مراحل تعلم الطفل الكلام خلال بداية حياته

قد تتساءل الأمهات كيف يتعلم الطفل الكلام وما هي المراحل العمرية، التي يمر بها وما هو مخزون كل مرحلة؟ من الخطأ الكبير هو مقارنة الطفل بغيره، فالقدرات الكلامية،

تختلف من طفل لآخر كما القدرات الذهنية والفيزيائية. ولكن هنالك خط يتبعه الاخصائيون لمعرفة نمو الطفل السليم. وعلى الأم أن تتذكر دائماً أن الكلام وفهم الآخر ومعرفة ما يجب قوله، بالإضافة إلى كيفية التعبير من المهارات المهمة، فهي تساعد الطفل على تكوين صداقات وعلى التعلم وكذلك الاستمتاع بوقته وحياته.