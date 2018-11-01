3 تمارين يومية لو اتبعها مريض الاكتئاب سيتعافى!

تمرين الابتسامة الأفضل أن تكون في الصباح تساعد على إنتاج هرمون الأندروفين

أكدت دراسات أجراها البروفيسور الفرنسى «ميشل لوجوايو»، المتخصص في الأمراض النفسية في جامعة باريس، أن هناك 3 تدريبات يومية لو اتبعها مريض الاكتئاب سوف يشعر بتحسن وتغير حالته النفسية والمزاجية.

وتبدأ هذه التدريبات التي تحارب الضغوط النفسية والاكتئاب بعملية التنفس، حيث يُطلب من المريض أن يجلس ويضع قدميه على الأرض ويضع يده اليسرى على بطنه واليمنى على الجزء الأسفل من الظهر ويبدأ عملية استنشاق الهواء عن طريق الأنف مع إغلاق الفم ويظل كذلك لمدة 5 ثوانى،

أما الزفير فيتم عن طريق الفم وتكرر هذه العملية على قدر المستطاع. ويركز التدريب الثاني على الابتسامة، التي والأفضل أن تكون في الصباح، تساعد على إنتاج هرمون الأندروفين، وتأثيره المباشر على القلب، ويجب التدريب عليها أمام المرآة كل صباح، وقبل الخروج من المنزل.

وأخيراً، يكون التدريب الثالث في المساء وقبل الذهاب للنوم حيث تبدأ في التفكير في 3 أشياء طريفة مرت بك أثناء النهار، ويمكن تسجيلها في ورقة وتتذكرها في المساء فهى تساعد على النوم الهادئ بعيدًا عن الاضطرابات.

اقرأ ايضًا:

7 طرق تقليدية مثبتة للتخفيف من صداع الشقيقة

طبيب البوابة: ماذا تأكل في الصباح لتحصل على الطاقة والغذاء؟

6 نصائح لممارسة الرياضة في رمضان