبب نفسه ، إذا وضع جارك مرآة على البوابة المقابلة تمامًا ، فسوف يجلب لك الحظ السيئ .

يجب ألا تحتوي الأماكن ذات الإضاءة الضعيفة ، مثل غرفة المعيشة ، على مرآة بالداخل .