من أضرار حقن بوتكس المعدة حدوث نزيف

بوتكس المعدة هو عملية حقن لمادة البوتكس في الجهاز الهضمي، أي إما في جدار المعدة الذي يُصاب جزء منه بشلل مؤقت؛ لمنع حركة المعدة بشكل يثير الجوع، أو من خلال حقن العصب الواصل بين الجهاز الهضمي والدماغ والذي يُشعرك بالجوع.

الإجراء جديد ولا خطورة كبيرة يحملها، شريطة إخبار الطبيب بظرفك الصحي كاملاً وإجراء الفحوصات المطلوبة كلها؛ للتأكد من احتمال الجسم لهذا الإجراء.

ومن مخاطر وأضرار حقن بوتكس المعدة:

1- قد يؤدي هذا الإجراء لحدوث نزيف، في حال لم يكن المريض قد توقّف عن تناول الأسبرين قبل العملية بمدة كافية.

2- في مرات، قد تؤدي مواد التخدير لحدوث حساسية في الحلق والمريء.

3- قد يحدث أن يُسبّب البوتوكس شللاً جزئياً في جدار المعدة، ما يؤدي لحدوث حالة من الثقل في الجهاز الهضمي قد تُسبب الضيق للمريض.

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