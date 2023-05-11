زيادة الوزن تسبب مشاكل صحية ونفسية كثيرة، وهذا بسبب العادات الخاطئة في طريقة الأكل وايضاً بسبب زيادة عدد مطاعم الأكلات السريعة والغنية بالدهون والأملاح، وأول شيء نلجأ له في حالة زيادة الوزن هو الرجيم والرياضة وأحياناً نلجأ لبعض الأدوية، لكن الحل السريع الذي نلجأ له هو عملية تكميم المعدة.

عملية تكميم المعدة

عملية تكميم المعدة هي عملية صغيرة يقوموا باستئصال جزء كبير من المعدة ويبقى جزء بسيط، فبالتالي الأشخاص الذين لا يشعرون بالشبع ويتناولون كميات كبيرة بعد عملية تكميم المعدة يأكلون كميات قليلة جداً من الطعام، فبالتالي ينزل وزنهم بشكل أسرع من الطبيعي وأكثر من الرجيم، وعملية تكميم المعدة يجب أن يتم عملها عن طريق دكتور بارع ومختص ويكون موثوق به وله خبرة كبيرة في هذا المجال، وبالإضافة إلى متابعة المريض قبل وبعد العملية.

قبل عملية تكميم المعدة يجب على الطبيب أن يعرف الحالة الصحية للمريض إذا كان يتناول أي أدوية، ومتابعة المريض بعد عملية تكميم المعدة ويعرف إذا كان ينزل وزنه من الدهون أو العضلات ليضمن أن نقصان الوزن يتم بطريقة صحية وسليمة.

فوائد عملية تكميم المعدة

من فوائد عملية تكميم المعدة أن 77% من الاشخاص الذين عملوا عملية تكميم المعدة قد نجحت، وشعروا بتحسن كبير في الكولسترول ومستوى ضغط الدم.

فوائد أخرى لـ عملية تكميم المعدة

خسارة الوزن الزائد بطريقة صحية وسهلة

تحسن شكل الجسم

الحالة الصحية والنفسية للشخص

الثقة بالنفس

التعافي من داء السكري من النوع الثاني المرتبط بالوزن الزائد

مخاطر عملية تكميم المعدة

أن المريض في الفترة الأولى يشعر أن معدته صغيرة جداً ولا يستطيع تناول كل ما يشتهيه مما يسبب له مشاكل نفسية، ولا يعطي الجسم كل العناصر الغذائية التي يحتاجها مما يؤدي إلى نقص في الصوديوم أو البوتاسيوم، ويشعر المريض بالخمول والتعب لفترات طويلة.

وأيضاً في الفترة الأولي من بعد عملية تكميم المعدة يشعر المريض بالغثيان والإسهال والإمساك، وبالإضافة إلى تساقط في الشعر، لذلك يجب على الدكتور الذي يتابع المريض أن يستمر بمتابعته بعد العملية للتأكد من أن هذه التأثيرات الجانبية غير موجودة.

هل يرجع الوزن بعد عملية التكميم لوزني السابق للعملية؟

لا، لكن بشروط وهو يمكنك الحفاظ على وزنك الجديد مدى الحياة بالقليل من الالتزام، والمتابعة بشكل دوري حتى لا تكون بمفردك خلال رحلة فقدان الوزن، ويجب أن تلتزم بمواعيد المتابعات مع طبيبك الذي قام بعمل العملية.

أسباب الوفاة في عملية تكميم المعدة

تعتبر عملية تكميم المعدة من الجراحات التي تُجرى على مدى سنوات كثيرة والهدف منها هو التخلص من الوزن الزائد والتخفيف من الكولسترول وضغط الدم، ويقوم الطبيب بقص نحو 75% من حجم المعدة، ويقوم الجراح بقص الجزء المسؤول عن إفراز هرمون الجريلين وهو الهرمون المُنظم للجوع والشبع، وتعمل هذه الآليات الهرمونية والميكانيكية على تقليل كمية الطعام التي تستهلكها المعدة حتى يشعر المريض بالشبع، والذي بدوره يعمل على تخفيف الوزن.

وعملية قص المعدة تعتبر عملية آمنة، ولكنها تحمل في بعض المضاعفات قد تكون خطيرة في بعض الحالات، ولكنها نادرًا ماتؤدي إلى الموت، إذا تم التعامل معها بحذر في بالطريقة الصحيحة.

أسباب فشل عملية التكميم

النزيف

تسريب السوائل من موضع جرح عملية التكميم

تضيق في زاوية المعدة

الارتجاع المعدي المريئي

الخراج داخل البطن

عملية تكميم المعدة والجنس

يفضل ممارسة العلاقة الحميمة بعد عملية تكميم المعدة بأسبوعين، لأنه بعد عملية تكميم المعدة تتحسن الصحة الجنسية عند الشخص، والانتصاب لا يتأثر بشكل سلبي بعد العملية.

هل يحدث تسريب المعدة بعد التكميم بسنتين؟

تسريب المعدة بعد مرور سنتين يعتبر أمر نادر الحدوث، لكن من المحتمل في حالة عدم الالتزام بالعادات السليمة والصحية الموصى بها بعد عملية تكميم المعدة، ويلزم الأمر في هذه الحالة لتناول بعض الأدوية أو إجراء الجراحة حسب رؤية طبيبك الخاص.

كل ما تريد معرفته عن عملية "تكميم المعدة"

ما هي أسباب عدم نزول دم الدورة إلا عند الدخول الحمام وبقاء الفوطة نظيفة؟