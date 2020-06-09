مخفوق المانجو ام الموز: أيهما يحتوي على سعرات حرارية أقل؟

الصيف هو وقت المشروبات الشهية والمخفوقات والعصائر المبردة. فتوفر مجموعة متنوعة من الفواكه في السوق يسمح لنا بتجربة خليط شهي من هذه الفواكه. من الطعم المنعش لعصير البطيخ إلى عصير التوت اللذيذ، هناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها. فالمشروبات الباردة لا تساعدك فقط على التغلب على الحرارة ولكنها أيضًا مغذية للغاية.

ومع ذلك ، من بين جميع الخيارات المتاحة ، لا يزال مشروب المانجو والموز المشروبات المفضلة لدى الناس. كلاهما غني للغاية ولذيذ وصحي ومشبع. فهي مفيدة للغاية بالنسبة لك وقد تساعد حتى في التخلص من الكيلوغرامات الزائد. فهي محملة بالألياف ويمكن أن تحتوي على فيتامينات عديدة. ولكن قبل ذلك ، انت بحاجة الى معرفة عدد السعرات الحرارية فيها.

المانجو

المانجو ، والمعروف أيضًا باسم ملك الفواكه ، هي فاكهة صيفية شائعة. محملة بفوائد فيتامين ك ، فيتامين أ ، فيتامين ج ، البوتاسيوم وحمض الفوليك ، كما انها تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

يحتوي 165 غرام من شرائح المانجو على:

99 سعرة حرارية

1.4 جرام من البروتين

0.6 جرام دهون

24.7 جرام من الكربوهيدرات

22.5 جرام من السكر

2.64 جرام من الألياف

فوائد المانجو:

يحتوي المانجو على مضادات الأكسدة والمغذيات المعززة للمناعة ، والتي تحمي خلاياك من تلف الجذور الحرة وتحافظ على صحتك. تشير دراسة يابانية عام 2014 إلى أن تناول المانجو قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. وبصرف النظر عن ذلك ، فإن هذه الفاكهة الصفراء جيدة لصحة قلبك وبشرتك وحالة شعرك.

الموز

تعد هذا الفاكهة مصدر للألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية. يتم استهلاكه في كل من الأشكال - النيئة والناضجة. علاوة على ذلك في بعض أجزاء الهند ، يستخدم قشر الموز أيضًا لإعداد أطباق مختلفة.

يحتوي على 100 جرام من شرائح الموز على:

89 سعرة حرارية

101 جم بروتين

22.8 جم كربوهيدرات

12.2 غ سكر

2.6 جرام من الألياف

0.3 جرام دهون

فوائد الموز:

يعتبر الموز فاكهة ممتازة عند التعامل مع الاسهال أو الإمساك. يحتوي الموز على الألياف التي يمكن أن تساعد في مرور البراز بسهولة. حتى أنها مفيدة للبكتيريا المعوية. يحتوي الموز أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم ، وهو معدن يعزز صحة القلب وضغط الدم المنتظم.

المانجو أم الموز: ما هو محتوى السعرات الحرارية؟

يحتوي كوب مخفوق المانجو غير المحلى على 170 سعر حراري ومع السكر ، قد يصل عدد السعرات الحرارية إلى 250.

يحتوي كوب مخفوق الموز غير المحلى على 150 سعرة حرارية فقط مع السكر ، وهو 220.

كلا الثمار حلوة بشكل طبيعي. لذلك حتى لو لم تقم بإضافة السكر ، فسيظل طعمه جيدًا. كلاهما فواكه صحية ومغذية للغاية ويجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي.