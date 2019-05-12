مراحل تعلم الطفل الكلام خلال بداية حياته

1- المواليد:
المواليد يتواصلون معنا منذ الولادة. بكاؤهم يخبرنا بجوعهم او عدم راحتهم. انهم يبتسمون وينظرون لنا عندما نتحدث إليهم. كلما تحدثنا معهم، يبدؤون بفهم الكلمات البسيطة التي نقولها. المواليد يحبون جداً اللعب بالأصوات، لذا تجدينهم اغلب الأوقات يصدرون أصوات المناغاة أو البربرة.
تذكري أن أول كلمة ستظهر ما بين عمر 12 – 18 شهراً. قد لا تكون واضحة؛ ولكن كلما سمعناها كلما اعتدنا عليها وأصبحت مفهومة لنا.
2- عمر 2 – 3 سنوات:
كلما كبر الطفل كلما زاد عدد الكلمات التي يفهمها ويقولها. وتذكري أن فهم الطفل للكلمات يأتي أولا تليه مرحلة قولها. بعد مرحلة الكلمة الأولى يبدأ الطفل بخزن ما يقارب 100 كلمة ليستخدم واحدة في كل مرة خلال هذه المرحلة العمرية. أنهم يستمعون للأم ويتعلمون كيفية وصل الكلمات مع بعضها ليبدؤوا بوضع كلمتان في جملة قصيرة، تليها تكوين جمل أطول.
عندما يصل الطفل لعمر 3 سنوات قد يكون لديه القدرة أيضاً على فهم كلمات مثل (فوق، تحت، قريب) وكذلك فهم الأسئلة مثل (أين وماذا).
3- عمر 4 سنوات:
في هذه العمر يبدأ الطفل باستخدام جمل أطول. سيتعلم الكثير من الكلمات الجديدة ويتمكن من المحادثة والحوار. سيبدأ أيضاً بطرح الكثير من الأسئلة ويستمتع بالاستماع لما يقوله الآخرون. مع هذه يبقى هنالك بعض الأحرف والأصوات، التي يصعب عليه نطقها فلا داعي للقلق فأغلب الأمهات يستطعن فهم لغة أطفالهم كذلك أغلب الكبار سيتمكنون من فهمهم.
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