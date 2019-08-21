مخفوق التوت وبذور الشيا

وصفة صحية لتحضير مخفوق التوت البري ببذور الشيا ..

المكونات:

2 كوب حليب خالي الدسم

3 ملعقة طعام عنبية

الماء

2 ملعقة صغيرة عسل

2 ملعقة طعام بذور شيا

الطريقة:

أولاً ، تنقع بذور الشيا في الماء ليلا. يجب أن تكون البذور والماء بنسبة 1: 4. سوف تمتص البذور الماء وتنتفخ.

الآن ، يصب الحليب منزوع الدسم قليل الدسم في الخلاط جنبًا إلى جنب مع العسل والتوت وبعض الثلج المجروش. اخلطي جميع المكونات جيدًا واتركي العصير. تضاف بذور الشيا وبعض الحليب أكثر إذا لزم الأمر. يمزج مرة واحدة.

يُسكب المزيج المخلوط في كوب ويُزيّنه ببعض التوت المكعب.