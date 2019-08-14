مخفوق الأفوكادو والموز 

تعلمي معني طريقة سريعة لتحضير وجبة فطور صحية وسريعة..

المكونات:

4 أكواب كاملة من الحليب الخال من الدسم أو حليب اللوز

2 ثمرة افوكادو متوسطة الحجم ، مقشرة

4 ثمرات من الموز، مقشر

5 ملاعق كبيرة من العسل أو شراب القيقب

برش 1 ليمونة



حفنة صغيرة من الثلج

الطريقة:

تخلط الأفوكادو والموز والعسل والحليب / حليب اللوز مع برش الليمون والثلج في الخلاط حتى يصبح المزيج سلس تماما.

يضاف المزيد من الحليب قليلا. يقدم بارداً مع بعض الصنوبر والجوز.

برش الليمون الحامض يضيف نكهة مشرقة ورائحة جميلة بدون تعب.

مخفوق الموز والأفوكادو وجبة حقيقية شهية أو وجبة خفيفة!

هل تعلم أن الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو قد تساعد في محاربة والوقاية من أمراض القلب !!

قد يعزز الأفوكادو والموز صحة المخ والذاكرة.