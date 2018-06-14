مشاكل صحية ونفسية تعالج بحقن البوتكس، ما هي؟

يعتقد الأطباء الأميركيين أن مادة البوتوكس قادرة على علاج حالة الاكتئاب

عند الحديث عن "البوتوكس"، يتبادر لذهن الجميع أنه عبارة عن حقن من شأنها القضاء على تجاعيد الوجه، وإضفاء شباب ونضارة عليه.

إذ أثبت العلم أن البوتوكس يمكن استخدامه على نطاق أوسع، وقد يعالج مشاكل أخرى غير التجاعيد.

فمؤخراً، أصبح من الممكن توظيف البوتوكس في العديد من المجالات الطبية والتجميلية، وقد أكد العلماء أن بعض الإستخدامات غير الشائعة لهذه المادة أعطت نتائج رائعة ومُرضية جداً.

وفيما يلي نتعرف على بعض المشاكل، التي أصبح من الممكن استخدام مادة البوتوكس لعلاجها، حسب ما نشرته صحيفة Edinstvennaya الروسية.

1- تشنجات الرقبة

في عصرنا الحديث، أصبح معظم الناس يعانون آلام وتشنجات الرقبة، ويعزى ذلك غالباً إلى الأوقات الطويلة التي يقضيها الإنسان جالساً بطريقة خاطئة، ما يؤثر على العمود الفقري، ويتسبب في مشاكل وتشنجات على مستوى الرقبة.

وقد أكد العديد من الأطباء أن حقْن البوتوكس على مستوى الرقبة، يعمل على إزالة الآلام من هذه المنطقة لفترة طويلة، وقد يستمر تأثيرها إلى 6 أشهر.

2- التعرق المفرط

في حال كنت تعانين التعرق المفرط، رغم مزيلات العرق، فإن حقن البوتوكس في منطقة تحت الإبط، سيخلصك من هذه المشكلة؛ إذ اكتشف العلماء في سنة 1955 أن مادة البوتوكس تؤثر على نشاط الغدد الدرقية، ومن الممكن أن تحد من نشاطها، لمدة تتراوح بين شهرين إلى 4 أشهر.

ومن المثير للاهتمام أن مادة البوتوكس أصبحت تُستعمل في السنوات الأخيرة للتخلص من تعرق القدمين.

3- الإكتئاب

قد تتساءل، كيف يمكن للبوتوكس علاج الاكتئاب؛ إذ لا يوجد أي علاقة مباشرة بينهما؟

فيما يعتقد بعض الأطباء الأميركيين أن مادة البوتوكس قادرة على علاج حالة الاكتئاب؛ إذ من المعروف أن تعابير الوجه تؤثر على الحالة النفسية للشخص، ومن ثم، يمكن استعمال مادة البوتوكس لرسم تعابير سعيدة ومرحة على الوجه، ما سيساعد على التخلص من الاكتئاب.

وفي الحقيقة، أظهرت إحدى الدراسات أن نحو 60% من الأشخاص الذين تلقوا حقن البوتوكس لخلق تعابير متفائلة على وجوههم، وتمكنوا بعد فترة قصيرة من التغلب على الاكتئاب.

4- آلام ممارسة الجنس

عموماً، قد تشعر المرأة بالألم أثناء ممارسة الجنس؛ نتيجة لتشنج العضلات، وفي هذا الإطار، قد يسهم البوتوكس في التخلص من هذه المشكلة؛ إذ إن مجرد حقنة واحدة كل 6 أشهر، من شأنها أن تساعد على استرخاء العضلات، ومن ثم تخلص المرأة من آلام ممارسة الجنس.

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