محشي خضار مشكل

وصفة محشي الخضار لمحبي الوصفات الصحية...



مقادير حشوة محاشي الخضار:

1 كوب من الارز البسمتي الاسمر المطهي

¼ كيلو من اللحم البقري بدون دهون ومفروم

1 ملعقة صغيرة قرفة

¼ ملعقة من كل من

جوز طيب

بهارات مشكلة

فلفل ( حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

خضروات :

2 طماطم متوسطة الحجم

3 كوسة

4 حبات من الفلفل الرومي

مقادير الصوص:

3 كوب من الماء

¼ كوب من عصير الطماطم

1 ليمونة



طريقة التحضير:

نقوم بخلط الارز البسمتي الاسمر المطهو مع مكونات الحشو.

ثم نحضر الخضروات المفضى من القلب ونحشو فيها الخليط المسبق، بحجم نصف الفراغ داخل كل حبة من الخضروات، لانه سيزيد كمية الارز مع الطهي، كما يجب ترك غطاء الخضروات والجوانب شبه فارغة.

نحضر إناء عميق ونرص فيه الخضروات ثم تغطي.

ثم نضيف كمية من الماء للخضروات وتترك على نار متوسطة حتى يغلي الماء وتكون مغطاه.

نضيف عصير الطماطم مع الليمون للمحشي عند الوصول للغليان.

ثم توضع الخضروات على نار هادئه لكل من الطماطم والكوسا وتترك لمدة 20 دقيقة، ثم الفلفل الرومي لمدة 30 دقيقة.

عند انخفاض مستوى الماء من من الطهي يحب اضافة ماء مغلي.

ثم عند التأكد من النضج يرص المحشي في أطباق التقديم ويزين ببقدونس.